Kanada, Thomas Partey'e uyguladığı men cezasıyla 'uluslararası hukuku' hiçe saymakla suçlanırken, Gana hükümeti bu karara karşı mücadele edeceğini açıkladı

Gana Dışişleri Bakanlığı, Partey’in ülkeye girişinin engellenmesi kararını “keyfi ve son derece haksız” olarak nitelendirerek Kanada makamlarına sert bir tepki gösterdi. Eski Arsenal oyuncusunun Cuma günü ülkeye girişi reddedildi; bu durum, Gana’nın Panama ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçına katılımını ciddi şekilde tehlikeye attı. Anlaşmazlığın merkezinde, Partey’in Londra Metropolitan Polisi tarafından yedi adet tecavüz ve bir adet cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyor olması yatıyor.

Cumartesi günü bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gana Cumhuriyeti Hükümeti, Kanada'nın keyfi ve son derece haksız kararının ardından güçlü çekincelerini dile getiriyor. Gana, Kanada'nın göçmenlik kanunlarını uygulama konusundaki egemenlik hakkına saygı duyarken, yargı kararı bulunmadığı halde kanıtlanmamış suçlamalara dayanmanın adalet ve orantılılık konusunda temel sorular doğurduğunu düşünüyor. Buna bağlı olarak, Gana bu konuda ilgili Kanada makamlarıyla aktif diplomatik görüşmeler yürütüyor."