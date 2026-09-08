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simone Inzaghi - Martinelli - سيموني إنزاجي - جابرييل مارتينيليAI - Gemini

Çeviri:

Kanadı kırıldı ve bir yabancı kontenjanını kaybetti: Milyonluk transferlere rağmen Hilal kendini nasıl ele verdi?

FEATURES
Al Hilal
Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Premier Lig
Malcom
G. Martinelli
C. Summerville
O. Watkins
M. Meite
A. Radif
Suudi Arabistan
Brezilya
Hollanda
İngiltere
Fransa

Gösterişli isimler ve dev bütçeler; Suudi Roshn Ligi'nde son yıllarda Hilal'in başrolünü üstlendiği bir denklem. Ancak bu her zaman kupaları toplayabilecek güçlü bir takım kurmakta başarı anlamına gelmiyor.

"Lider", bu denklemi son yaz transfer döneminde de tekrarladı; bir milyar riyal sınırına yaklaşan devasa paralar harcadı ve Premier Lig'den parlak isimleri kadrosuna kattı, ancak takımı en ideal şekilde inşa etmeyi başaramadı.

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  • Hilal'in milyonları

    Hilal, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 9 oyuncuyla anlaşma sağladı. Bunların arasında Premier Lig'den üç yabancı yer aldı: Arsenal'den Brezilyalı Gabriel Martinelli, Aston Villa'dan İngiliz Ollie Watkins ve West Ham'dan Hollandalı Crysencio Summerville.

    Yeni katılan bu üçlü, kulübün tarihindeki en pahalı 5 oyuncu listesine girdi. Listenin zirvesinde 90 milyon euroluk bedeliyle Brezilyalı Neymar da Silva yer alırken, 60 milyon euroyla vatandaşı Malcom dördüncü sırada bulunuyor.

    Buna karşılık Martinelli, "Transfermarkt" sitesine göre 70 milyon euroluk değeriyle ikinci sırada yer aldı. Onu 64,5 milyon euroyla Summerville üçüncü sırada takip ederken, Watkins 58,4 milyon euroluk değeriyle beşinci sırada bulunuyor.

    Bu üçlü aynı zamanda Suudi Ligi tarihindeki en pahalı 10 transfer arasına girdi. Martinelli ve Summerville, Neymar ile Kolombiyalı Jhon Durán'ın ardından üçüncü ve dördüncü sıralara yerleşirken, Watkins onuncu sırada yer aldı.

    Yabancı üçlüye ek olarak Hilal, 6 yerli oyuncuyu da kadrosuna kattı ve böylece geçtiğimiz yaz transfer döneminde toplam 9 oyuncuyla, yaklaşık 900 milyon Suudi riyaline denk gelen yaklaşık 206 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamış oldu.

    Böylece Hilal, geçtiğimiz yaz transfer döneminde transferlere en fazla harcama yapan takım oldu. "Transfermarkt" sitesine göre yaklaşık 84,2 milyon euro harcayan ikinci sıradaki Ahli ile arasında son derece büyük bir fark bulunuyor.

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  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hilal kanadı kırık

    Transfer harcamalarına rağmen bu denli büyük bir bütçe ayırmasına karşın Hilal, iki önemli mevkide kendini açık verir hale getirdi; bunların ilki sağ kanat mevkisi oldu. Öyle ki bu mevkide ilk tercih olarak oynayabilecek yabancı bir oyuncusu kalmadı.

    Hilal, son üç yıl boyunca bu mevkide görev yapan Brezilyalı yıldızı Malcom'dan feragat etmeye karar verdi ve oyuncunun herhangi bir bonservis bedeli almaksızın BAE ekibi El Cezire'ye transferine onay verdi.

    Malcom'un ayrılığı, Sultan Mendeş'i bu mevkide yalnız bıraktı; her ne kadar Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, El Feyha'dan gelen genç oyuncu Sabri Dahl'ı bek olarak kullanma isteğini ortaya koymuş olsa da bu genç transfere başvurma imkânı bulunuyor.

    Brezilyalı kanat oyuncusundan vazgeçme kararının isabetli olmadığı açıkça ortaya çıktı; özellikle de yalnızca 29 yaşında olduğu, yani yaşının ilerlemediği düşünülürse. Ayrıca Hilal ile çıktığı 139 maçta 88 gole katkı yaptı; bunların 47'sini kendisi kaydederken 41'inde asist yaptı.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hilal'in dengesi bozuk

    Malcom'un ayrılık kararını daha da kötü yapan şey, bu kararın Arsenal'den vatandaşı Gabriel Martinelli ile anlaşmak amacıyla gelmesiydi; oysa Martinelli esas olarak sol kanat mevkiinde oynuyor ve bu, diğer yeni transfer Crysencio Summerville'in de görev yaptığı mevkinin aynısı.

    Inzaghi, Riyad derbisinde Al Shabab'ı yendikten sonra düzenlenen basın toplantısında bu konuyla ilgili soruyla karşılaştı ve Martinelli ile Summerville'in esas olarak solda oynamalarına rağmen sağ ve sol kanatlarda dönüşümlü olarak yer değiştireceklerini vurguladı.

    İşte en önemli soru burada: Bunca büyük parayı harcayan Al Hilal'i, aynı bölgede oynayan yabancı oyuncularla anlaşmaya ve sahanın diğer bölgesinde başarılı olan yabancı oyuncuyu göndermeye iten şey nedir?

    Al Hilal kadrosundaki tek sağ kanat oyuncusu Sultan Al Mandash olacakken, muhtemelen o oynamayacak; onun yerine, mevkisinin dışında oynasa bile yedek kalması mümkün olmayan Summerville ve Martinelli arasından bir sol kanat oynayacak.

