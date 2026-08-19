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imago-sport-1081226541.jpgDidier Lefa Studio

Çeviri:

Kamerun yükseldi, Nijerya düştü ve NWSL yıldızı Temwa Chawinga sahneyi devraldı: WAFCON 2026'ya damga vuran hikâyeler

FEATURES
T. Chawinga
T. Chawinga
B. Banda
Malavi
Nijerya
Kamerun
ABD 1

Temwa Chawinga Altın Ayakkabı'yı kazanırken, Kamerun WAFCON'u kazanarak tarih yazdı; kaleci Michaely Bihina ile savunmacılar Yvana Makana ve Maeva Nyadjou gibi oyuncular da turnuva boyunca genç yeteneklerini sergiledi.

Kamerun, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası kupasını kaldırdığında, Afrika kadın futbolundaki yerleşik düzen altüst olmuştu.

Yenilmez Dişi Aslanlar, turnuvaya ancak takım sayısı 12'den 16'ya çıkarıldığı için katıldı. Turnuvadan şampiyon olarak ayrıldılar. Kamerun, 10 kez şampiyon olan Nijerya'yı eledi, 22 yaşındaki kaleci Michaely Bihina'nın öncülüğünde ev sahibi Fas'a karşı penaltı atışlarında ayakta kaldı ve finalde Malavi'yi 3-0 yenerek dikkat çekici serüvenini tamamladı.

Buna karşın Malavi'nin yolculuğu da en az bunun kadar unutulmazdı. Turnuvadaki en düşük sıralamalı takım olarak WAFCON'daki ilk maçlarına çıkan Scorchers, açılış maçında son şampiyon Nijerya'yı şaşkına çevirdi, finale yükseldi ve ilk FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Kız kardeşler Temwa ve Tabitha Chawinga, toplam dokuz golle bu yükselişe güç verdi; Temwa ise beş golle turnuvanın en golcü isimlerinden biri oldu.

WAFCON, uzun süredir dünyanın diğer büyük kadın turnuvalarının birçoğuna gösterilen ilgi ve saygıyı görmekte zorlanıyordu. Bu organizasyon, neden daha fazlasını hak ettiğini tam olarak gösterdi. Yerleşik güçler tökezledi, yeni yıldızlar ortaya çıktı ve beklenmedik iki finalist tarihi başarılara imza attı.

Bihina'nın penaltı kurtarışlarındaki kahramanlığından Chawinga kardeşlerin Malavi'nin dikkat çekici yükselişine liderlik etmesine kadar, GOAL, Afrika kadın futbolunu yeniden şekillendiren bir turnuvayı tanımlayan oyunculara ve anlara göz atıyor.

  • CameroonFIFA

    Kamerun tarih yazdı

    Henüz 22 yaşında olan Michaely Bihina, Kamerun'un Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk şampiyonluğuna uzanmasına yardımcı oldu.

    Kaleci, Kamerun'un çeyrek finalde Nijerya karşısındaki sürpriz galibiyetinde dokuz kurtarış yaptı, ardından ev sahibi Fas'a karşı oynanan yarı final penaltı atışlarında üç penaltı kurtardı. Eleme aşaması boyunca gol yemeyen Bihina, turnuvanın öne çıkan yıldızlarından biri olduğunu gösterdi.

    Kamerun'un zaferi kolektif bir çabanın eseriydi ve ülkenin peşinden gitme fırsatını neredeyse hiç bulamayacağı bir başarıydı.

    Kamerun, Cezayir'e toplamda 3-1 kaybederek başlangıçta WAFCON'a katılma hakkı elde edemedi. Ancak elemeler tamamlandıktan sonra CAF, turnuvayı 12 takımdan 16 takıma çıkardı. Eklenen dört kontenjan, son eleme turunda elenen en yüksek sıralamadaki ülkelere verildi ve böylece Kamerun'a turnuvaya geri dönme yolu açıldı.

    Bu can simidini en iyi şekilde değerlendirdiler. Kamerun grup aşamasına Mali karşısında 2-1'lik galibiyetle başladı, ardından Gana'yı 1-0 yendi ve etabı Yeşil Burun Adaları ile 1-1 berabere kalarak kapattı.

