Kamerun, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası kupasını kaldırdığında, Afrika kadın futbolundaki yerleşik düzen altüst olmuştu.

Yenilmez Dişi Aslanlar, turnuvaya ancak takım sayısı 12'den 16'ya çıkarıldığı için katıldı. Turnuvadan şampiyon olarak ayrıldılar. Kamerun, 10 kez şampiyon olan Nijerya'yı eledi, 22 yaşındaki kaleci Michaely Bihina'nın öncülüğünde ev sahibi Fas'a karşı penaltı atışlarında ayakta kaldı ve finalde Malavi'yi 3-0 yenerek dikkat çekici serüvenini tamamladı.

Buna karşın Malavi'nin yolculuğu da en az bunun kadar unutulmazdı. Turnuvadaki en düşük sıralamalı takım olarak WAFCON'daki ilk maçlarına çıkan Scorchers, açılış maçında son şampiyon Nijerya'yı şaşkına çevirdi, finale yükseldi ve ilk FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Kız kardeşler Temwa ve Tabitha Chawinga, toplam dokuz golle bu yükselişe güç verdi; Temwa ise beş golle turnuvanın en golcü isimlerinden biri oldu.

WAFCON, uzun süredir dünyanın diğer büyük kadın turnuvalarının birçoğuna gösterilen ilgi ve saygıyı görmekte zorlanıyordu. Bu organizasyon, neden daha fazlasını hak ettiğini tam olarak gösterdi. Yerleşik güçler tökezledi, yeni yıldızlar ortaya çıktı ve beklenmedik iki finalist tarihi başarılara imza attı.

Bihina'nın penaltı kurtarışlarındaki kahramanlığından Chawinga kardeşlerin Malavi'nin dikkat çekici yükselişine liderlik etmesine kadar, GOAL, Afrika kadın futbolunu yeniden şekillendiren bir turnuvayı tanımlayan oyunculara ve anlara göz atıyor.