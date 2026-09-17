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Alvino Hanafi

Çeviri:

Kan, ter ve gözyaşı! Neil, hırpalanmış Lions'ın 14 yıllık bekleyişin ardından oynanacak derbide elinden gelenin hepsini vereceğine söz verdi

Millwall - West Ham United
A. Neil
Millwall
West Ham United
Championship

Millwall Teknik Direktörü Alex Neil, oyuncularının cumartesi günü West Ham United'a karşı oynanacak ve uzun süredir beklenen 100. Dockers Derbisi'nde sahada her şeylerini ortaya koyacağının garantisini verdi. Ezeli rakipleriyle 14 yıl aradan sonra karşılaşacak olan Neil, eksik kadrosuna The Den'de soğukkanlılığını korurken tutkusunu sahaya yansıtması çağrısında bulundu.

  • Neil, uzun zamandır beklenen derbi için nihai mücadele sözü verdi

    Southwark News'e göre Millwall Teknik Direktörü Alex Neil, cumartesi günü The Den'de West Ham United'a karşı oynanacak tarihi 100. resmi maç öncesinde tutkulu bir güvence verdi. Dockers Derby'nin dönüşü için 14 yıl beklendikten sonra Millwall, Hammers'ın EFL Championship'e düşmesinin ardından ezeli rakibini ağırlamaya hazırlanıyor.

    Zorlu bir sakatlık kriziyle mücadele etmesine rağmen Neil, oyuncularının iç saha taraftarları için son damlasına kadar enerji harcayacağını vurguladı.

    Bu özel dönüm noktası, Güneydoğu Londra genelinde çok büyük bir duygusal anlam taşıyor.

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    Hırpalanmış İngiltere, fiziksel sınırlarını aşmak için savaşmaya hazır

    Neil, hafta ortasındaki yoğun mücadelenin ardından kadrosunda oluşan büyük yorgunluğu değerlendirirken, takımındaki savaşçı ruha dikkat çekti. Birkaç oyuncunun kramp girdiğini ve yere yığıldığını, bu nedenle maçları tamamlayabilmek için akademiden yetişen oyunculara şans vermek zorunda kaldığını belirtti.

    Teknik direktör, West Ham geldiğinde de aynı amansız çalışma ahlakının sahada görüleceğinin sözünü verdi.

    "Garanti edebileceğim şey, çocuklarımızın her zaman yaptıkları gibi sahada kesinlikle her şeylerini verecek olmaları," dedi Neil. "Hepsinin kramp girdiğini ve yere düştüğünü görebiliyordunuz ama hazır olacağız."

  • Teknik direktör, West Ham'a The Den'den sağ çıkma çağrısı yaptı

    Neil, karşılaşmanın yarattığı büyük baskıyı açıkça sahiplendi ve derbinin Millwall taraftarı için taşıdığı önemi küçümsemeyi reddetti. Formda West Ham'ın The Den'deki düşmanca atmosferle nasıl başa çıkacağını merakla beklediğini ifade etti.

    Millwall, bu eşleşmede tarihsel olarak üstün durumda ve geride kalan 99 karşılaşmada West Ham'ın 34 galibiyetine karşılık 38 galibiyet elde etti.

    Millwall, evindeki kaynayan atmosferi kullanarak rakibini bozmayı hedefliyor.

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    Ham tutkunun ortasında soğukkanlılık gerekiyor

    Sahada yoğun tutku ve mücadele talep eden Neil, duyguların kontrolden çıkıp pahalıya mal olacak disiplin hatalarına dönüşmemesi konusunda oyuncularını uyardı. İmza niteliğinde bir galibiyet almak için taktik disiplinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

    Olumlu bir sonuç, Millwall'un sezonuna çok büyük bir ivme kazandıracaktır.

    Neil, "Çok fazla odaklanma, gerginlik ve tutku olacak" diye ekledi. "Taraftarların görmek istediği mücadeleyi ortaya koymalıyız ama aynı zamanda sahada soğukkanlı kalıp doğru şeyleri yapmanız da gerekiyor."

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