    Kamerun daha sonra en iyi futbolunu en çok gerektiği anda oynadı. Çeyrek finalde son şampiyon Nijerya'yı 1-0 yenerek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi, ardından golsüz sona eren yarı finalin ardından penaltı atışlarında Fas'ı geçti. Kamerun, dikkat çekici serüvenini Malavi karşısında aldığı net 3-0'lık galibiyetle tamamladı ve tarihinde ilk kez WAFCON şampiyonluğunu kazandı.

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  • Malawi at WAFCONCAF Women's Africa Cup of Nations

    Malavi turnuvanın takımı olma yolunda yükselişte

    Malavi, bu yıl WAFCON'da ilk kez boy gösterdi ve turnuvadaki ilk maçında, son şampiyon Nijerya'yı 3-2 yenerek ülkeyi şaşkına çevirdi.

    Bunun Nijerya adına sadece tesadüfi bir performans olduğunu düşünmek imkânsızdı, çünkü Malavi rakibine oyunun her alanında üstünlük kurdu. Farkı yaratanlar ise Chawinga kardeşlerdi; Temwa ve Tabitha Chawinga, hücum bölgesinde oyuna damga vurdu. Temwa, National Women's Soccer League'de (NWSL) Kansas City Current forması giyiyor ve iki kez En Değerli Oyuncu ile Gol Kraliçesi ödüllerini kazandı. Kız kardeşi Tabitha ise Fransa Ligue 1'de ülkenin önde gelen kulüplerinden Olympique Lyonnais'de oynuyor.

    Çoğu kişi, WAFCON'a ilk kez katılan Malavi'nin grup aşamasından çıkmasının bile sürpriz olacağını düşünüyordu, ancak takım bununla yetinmedi; turnuvada finale kadar yükseldi ve böylece tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Oyun tarzları kuşkusuz hücum odaklıydı, ancak orta sahada da oldukça disiplinliydiler; bu da ikili mücadeleleri kazanmalarına ve topu merkezde Temwa'yla, kanatta ise Tabitha'yla buluşturmalarına yardımcı oldu.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Chawinga turnuvanın oyuncusu

    Kamerunlu Bihina için, kalecinin hayatının turnuvasını çıkarmasının ardından güçlü bir adaylık gerekçesi var. Ancak her seviyede fileleri sarsmaya devam eden bir golcünün yeri de bambaşkadır. O isim Temwa Chawinga'ydı.

    Chawinga, WAFCON'da neredeyse durdurulamazdı; turnuvayı beş gol ve iki asistle tamamladı. Gol atmayı kolay gösterdi, ki NWSL taraftarları onun bunu hafta hafta yapmasına artık alışkın.

    Onun belirleyici performansı grup aşamasında Nijerya'ya karşı geldi. Chawinga, Malawi'nin son şampiyona karşı aldığı çarpıcı 3-2'lik galibiyette iki gol attı ve insanları durup dikkat kesilmeye, ayrıca Scorchers'ın dikkat çekici hikâyesine inanmaya iten türden bir performans sergiledi.

    Malawi sonunda finalde hedefine ulaşamadı, ancak Chawinga Fas'tan Altın Ayakkabı'yla ve bundan da önemlisi başka bir şeyle ayrıldı: Ülkesinin ilk FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na yükselmesine yardımcı oldu ve Malawi'nin Afrika'nın en hızlı yükselen takımlarından biri olduğunu tüm dünyaya duyurdu.

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  • Michelle Alozie Getty Images

    Nijerya hayal kırıklığı yarattı

    Nijerya, Fas'a son şampiyon ve WAFCON tarihinin 10 kezle en çok kazanan takımı olarak geldi. Turnuva tarihindeki en kötü dereceyi alarak ve ilk kez FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeden ayrıldı.

    Super Falcons'ın WAFCON şampiyonluğunu koruma yolculuğu, çeyrek finalde Kamerun'a 1-0 yenilmesiyle sona erdi ve bu sonuç, Nijerya'nın turnuva tarihinde ilk kez yarı finale yükselememesi anlamına geldi. Bu yenilgi onlara 2027 Dünya Kupası için doğrudan bileti kaybettirdi, ancak CAF play-in aşaması üzerinden son bir yol bıraktı.

    Nijerya bu fırsatı değerlendiremedi. Ardından Güney Afrika'ya 2-1 mağlup olması, konfederasyonlar arası play-off'lara yükselme umutlarını bitirdi ve Super Falcons'ın, turnuvanın 1991'de başlamasından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nı kaçıracağını kesinleştirdi.

    Bu başarısızlık, Nijerya kadrosunun derinliği ve tecrübesi düşünüldüğünde özellikle şaşırtıcıydı. Sonuçları da hemen görüldü: Nijerya Futbol Federasyonu, Güney Afrika yenilgisinden dört gün sonra teknik direktör Madugu ile teknik ekibinin geri kalanına görevden ayrılmaları talimatını verdi.

    NFF henüz bir yedek isim atamadı ve Super Falcons'ın tarihi başarısızlığının nedenlerini araştırmak için bir görev gücü oluşturma planlarını açıkladı.


  • Temwa Chawinga, Kansas City CurrentGetty Images

    Bu turnuvanın NWSL için anlamı

    WAFCON'dan çıkan en net derslerden biri, yalnızca NWSL'nin en büyük yıldızlarından bazılarının iyi performans göstermesi değil. Asıl ders, Afrika'nın ligin en önemli oyuncu izleme pazarlarından biri olarak görülmesi gerektiği.

    Turnuvada yedi ülkeyi 11 aktif NWSL oyuncusu temsil etti ve bu, ligin bugüne kadarki en büyük WAFCON kontenjanı oldu. Bu grubun içinde Gol Kraliçesi Temwa Chawinga, Turnuvanın Oyuncusu Monique Ngock ve Barbra Banda ile Racheal Kundananji gibi kendini kanıtlamış yıldızlar yer aldı.

    NWSL, Chawinga gibi ligin simge oyuncularından biri de dahil olmak üzere Afrika'nın en iyi futbolcularından bazılarına yuva olmasıyla gurur duyabilir. Ancak WAFCON, daha geniş bir izleyici kitlesini aynı yolu izleyebilecek, daha az tanınan oyuncularla da tanıştırdı. Turnuva, kulüplere bu oyuncuların elit rakiplere karşı ve uluslararası eleme futbolunun baskısı altında nasıl performans gösterdiğini uzun süre gözlemleme fırsatı sundu.

    Seattle Reign, sırada ne olabileceğine dair hemen bir örnek sundu. Finalden iki gün sonra kulüp, Fildişi Sahilli forvet Ami Diallo'yu 2028 sezonu sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Diallo, 2025-26 sezonunda yurt içinde 31 gol atıp kulübünün CAF Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı olduktan sonra ASEC Mimosas'tan geldi.

    Onun transferi, tekil bir hamleden ziyade bir fırsatın başlangıcı olarak görülmeli. WAFCON, NWSL'nin Afrika futboluyla zaten anlamlı bağlara sahip olduğunu gösterdi. Sıradaki adım ise kulüplerin, kıtanın bir sonraki Chawinga'sını, Banda'sını ya da Ngock'unu belirlemek için turnuvayı kullanmayı sürdürmesini sağlamak.

    WAFCON'a katılan NWSL oyuncuları şöyleydi:

    • Mélissa Bethi, Washington Spirit - Cezayir
    • Monique Ngock, Washington Spirit - Kamerun
    • Rosemonde Kouassi, Washington Spirit - Fildişi Sahili
    • Temwa Chawinga, Kansas City Current - Malavi
    • Aïssata Traoré, Boston Legacy FC - Mali
    • Deborah Abiodun, Washington Spirit - Nijerya
    • Gift Monday, Washington Spirit - Nijerya
    • Michelle Alozie, Chicago Stars FC - Nijerya
    • Barbra Banda, Orlando Pride - Zambiya
    • Racheal Kundananji, Bay FC - Zambiya
    • Prisca Chilufya, Angel City FC - Zambiya