    En büyük sorun ise kaptan Salem Al Dawsari'nin sakatlıktan dönmesiyle ortaya çıkacak; kendisi, Al Hilal'in kendi mevkisine transfer ettiği iki yabancı kanadın yedeği durumunda bulacak, üstelik Suudi Arabistan veya Katar liginin herhangi bir kulübüne ayrılmayı da kabul etmemişken.

    Dahası, kötü planlama daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor; zira Al Hilal, sol bölgede muhtemelen hiçbir zaman sahaya çıkamayacak iki yerli kanatla da anlaştı: Al Hazm'den Nawaf Al Habashi ve Al Fateh'ten Abdullah Al Anzi.

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  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    Hilal 8 yabancı futbolcusu olmadan

    Şu anda Hilal, kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulunduruyor. Ancak yönetmelikler buna izin verse de, kötü planlama, özellikle de santrfor mevkisindeki eksiklik nedeniyle bunların 8'ini herhangi bir maçta ilk 11'de sahaya süremeyecek.

    Hilal, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 4 forvetten yararlanmayı bıraktı. Bazıları bunların en önemlisinin Fransız Karim Benzema, Brezilyalı Marcos Leonardo, hatta Uruguaylı Darwin Nunez olduğunu düşünebilir; ancak en önemlisi dördüncü oyuncuydu.

    Mesele, Hilal'in bedelsiz olarak elinden çıkardığı Suudi forvet Abdullah Radif ile ilgili. Radif, geleneksel komşusu ve rakibi Ittihad ile girdiği rekabetin ardından serbest transferle Ahli'ye geçti.

    Hilal'in Radif'in ayrılığıyla yaptığı hata, onun kalan ya da ayrılan forvetlerin herhangi birinden daha iyi olmasında değil, uyruğuyla ilgili.

    Radif, Roshn Ligi maçlarında İngiliz Ollie Watkins'in yedek forveti olarak Hilal için ideal bir çözümdü. Bu sayede kulüp, son dönemde olduğu gibi yabancılardan birini yedekte tutmak yerine, ilk 11'de sekiz yabancının tamamından yararlanma imkânına kavuşacaktı.

    Inzaghi, Watkins'i herhangi bir nedenle değiştirmeye karar vermesi durumunda kendisinden yararlanabilmek için, Fildişi Sahilili Mohamed Kader Mieti'yi yedek kulübesinde tutmak ve ilk 11'de yalnızca 7 yabancıya başvurmak zorunda kaldı.

    Bu ikilem, geçtiğimiz kış transfer döneminde Abdullah Al-Hamdan'ın Nassr'a gitmesi ve Radif'in kiralık olarak ayrılmasıyla başladı. Takım, geçen sezonun ikinci yarısında bu yüzden sıkıntı çekmiş olsa da, bu krizi yaz transfer döneminde çözemedi.

    Bu nedenle Inzaghi, ilk 11'de yalnızca 7 yabancıya başvurmak ya da yedek kulübesine yedek bir forvet koymamak ve gerektiğinde bu mevkiyi doldurmak için kanat oyuncularının yeteneğine güvenmek zorunda kalacak.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kalpteki delik

    Bu yaz döneminde Hilal'in çözemediği bir başka sorun daha var; hatta bu sorun daha da büyüdü: stoper krizi. Inzaghi bu mevkiye takviye yapmak istediğini açıkça dile getirmesine rağmen "Lider", bu bölgeye herhangi bir oyuncu transfer etmedi.

    Hilal geçen sezonu 5 stoperle tamamlamıştı. Bu oyunculardan İspanyol Pablo Mari, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı. Türk Yusuf Akçiçek de son anlarda geri adım atılmadan önce ayrılmaya oldukça yakındı.

    Hilal'in şu anda 4 stopere sahip olduğu doğru ve bu, bir dereceye kadar uygun görünen bir sayı. Ancak rekabetin kızışması ve maçların baskısının artmasıyla durum değişiyor; bu da sakatlıklara yol açıyor.

    İşin garibi, Hilal bu durumu erken bir dönemde yaşadı. Ali Lajami ve Yusuf Akçiçek'in sakatlanmasının ardından, Ahli karşısında Senegalli Kalidou Koulibaly de onlara katıldı. Onlardan önce ise Hassan Tambakti sakatlığından yeni dönmüştü.

    Bu durumun tekrarlanması halinde Inzaghi, Neom karşısında yaptığı gibi Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'i geçici olarak bu mevkide görevlendirmek zorunda kalabilir. Ancak bu, Hilal'in orta sahadaki en önemli oyuncularından birini kaybetmesi anlamına geliyor.

  • Richard HughesGoal Ar Only GFX

    Çözüm Liverpool'un aklında

    Şimdi, İskoçyalı Richard Hughes'un Hilal kulübünün yeni sportif direktörü olmasının ardından, Suudi kulübün son iki transfer döneminde piyasada sergilediği zihniyeti değiştirmesi bir zorunluluk haline geldi.

    Hughes, 2024'ten bu yana Liverpool'da geçirdiği iki yılın ardından Hilal'de sportif direktörlük görevini üstlendi. Bu süreçte gerek isimler gerekse seviyeler açısından birçok güçlü transferi başarıyla gerçekleştirdi.

    Parlak isimler her zaman çözüm değildir, yüksek meblağlar da öyle. Bunun yerine, her mevkide öne çıkan unsurlar barındıran, mevcut her kadro yerini takımı güçlendirmek için değerlendiren ve rakiplerini zayıflatmayı hedeflemeyen, eksiksiz bir takım kurmayı planlamak gerekir.

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