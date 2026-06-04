Kanada’nın poutine’inden Brezilya’nın pão de queijo’suna: A, B ve C Gruplarından seçilen, New York’un en sevilen taraftar yemekleriyle 2026 Dünya Kupası’nın lezzetlerini keşfedin

Yemek, futbol ve samba. Bundan daha iyisi olabilir mi?

Dünya Kupası'na 10 günden az bir süre kaldı ve New York'ta taraftarlar şimdiden turnuvanın tadını çıkarmaya başladı. Beş ilçenin her yerinde, Güney Bronx'taki enchilada servis eden ve Meksika maçlarını gösteren aile işletmesi restoranlardan, samba eşliğinde coxinha ve pão de queijo sunan Brezilya mekanlarına kadar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın lezzetleri her yerde hissediliyor.

İşte New York'u farklı kılan da budur. Dünyada çok az şehir, bu kültür, mutfak ve futbol toplulukları karışımına sahip olabilir ve ABD'de küresel bir oyun etrafında şekillenen bir turnuvayı kutlamak için New York kadar uygun konumda olan çok az yer vardır. Yemekler ilçeden ilçeye, ülkeden ülkeye değişir, ancak deneyim tanıdıktır: arkadaşlar, aileler ve taraftarlar bir maç, bir yemek ve ortak bir heyecan duygusu etrafında toplanır.

Dört bölümlük bu dizinin ilk bölümünde GOAL, A, B ve C gruplarındaki ülkelerin New York şehrinde bulabileceğiniz özel yemeklerini ve taraftarların maç başlamadan önce turnuvanın tadını çıkarabilecekleri restoranları inceliyor.