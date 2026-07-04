Kanada-Fas, CM’nin performans değerlendirmeleri
Çeviri:
Kanada-Fas maçı, CM’nin performans değerlendirmeleri: David sahada ama göze çarpmıyor. Brahim Diaz parlıyor, Bounou ve Hakimi en iyi oyuncular
KANADA
Crepeau 6: Fas çok az şut çekiyor. Rahimi’ye karşı iyi bir müdahale yaptı ancak Ounahi ve Rahimi karşısında elinden bir şey gelmedi
Johnston 5,5: Kornerde tamamen yalnız bırakıldığı halde golü kaçırdı; forvetlere yardım etmeye çalıştı ancak etkili olamadı
Bombito 5: Önce Saibari’ye, sonra da Rahimi’ye karşı sık sık geç kalıyor
De Fougerolles 4,5: Ounahi’nin ilk golü, rakibin sırtı ona dönük ve tehlikeli olmaktan uzakken yaptığı naif bir faulden kaynaklandı; ikincisi ise oyun kurmadaki bir hatasından doğdu
Laryea 5,5: Hakimi’yi kışkırttı ve sarı kart gördü; mücadele etti ancak pek göze çarpmadı (79’ David oyuna girdi)
Buchanan 5,5: Ondan yaratıcılık ve dripling bekleniyordu, ancak bunları Villarreal’e bıraktı. Maçın sonlarında harika bir sağ ayak vuruşuyla canlandı, ancak eski Sevilla kalecisi topu köşeye çeldi (87’ Osorio -)
Ali Ahmed 6,5: İki kişi yerine koştu. Hakimi’yi sahanın bir ucundan diğer ucuna kadar kovaladığı, onu durdurduğu ve ardından diğer yarı sahaya tüm hızıyla geri koştuğu an, bunun en iyi örneğiydi (79’ Shaffelburg değerlendirilmedi)
Eustaquio 6,5: Her zaman en son pes eden oyuncu; son ana kadar mücadele etti ve maçın sonlarında çok değerli olabilecek bir serbest vuruş kazandı
Sigur 6: Sıkı çalıştı. İlk yarıda mükemmeldi ancak tüm takım arkadaşları gibi ikinci yarıda performansında düşüş yaşadı (87' Nelson -)
David 5: Maç başlar başlamaz iyi bir pozisyonda fırsatı kaçırdı. Maç boyunca koşuşturup kendini feda etti, sarı kart bile gördü, ancak hiç şut çekmedi. Ceza sahası sınırından tehlikeli bir serbest vuruş atma sorumluluğunu üstlendi ama topu üstten dışarı attı
Oluwaseyi 5,5: Sadece maçın başında parladı; harika bir oyun ve tecrübeli bir forvetin hareketiyle Meksika’yı korkuttu ve ancak her zamanki Bounou tarafından durduruldu. Sonra maçtan kayboldu (63' Larin 5,5: Büyük bir istekle oyuna girdi ancak bir sarı kart dışında olağanüstü bir şey yapamadı)
Teknik Direktör Marsch 5,5: Ev sahibi takıma umut veren, karakter dolu bir ilk yarı sergiledi; ikinci yarıda ise tempo yarı yarıya düştü ve hatalar yağmur gibi yağdı. Alınan mağlubiyet çok ağır olsa da, iki milli takım arasındaki seviye farkı çok net ve maçın sonlarında ortaya çıktı
FAS
Bounou 7: David’in şutunu kurtardı ve ardından Oluwaseyi’ye karşı ayağıyla muhteşem bir kurtarışla kendini aştı. İkinci yarıda da birkaç kez eldivenlerini konuşturdu. 4 yıl önce olduğu gibi, turnuvanın en iyi kalecilerinden biri; Hakimi ile birlikte Fas’ın gerçek yıldızı
Hakimi 7: Maça sessiz başladı, takım arkadaşları gibi gergindi; sanki son 16 turunda favori olmanın yükünü omuzlarında hissediyormuş gibi. Sonra ofansif orta saha oyuncusu gibi bir asistle kilidini açtı ve o andan itibaren yeniden uçmaya başladı
Diop 5,5: Maçın ilk yarısında sarı kart gördü ve 90 dakika boyunca kendini kontrol etmek zorunda kaldı; bunu başardı (87’ Saadane penaltı kaçırdı)
Halal 5,5: Diop gibi, o da gereksiz bir sarı kart gördü. Tecrübesi, kişiliği ve birkaç kurnaz hamlesiyle maçı atlattı
Mazraoui 6,5: Bir üst düzey oyuncunun tecrübesini sergiledi; savunmada işini yaptı ve atağa destek vererek kendini gösterdi
Bouaddi 5,5: Yine kontrol etmekten çok mücadeleye dayalı bir performans sergiledi (63' Amrabat 6: Bu maçta, onun uzmanlık alanı olan gücünü göstermesi gerekiyordu ve bunu da yaptı)
El Aynaoui 6: Dünya Kupası'ndaki diğer maçlarına göre daha kötüydü. İlk yarıda iki gol atan Kanada'nın temposuna ayak uyduramadı
Brahim Diaz 7,5: Saf klasın parıltıları. Eleştirileri boşa çıkardı: Doğru, henüz gol atamadı ama bugün de iki asistle skor tablosuna adını yazdırdı; bunlar Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve dördüncü asistleri, Afrika için bir rekor
Ounahi 7,5: Zaten sarı kart görmüşken, bir kontra atakta rakibi tutarak kırmızı kart riskiyle karşı karşıya kaldı. Hakem Oliver onu affetti ama o, Kanada karşısında aynı şansı yakalayamadı; rakip, büyük bir klasla attığı iki golle onu alt etti. Duran topta durdurulamaz bir vuruş ve kontra atakta köşeye gönderdiği sağ ayak şutuyla, 4 yıl önceki en iyi oyuncusu haline geri döndü (87' El Mourabet oyuna girdi)
El Khannouss 5,5: forveti destekleyen yıldızlar arasında en parlak olmayanıydı (63' Talbi 6: olumlu bir giriş yaptı)
Saibari not yok: Kas sakatlığı nedeniyle yirmi dakika sonra beyaz bayrağı kaldırdı (22' Rahimi 7,5: Crepeau tarafından kurtarılan, yönü saptırılmış bir sağ ayak vuruşuyla maça iyi girdi. Ardından kirli işi halletti; muhteşem bir kafa vuruşuyla üst direğe çarptı. Maçın sonlarında da gol sevincini yaşadı)
Teknik Direktör Ouahbi 6,5: Takımı artık büyük bir takım gibi oynuyor. Bugünkü performansları en iyisi olmasa da sonucu rahatlıkla eve götürdüler. Ancak bir sonraki maçtan itibaren yarı finale dönmek için bir adım daha atmaları gerekecek
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun