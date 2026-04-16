Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

Çeviri:

Kanada'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Kanada’nın 2026 Dünya Kupası formaları nihayet bir kimlik, hırs ve dikkat çeken bir tasarım sunuyor

Kanada, Nike’ın ev sahibi ülkelerden biri için özel olarak tasarladığı formaları nihayet piyasaya sürmesiyle, uzun zamandır merakla beklenen 2026 FIFA Dünya Kupası formaları tanıttı.

2022'de benzersiz bir tasarıma sahip olamayan Kanada Milli Takımı, bu kez miras, yenilik ve kendine özgü ulusal sembolleri harmanlayan cesur bir "Full Tilt" kimliğiyle ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na giriyor.

İşte Kanada'nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey: iç saha ve deplasman tasarımları, piyasaya sürülme detayları ve fiyatları dahil.

    Kanada Ev Forması

    Kanada’nın 2026 iç saha forması, geleneğe sadık kalırken modern ve dikkat çekici bir tasarımla bu geleneği bir üst seviyeye taşıyor. Forma ağırlıklı olarak kırmızı renkte olup, ön kısmında ülkenin en ikonik sembolüne açıkça atıfta bulunan çarpıcı, iki tonlu bir akçaağaç yaprağı grafiği yer alıyor.

    Nike, birliği ve ileriye doğru ivmeyi temsil eden akçaağaç yaprağını belirleyici bir unsur olarak ortalamış, ince performans detayları ise Kanada'nın outdoor giyiminden ilham almıştır. Siyah şeritler ve zarif süsleme unsurları kontrast yaratırken, genel yapıda Nike'ın en yeni Aero-FIT teknolojisi kullanılarak sahada hava akışı ve konfor artırılmıştır.

    Sonuç, hem klasik hem de iddialı bir forma; kendi sahasında öne çıkmak üzere tasarlanmış.

    Kanada Deplasman Forması

    Kanada’nın deplasman forması, daha karanlık ve agresif bir estetiğe yönelerek çok daha deneysel bir yaklaşım sergiliyor. Forma, kırık buzları andıran kaotik beyaz grafik desenli siyah bir zemin üzerine tasarlanmış olup, ülkenin kış sporları kültürüne ve dayanıklılığına atıfta bulunuyor.

    Bu cesur görsel yönelim, deplasman formalarının geleneksel alternatifler yerine geleceğe yönelik ifadeler olarak tasarlandığı Nike’ın daha geniş kapsamlı 2026 yaklaşımıyla uyumludur.

    Bu, iç saha formasıyla keskin bir kontrast oluşturuyor ve turnuvaya girerken hem keskinliği hem de enerjiyi yansıtan kendine özgü bir kimlik sunuyor.

