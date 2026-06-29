Kanada'dan Troy Deeney, Juventus'tan Jonathan David'e sert çıkıştı: "Maçlar onun üzerinden akıp gidiyor, bazı anlarda sanki sahada bile değilmiş gibi görünüyor"

Bosna ve Hersek ile oynanan ilk maçta ve ilk aşamanın son maçında İsviçre karşısında olduğu gibi, birkaç iyi fırsat yakalamasına rağmen gol atamayan eski Lille oyuncusu, CBS Golazo programında yorumcu olarak görevyapan Troy Deeney (eski Watford ve Birmingham City forveti) tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Deeney şöyle konuştu: “Jonathan David’i artık pek çok kez izledim ve maç sanki onun üzerinden akıp gidiyor. Sahip olduğu yetenek ve niteliklere rağmen, maçın uzun bölümlerinde onun sahada olduğunu bile fark etmiyorsunuz.”