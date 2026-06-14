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Kanada, Thomas Partey'e uyguladığı men cezasıyla 'uluslararası hukuku' hiçe saymakla suçlanırken, Gana hükümeti bu karara karşı mücadele edeceğini açıkladı
Gana hükümeti 'adaletsiz' muameleyi sert bir dille eleştirdi
Gana Dışişleri Bakanlığı, Partey’in ülkeye girişinin engellenmesi kararını “keyfi ve son derece haksız” olarak nitelendirerek Kanada makamlarına sert bir tepki gösterdi. Eski Arsenal oyuncusunun Cuma günü ülkeye girişi reddedildi; bu durum, Gana’nın Panama ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçına katılımını ciddi şekilde tehlikeye attı. Anlaşmazlığın merkezinde, Partey’in Londra Metropolitan Polisi tarafından yedi adet tecavüz ve bir adet cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyor olması yatıyor.
Cumartesi günü bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gana Cumhuriyeti Hükümeti, Kanada'nın keyfi ve son derece haksız kararının ardından güçlü çekincelerini dile getiriyor. Gana, Kanada'nın göçmenlik kanunlarını uygulama konusundaki egemenlik hakkına saygı duyarken, yargı kararı bulunmadığı halde kanıtlanmamış suçlamalara dayanmanın adalet ve orantılılık konusunda temel sorular doğurduğunu düşünüyor. Buna bağlı olarak, Gana bu konuda ilgili Kanada makamlarıyla aktif diplomatik görüşmeler yürütüyor."
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Vize reddi konusunda diplomatik baskı artıyor
Gana yetkilileri, kanıtlanmamış suçlamalara dayalı vize reddinin tehlikeli bir hukuki emsal teşkil edeceği gerekçesiyle geri adım atmayı reddediyor. Spor Bakanı Kofi Adams, 33 yaşındaki sporcuyu savunurken Kanada’nın sınırlarını aştığını öne sürerek sesini yüksek tuttu. Channel One TV’ye göre Adams şöyle konuştu: “Herhangi bir Ganalı’ya herhangi bir yerde dokunulursa, bu konuda sessiz kalmayacağız. Uygun kanallar aracılığıyla yetkili makamlara durumu ilettik ve hem Gana hem de Kanada'nın taraf olduğu uluslararası yasa ve sözleşmelere aykırı olduğunu düşündüğümüz bu kararın gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi için tüm süreçleri kullanmalarını talep ediyoruz. Bu kararın yetkili makamlar tarafından gözden geçirilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz. Konuyu bu aşamaya taşıdık ve onların yapmaları gerekeni yapmalarını umuyor ve diliyoruz."
Kanada ve FIFA giriş yasağını savunuyor
Akra'dan gelen diplomatik baskıya rağmen, Kanada makamları taviz vermedi. Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı'ndan bir sözcü, ülkenin sınır güvenliği ve yasal giriş koşulları konusunda tutarlı bir yaklaşım sergilediğini açıkladı. Bakan Lena Diab'ın ofisi, ESPN'e yaptığı açıklamada, vize reddinin "mevcut gerçekler ve geçerli yasalar" temelinde yapılan değerlendirmeyle gerekçelendirildiğini belirtti.
Bu katı yaklaşım, dünya futbolunun yönetim organından da destek gördü. FIFA, Kanada'nın kendi vize politikalarını belirleme ve turnuva sırasında ülkeye kimin kabul edileceğine karar verme hakkını yeniden teyit etti. Ancak bu, reddedilme gerekçesinin "zayıf" olduğunu düşünen Adams'ı pek yatıştırmadı; zira Partey, yargılanmayı beklerken İngiltere'de hâlâ serbestçe çalışıyor ve yaşıyor.
- AFP
Gana'nın Dünya Kupası serüveni belirsizlikle gölgeleniyor
Gana Milli Takımı Çarşamba günü Panama ile karşılaşacak, ancak hukuki anlaşmazlık hazırlıkların üzerine bir gölge düşürdü. Partey şu anda Kanada topraklarında oynanacak maçlarda forma giyemese de, Gana’nın bu ayın ilerleyen günlerinde Boston’da İngiltere ve Philadelphia’da Hırvatistan ile oynayacağı L Grubu maçları için ABD’de bulunan kadroda yer almaya devam ediyor.
Gana turnuvada ilerlerse durum daha da karmaşık hale gelebilir. Afrika devi, grubunu ikinci sırada bitirirse, 2 Temmuz'da Toronto'ya dönerek eleme turu maçına çıkacak. Gana hükümeti, turnuvanın son aşamasına gelmeden önce diplomatik bir çözüm bulunması umuduyla, Kanada'yı "adalet ve ortak hukukun temel ilkeleri adına kararını geri alması" için zorlamaya devam ediyor.