Şu anda Hilal, kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulunduruyor. Ancak yönetmelikler buna izin verse de, kötü planlama, özellikle de santrfor mevkisindeki eksiklik nedeniyle bunların 8'ini herhangi bir maçta ilk 11'de sahaya süremeyecek.
Hilal, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 4 forvetten yararlanmayı bıraktı. Bazıları bunların en önemlisinin Fransız Karim Benzema, Brezilyalı Marcos Leonardo, hatta Uruguaylı Darwin Nunez olduğunu düşünebilir; ancak en önemlisi dördüncü oyuncuydu.
Mesele, Hilal'in bedelsiz olarak elinden çıkardığı Suudi forvet Abdullah Radif ile ilgili. Radif, geleneksel komşusu ve rakibi Ittihad ile girdiği rekabetin ardından serbest transferle Ahli'ye geçti.
Hilal'in Radif'in ayrılığıyla yaptığı hata, onun kalan ya da ayrılan forvetlerin herhangi birinden daha iyi olmasında değil, uyruğuyla ilgili.
Radif, Roshn Ligi maçlarında İngiliz Ollie Watkins'in yedek forveti olarak Hilal için ideal bir çözümdü. Bu sayede kulüp, son dönemde olduğu gibi yabancılardan birini yedekte tutmak yerine, ilk 11'de sekiz yabancının tamamından yararlanma imkânına kavuşacaktı.
Inzaghi, Watkins'i herhangi bir nedenle değiştirmeye karar vermesi durumunda kendisinden yararlanabilmek için, Fildişi Sahilili Mohamed Kader Mieti'yi yedek kulübesinde tutmak ve ilk 11'de yalnızca 7 yabancıya başvurmak zorunda kaldı.
Bu ikilem, geçtiğimiz kış transfer döneminde Abdullah Al-Hamdan'ın Nassr'a gitmesi ve Radif'in kiralık olarak ayrılmasıyla başladı. Takım, geçen sezonun ikinci yarısında bu yüzden sıkıntı çekmiş olsa da, bu krizi yaz transfer döneminde çözemedi.
Bu nedenle Inzaghi, ilk 11'de yalnızca 7 yabancıya başvurmak ya da yedek kulübesine yedek bir forvet koymamak ve gerektiğinde bu mevkiyi doldurmak için kanat oyuncularının yeteneğine güvenmek zorunda kalacak.