Sahada yoğun tutku ve mücadele talep eden Neil, duyguların kontrolden çıkıp pahalıya mal olacak disiplin hatalarına dönüşmemesi konusunda oyuncularını uyardı. İmza niteliğinde bir galibiyet almak için taktik disiplinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Olumlu bir sonuç, Millwall'un sezonuna çok büyük bir ivme kazandıracaktır.

Neil, "Çok fazla odaklanma, gerginlik ve tutku olacak" diye ekledi. "Taraftarların görmek istediği mücadeleyi ortaya koymalıyız ama aynı zamanda sahada soğukkanlı kalıp doğru şeyleri yapmanız da gerekiyor."