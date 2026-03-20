Teknik direktör Merlin Polzin, Hamburger Morgenpost gazetesinde az süre alması konusunda şikayet eden forveti, Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak maçın kadrosundan çıkardı.
Çeviri:
Kamuoyundan gelen eleştirilerin ardından: HSV, BVB maçında forveti kadrodan çıkardı
HSV teknik direktörü Perşembe günü, her oyuncunun kendi görüşünü belirtme hakkı olduğunu açıklamıştı. Ancak bu görüşleri kamuoyuna bu şekilde duyurmanın doğru bir yol olmadığını ve kulübün kuralları ve tutumuyla bağdaşmadığını belirtti.
Glatzel ile "açık ve açıklayıcı bir görüşme" yaptığını belirtti. Polzin ayrıca, Glatzel'in girişiminin kulüp içinde "bir üst düzeyde" de gündeme geldiğini doğruladı. Genel olarak "net sözler" söylendi.
Kış transferi Damion Downs, Glatzel'e tercih edildi
Glatzel, makalede, Mart ayı başında Bayer Leverkusen'e karşı 0-1 yenildikten hemen sonra Polzin ile görüşmeye gittiğini aktardı. "O zaman neden sonraki iki maçta da sadece yedek kulübesinde oturdum, bunu anlayamıyorum," dedi.
Polzin son zamanlarda kış transferi Damion Downs'u defalarca tercih etmişti, ancak eski Köln oyuncusu HSV formasıyla ilk golünü atmayı hâlâ bekliyor.