Hilal, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 9 oyuncuyla anlaşma sağladı. Bunların arasında Premier Lig'den üç yabancı yer aldı: Arsenal'den Brezilyalı Gabriel Martinelli, Aston Villa'dan İngiliz Ollie Watkins ve West Ham'dan Hollandalı Crysencio Summerville.

Yeni katılan bu üçlü, kulübün tarihindeki en pahalı 5 oyuncu listesine girdi. Listenin zirvesinde 90 milyon euroluk bedeliyle Brezilyalı Neymar da Silva yer alırken, 60 milyon euroyla vatandaşı Malcom dördüncü sırada bulunuyor.

Buna karşılık Martinelli, "Transfermarkt" sitesine göre 70 milyon euroluk değeriyle ikinci sırada yer aldı. Onu 64,5 milyon euroyla Summerville üçüncü sırada takip ederken, Watkins 58,4 milyon euroluk değeriyle beşinci sırada bulunuyor.

Bu üçlü aynı zamanda Suudi Ligi tarihindeki en pahalı 10 transfer arasına girdi. Martinelli ve Summerville, Neymar ile Kolombiyalı Jhon Durán'ın ardından üçüncü ve dördüncü sıralara yerleşirken, Watkins onuncu sırada yer aldı.

Yabancı üçlüye ek olarak Hilal, 6 yerli oyuncuyu da kadrosuna kattı ve böylece geçtiğimiz yaz transfer döneminde toplam 9 oyuncuyla, yaklaşık 900 milyon Suudi riyaline denk gelen yaklaşık 206 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamış oldu.

Böylece Hilal, geçtiğimiz yaz transfer döneminde transferlere en fazla harcama yapan takım oldu. "Transfermarkt" sitesine göre yaklaşık 84,2 milyon euro harcayan ikinci sıradaki Ahli ile arasında son derece büyük bir fark bulunuyor.