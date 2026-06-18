Kanada’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Kanada, uzun zamandır merakla beklenen 2026 FIFA Dünya Kupası formalarını tanıttı; Nike, ortak ev sahibi ülke için nihayet özel olarak tasarlanmış bir tasarım sundu.
2022'de benzersiz bir tasarıma sahip olamayan Kanada Milli Takımı, bu kez ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na, gelenek, yenilikçilik ve kendine özgü ulusal sembolleri harmanlayan cesur bir "Full Tilt" kimliğiyle çıkıyor.
İşte Kanada’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey: iç saha ve deplasman tasarımları, piyasaya sürülme detayları ve fiyatları dahil.
2026 FIFA Dünya Kupası hakkında daha fazla bilgi edinin:
- 📺 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nereden izleyebilirsiniz?
- 👕 2026 Dünya Kupası formaları: En iyi takımların formaları açıklandı
- 🎟️ 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl alınır