Kanada’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Kanada’nın 2026 ev forması, geleneğe sadık kalırken modern ve dikkat çekici bir tasarımla bu geleneği bir üst seviyeye taşıyor. Ağırlıklı olarak kırmızı renkteki forma, ön kısmında ülkenin en ikonik sembolüne açık bir gönderme niteliğinde çarpıcı, iki tonlu bir akçaağaç yaprağı grafiğine yer veriyor.

Nike, birlik ve ileriye doğru ivmeyi temsil eden akçaağaç yaprağını formun en belirleyici özelliği olarak merkeze yerleştirirken, ince performans detayları ise Kanada’nın outdoor giyiminden ilham alıyor. Siyah şeritler ve zarif süsleme unsurları kontrast yaratırken, formun genel yapısında Nike’ın en yeni Aero-FIT teknolojisi kullanılarak sahada hava akışı ve konfor artırılıyor.

Sonuçta, hem klasik hem de iddialı bir izlenim bırakan ve kendi sahasında öne çıkmak üzere tasarlanmış bir forma ortaya çıkmıştır.