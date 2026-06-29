19 Haziran’da Jesse Marsch yönetimindeki Kanada’nın talihsiz Katar’a karşı aldığı 6-0’lık ezici galibiyette (grup aşamasının ikinci maçı) attığı üç gol, Juventus’lu forvet Jonathan David’in performansı hakkındaki şüpheleri ve tereddütleri gidermeye yetmedi. Dün de, 2026 Dünya Kupası’nın ilk son 16 maçı olan Güney Afrika karşılaşmasında yine sahneye çıkan David, bu önemli maçta beklenen performansı sergileyemedi.
Çeviri:
Kanada'dan Troy Deeney, Juventus'tan Jonathan David'e sert çıkıştı: "Maçlar onun üzerinden akıp gidiyor, bazı anlarda sanki sahada bile değilmiş gibi görünüyor"
DEENEY’İN ELEŞTİRİSİ
Bosna ve Hersek ile oynanan ilk maçta ve ilk aşamanın son maçında İsviçre karşısında olduğu gibi, birkaç iyi fırsat yakalamasına rağmen gol atamayan eski Lille oyuncusu, CBS Golazo programında yorumcu olarak görevyapan Troy Deeney (eski Watford ve Birmingham City forveti) tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Deeney şöyle konuştu: “Jonathan David’i artık pek çok kez izledim ve maç sanki onun üzerinden akıp gidiyor. Sahip olduğu yetenek ve niteliklere rağmen, maçın uzun bölümlerinde onun sahada olduğunu bile fark etmiyorsunuz.”
İŞİNİ KAYBEDER Mİ?
Troy Deeney’in Jonathan David hakkındaki değerlendirmesi şöyle sona eriyor: “Kanada bu turnuvada ilerlemeye devam ederken – finalde Güney Afrika’yı mağlup ettikten sonra, son 16 turunda Hollanda ile Fas arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak – Marsch’ın bu durumu nasıl çözeceğini düşünmesi doğru olur. Belki de Cyle Larin’i ilk 11’de sahaya sürmek daha uygun olur.” İtalya’daki ilk sezonunda Jonathan David, 46 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist kaydetti, ancak Luciano Spalletti’yi hiçbir zaman tam olarak ikna edemedi. Spalletti, sezonun sonlarında, ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalan Dusan Vlahovic’i sık sık ona tercih etti.