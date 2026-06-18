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Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

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Kanada’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Dünya Kupası
Kanada

Kanada’nın 2026 Dünya Kupası formaları nihayet bir kimlik, hırs ve dikkat çeken bir tasarım sunuyor

Kanada, uzun zamandır merakla beklenen 2026 FIFA Dünya Kupası formalarını tanıttı; Nike, ortak ev sahibi ülke için nihayet özel olarak tasarlanmış bir tasarım sundu.

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2022'de benzersiz bir tasarıma sahip olamayan Kanada Milli Takımı, bu kez ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na, gelenek, yenilikçilik ve kendine özgü ulusal sembolleri harmanlayan cesur bir "Full Tilt" kimliğiyle çıkıyor.

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İşte Kanada’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey: iç saha ve deplasman tasarımları, piyasaya sürülme detayları ve fiyatları dahil.

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Alışveriş: Kanada'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Canada 2026 home kitNike

    Kanada Ev Forması

    Kanada’nın 2026 ev forması, geleneğe sadık kalırken modern ve dikkat çekici bir tasarımla bu geleneği bir üst seviyeye taşıyor. Ağırlıklı olarak kırmızı renkteki forma, ön kısmında ülkenin en ikonik sembolüne açık bir gönderme niteliğinde çarpıcı, iki tonlu bir akçaağaç yaprağı grafiğine yer veriyor.

    Nike, birlik ve ileriye doğru ivmeyi temsil eden akçaağaç yaprağını formun en belirleyici özelliği olarak merkeze yerleştirirken, ince performans detayları ise Kanada’nın outdoor giyiminden ilham alıyor. Siyah şeritler ve zarif süsleme unsurları kontrast yaratırken, formun genel yapısında Nike’ın en yeni Aero-FIT teknolojisi kullanılarak sahada hava akışı ve konfor artırılıyor.

    Sonuçta, hem klasik hem de iddialı bir izlenim bırakan ve kendi sahasında öne çıkmak üzere tasarlanmış bir forma ortaya çıkmıştır.

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  • Canada away kitNike

    Kanada Deplasman Forması

    Kanada’nın deplasman forması, çok daha deneysel bir yaklaşım sergiliyor ve daha karanlık, daha agresif bir estetiğe yöneliyor. Forma, kırık buzu andıracak şekilde tasarlanmış kaotik beyaz grafik desenli siyah bir zemin üzerine kurulmuş olup, ülkenin kış sporları kültürüne ve dayanıklılığına bir gönderme niteliğinde.

    Bu cesur görsel yönelim, Nike’ın daha geniş kapsamlı 2026 yaklaşımıyla uyumludur; bu yaklaşımda deplasman formaları, geleneksel alternatif formalar yerine geleceğe dönük bir ifade olarak tasarlanmaktadır.

    Ev formasıyla keskin bir kontrast oluşturan bu tasarım, turnuvaya girerken hem keskinliği hem de enerjiyi yansıtan kendine özgü bir kimlik sunuyor.

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