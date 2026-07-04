Kanada-Fas maçı, CM’nin performans değerlendirmeleri: David sahada ama göze çarpmıyor. Brahim Diaz parlıyor, Bounou ve Hakimi en iyi oyuncular

Crepeau 6: Fas çok az şut çekiyor. Rahimi’ye karşı iyi bir müdahale yaptı ancak Ounahi ve Rahimi karşısında elinden bir şey gelmedi

Johnston 5,5: Kornerde tamamen yalnız bırakıldığı halde golü kaçırdı; forvetlere yardım etmeye çalıştı ancak etkili olamadı

Bombito 5: Önce Saibari’ye, sonra da Rahimi’ye karşı sık sık geç kalıyor

De Fougerolles 4,5: Ounahi’nin ilk golü, rakibin sırtı ona dönük ve tehlikeli olmaktan uzakken yaptığı naif bir faulden kaynaklandı; ikincisi ise oyun kurmadaki bir hatasından doğdu

Laryea 5,5: Hakimi’yi kışkırttı ve sarı kart gördü; mücadele etti ancak pek göze çarpmadı (79’ David oyuna girdi)

Buchanan 5,5: Ondan yaratıcılık ve dripling bekleniyordu, ancak bunları Villarreal’e bıraktı. Maçın sonlarında harika bir sağ ayak vuruşuyla canlandı, ancak eski Sevilla kalecisi topu köşeye çeldi (87’ Osorio -)

Ali Ahmed 6,5: İki kişi yerine koştu. Hakimi’yi sahanın bir ucundan diğer ucuna kadar kovaladığı, onu durdurduğu ve ardından diğer yarı sahaya tüm hızıyla geri koştuğu an, bunun en iyi örneğiydi (79’ Shaffelburg değerlendirilmedi)

Eustaquio 6,5: Her zaman en son pes eden oyuncu; son ana kadar mücadele etti ve maçın sonlarında çok değerli olabilecek bir serbest vuruş kazandı

Sigur 6: Sıkı çalıştı. İlk yarıda mükemmeldi ancak tüm takım arkadaşları gibi ikinci yarıda performansında düşüş yaşadı (87' Nelson -)

David 5: Maç başlar başlamaz iyi bir pozisyonda fırsatı kaçırdı. Maç boyunca koşuşturup kendini feda etti, sarı kart bile gördü, ancak hiç şut çekmedi. Ceza sahası sınırından tehlikeli bir serbest vuruş atma sorumluluğunu üstlendi ama topu üstten dışarı attı

Oluwaseyi 5,5: Sadece maçın başında parladı; harika bir oyun ve tecrübeli bir forvetin hareketiyle Meksika’yı korkuttu ve ancak her zamanki Bounou tarafından durduruldu. Sonra maçtan kayboldu (63' Larin 5,5: Büyük bir istekle oyuna girdi ancak bir sarı kart dışında olağanüstü bir şey yapamadı)

Teknik Direktör Marsch 5,5: Ev sahibi takıma umut veren, karakter dolu bir ilk yarı sergiledi; ikinci yarıda ise tempo yarı yarıya düştü ve hatalar yağmur gibi yağdı. Alınan mağlubiyet çok ağır olsa da, iki milli takım arasındaki seviye farkı çok net ve maçın sonlarında ortaya çıktı