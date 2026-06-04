Goal.com
CanlıBiletler
World Cup food story GFXGOAL

Çeviri:

Kanada’nın poutine’inden Brezilya’nın pão de queijo’suna: A, B ve C Gruplarından seçilen, New York’un en sevilen taraftar yemekleriyle 2026 Dünya Kupası’nın lezzetlerini keşfedin

CULTURE
Dünya Kupası
Haiti
İskoçya
Brezilya
Fas
İsviçre
Kanada
Katar
Bosna Hersek
Güney Kore
Meksika
Güney Afrika

2026 Dünya Kupası A, B ve C Grupları'nın en popüler maç günü yiyeceklerini keşfedin; ayrıca taraftarların maçları izleyip dünya mutfaklarından lezzetleri tadabilecekleri New York restoranlarını da inceleyin.

Yemek, futbol ve samba. Bundan daha iyisi olabilir mi?

Dünya Kupası'na 10 günden az bir süre kaldı ve New York'ta taraftarlar şimdiden turnuvanın tadını çıkarmaya başladı. Beş ilçenin her yerinde, Güney Bronx'taki enchilada servis eden ve Meksika maçlarını gösteren aile işletmesi restoranlardan, samba eşliğinde coxinha ve pão de queijo sunan Brezilya mekanlarına kadar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın lezzetleri her yerde hissediliyor.

İşte New York'u farklı kılan da budur. Dünyada çok az şehir, bu kültür, mutfak ve futbol toplulukları karışımına sahip olabilir ve ABD'de küresel bir oyun etrafında şekillenen bir turnuvayı kutlamak için New York kadar uygun konumda olan çok az yer vardır. Yemekler ilçeden ilçeye, ülkeden ülkeye değişir, ancak deneyim tanıdıktır: arkadaşlar, aileler ve taraftarlar bir maç, bir yemek ve ortak bir heyecan duygusu etrafında toplanır.

Dört bölümlük bu dizinin ilk bölümünde GOAL, A, B ve C gruplarındaki ülkelerin New York şehrinde bulabileceğiniz özel yemeklerini ve taraftarların maç başlamadan önce turnuvanın tadını çıkarabilecekleri restoranları inceliyor.

  • TacosGetty

    Meksika

    Güney Bronx'taki Xochimilco Family Restaurant'ta, popüler empanadalar burayı cazip kılan unsurlardan sadece biri. Hayranlar, önemli maçlardan yerel derbilere kadar her türlü etkinlik için bu renkli restoranda bir araya geliyor; birlikte tezahürat yapmak, futbol izlemek, taco yemek, enchilada tabağının tadını çıkarmak ve aileleriyle vakit geçirmek için buraya geliyorlar.

    • Reklam
  • BiltongGetty

    Güney Afrika

    Upper East Side'daki Kaia Wine Bar'da öne çıkan Güney Afrika lezzetleri arasında, sıcak aioli sosuyla servis edilen çıtır kabuklu balık köftesi olan viskoekie slider'lar ve popüler ev yapımı kuzu burger yer alıyor. Güney Afrika futbolseverler ve ülkenin mutfağını keşfetmek isteyenler için, kurutulmuş ve havada kurutulmuş bir et türü olan biltong, sporseverlerin vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olmaya devam ediyor.

  • fried chickenGetty

    Güney Kore

    KRUSH, New York’un Koreatown semtinde bulunan bir spor barıdır. Burada, gün boyu ekranlarda maçlar yayınlanırken, kimchi esintili lezzetlere sahip Kore usulü kızarmış tavuk servis edilmektedir. Güney Kore taraftarları için maç günlerinin en popüler ikililerinden biri, kızarmış tavuk ve buz gibi bir biradır.

  • klobásaGetty

    Çekya

    Queens’in Astoria semtindeki Bohemian Hall & Beer Garden, geleneksel Çek ve Slovak fıçı biralarının yanı sıra domuz şnitzel, bratwurst ve diğer Orta Avrupa lezzetleriyle de ziyaretçileri kendine çeken bir mekan. Bu bira bahçesi, televizyonlarında futbol maçları yayınlamasıyla da tanınıyor; Dünya Kupası’nda Çek Cumhuriyeti’ni izlerken tadını çıkarabileceğiniz en popüler yemeklerden biri de klobása.

  • PoutineGetty

    Kanada

    Kanadalı yıldız Alphonso Davies, en sevdiği Kanadalı yemeğin poutine olduğunu söyledi; bu yüzden bizim seçimimiz de bu. Diğer popüler Kanadalı maç günü yemeklerini ise New York’un Chelsea semtindeki The Canuck’ta bulabilirsiniz; burada poutine, klasik, doğranmış peynirli, mantarlı ve dilimlenmiş ribeye gibi çeşitli çeşitleriyle sunulmaktadır.

  • Ćevapi Getty Images

    Bosna Hersek

    Bosna-Hersek'in tartışmasız ulusal yemeği ćevapi'dir. Bu yemek genellikle ızgara et sosislerinin yassı ekmeğin içine sarılmasıyla servis edilir; çoğu zaman yanında soğan ve kaymak (kremsi bir süt ürünü) bulunur. Birçok taraftar için futbol maçlarının tadını çıkarmak, ister stadyumda ister Queens'in Astoria semtindeki Sarajevo Grill gibi yerel bir Bosna restoranında olsun, elinde bir ćevapi ile en güzel olur.

  • Chicken ShawarmaGOAL

    Katar

    Tavuk şavurma, Katar’ın maç günlerinde en popüler yemeklerden biridir. Sıcak, doyurucu ve hareket halindeyken kolayca yenebilen bu yemek, maç izleme partisine giden, bir restoranda bir araya gelen ya da Dünya Kupası maçlarıyla dolu uzun bir güne hazırlanan taraftarlar için biçilmiş kaftandır.

    New York'ta, maç günlerinde benzer bir atıştırmalık arayan taraftarlar, East Village ve Midtown'da şubeleri bulunan ve Lübnan ve Orta Doğu yemekleri sunan Au Za’atar gibi Orta Doğu restoranlarına gidebilirler. Burası özel olarak Katar mutfağına odaklanan bir restoran olmayabilir, ancak turnuva izlemenin ritmine mükemmel uyum sağlayan şavurma, ızgara etler ve paylaşımlı tabaklar sunmaktadır.

  • Switzerland, bratwurstGetty

    İsviçre

    Fondü, İsviçre’nin en ünlü yemeği olabilir, ancak maç günü yemekleri söz konusu olduğunda, bratwurst futbol taraftarları arasında daha yaygın bir tercihtir. New York’ta İsviçre restoranları nispeten az sayıda olsa da, Tiyatro Bölgesi’ndeki tarihi Mont Blanc 52 gibi mekanlar, ızgara İsviçre sosisleri de dahil olmak üzere geleneksel lezzetler sunmaktadır.

  • Pão de Queijo@vojoanaoficial

    Brezilya

    Long Island City’ye gidip Beija Flor’a adımınızı attığınızda, Brezilya’da değil de East River’ın kıyısında olduğunuzu çabucak unutabilirsiniz. Beija Flor, mekanı samba ritmiyle dolduruyor ve Brezilya’nın Fas’la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçını dev ekranlarında yayınlayacak.

    Restoranın personeli çoğunlukla Portekizce konuşanlardan oluşuyor ve bol çeşit caipirinha, pão de queijo ve mandioca frita servis ediyor. Feijoada genellikle Brezilya'nın ulusal yemeği olarak kabul edilse de, coxinha futbol maçları günlerinde en çok sevilen yiyeceklerden biri olmaya devam ediyor.

  • Merguez and FritesGOAL

    Fas

    Merguez and Frites, New York’un Astoria semtinde bulunan ve kofta sandviç ile kibda tabağı gibi yerel lezzetleri de içeren Fas mutfağıyla tanınan bir Kuzey Afrika restoranıdır. Aç ziyaretçiler ve tutkulu taraftarlar için, bir dilim nohutlu börek eşliğinde futbol maçı izlemek en kolay seçimdir.

    Bu Dünya Kupası'nda, yerel halk gibi yemek yemek isteyenler, Fas'ın en meşhur yemeklerinden biri olan, yavaş pişirilmiş doyurucu bir güveç olan tagine'yi de denemelidir.

  • Djon DjonRebel Restaurant & Bar

    Haiti

    Griot, muz ve diğer sevilen lezzetleri içerebilen kızartma çeşitlerinden oluşan "Fritay", Haiti'de futbol maçları sırasında yapılan buluşmalarda sıklıkla tercih edilen bir seçenektir. New York, geniş bir Haiti topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır ve maç izlerken Haiti mutfağının tadını çıkarmak için en iyi mekanlar arasında Brooklyn'deki Djon Djon, Lower East Side'daki Rebel Restaurant & Bar ve bu spor dalının en önemli maçlarının çoğunu yayınlamasıyla tanınan Golden Blue Bar & Restaurant sayılabilir.

  • BovrilGetty

    İskoçya

    Haggis İskoçya’nın ulusal yemeği olsa da, maç günlerinde tribünlerde genellikle daha basit, sıcak ve yemesi kolay bir şeyler tercih edilir. Genellikle “futbol turtası” olarak anılan Scotch pie, taraftarlar için vazgeçilmez bir lezzetken, sıcak ve tuzlu bir sığır eti içeceği olan Bovril ise uzun zamandır soğuk havalarda maç izleme deneyiminin bir parçasıdır.

    New York'ta İskoçya taraftarları, Upper East Side ve Upper West Side'da şubeleri bulunan ve geniş bir viski menüsüne sahip Caledonia veya Broadway yakınlarındaki İskoç temalı bir pub olan St. Andrews gibi İskoçya odaklı mekanlarda evlerinin tadını bulabilirler. Pies ve Bovril, viskiden daha zor bulunabilir, ancak İskoçya maçlarını belirgin bir İskoç atmosferinde izlemek isteyen taraftarlar için, bu tür mekanlar şehrin Dünya Kupası yemek kültürünü zenginleştiren unsurlardır.