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FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP

Çeviri:

Kameraların yakalayamadığı çarpıcı anlar: Barcelona yıldızının imdada koşması ve tezahürat savaşı

Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
P. Cubarsi
F. Lopez
P. Cunat
İspanya

Levante ile Barcelona arasındaki maç, sahadaki futbol olaylarının ötesine geçen pek çok sahneye tanık oldu. Bunlar, maçın bitişinin hemen ardından Pau Cubarsi'nin yaşadığı panikle başlayıp, iki takım taraftarlarının karşılıklı tezahüratlarıyla devam etti ve Flick'in saha kenarından verdiği talimatlarla ve ayrıca Fermin Lopez ile Pablo Cuñat arasındaki dostane sohbetle son buldu.

Sport gazetesi, bitiş düdüğünün ardından geçen dakikalarda, tribünlerden bir kişinin atlayıp koşarak Pau Cubarsi'ye doğru yönelmesiyle bazı gergin anların yaşandığını aktardı.

Taraftar, sürekli ellerini sallarken ciddi bir görüntü çiziyordu ve Barcelona'nın savunmasının kalbine ulaşmayı başardı; hatta onu gerçekten yakalayarak dengesini bozdu ve az kalsın yere düşürüyordu.

Bu durum, güvenlik görevlilerinden 3'ünü müdahale etmek zorunda bıraktı; taraftarı kontrol altına almak ve sahadan çıkarmak için büyük çaba sarf ettiler. Görev kolay değildi, çünkü taraftar birkaç an daha Cubarsi'ye doğru yönelmeye devam etti; ayrıca öfkeli hareketleri, niyetlerinin net bir şekilde anlaşılmasına imkân vermiyordu.

Sonunda güvenlik görevlileri onu sahadan çıkarmayı başardı ve olay yalnızca bir panikle son buldu. Bu, özellikle maçın bitişinin hemen ardından geldiği için Cubarsi açısından güçlü bir şok oldu.

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  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Taraftarlar arasında tezahürat savaşı

    Bu olay, gecenin dikkat çeken tek hadisesiydi ve maç bittikten sonra yaşandı. Karşılaşma boyunca ise tribünlerde, Valencia'ya kadar gelen ve sahanın bir köşesinde bulunan Barcelona taraftarları ile kalelerden birinin yanında onlara yakın konumdaki Levante taraftarları arasında tezahüratlar üzerinden özel bir atışma yaşandı.

    Tribünler, iki taraf arasındaki karşılıklı tezahüratlara sahne oldu ve gecenin bir anında Levante taraftarları İspanyol kimliğini vurgulayan tezahüratlar yaparken, Barcelona taraftarları da kendi cephesinden "Yaşasın Barcelona, yaşasın Katalonya" tezahüratıyla karşılık verdi; bununla eş zamanlı olarak da bir dizi Estelada bayrağı havaya kaldırıldı.

    Bu vesileyle bayraklar, diğer taraftar seyahatlerinde olanların aksine, Ciudad de Valencia Stadı'na girmeyi de başardı; zira daha önce bu tür bayraklar stat girişlerinde toplatılmıştı.

    O atışma bir yana, Levante taraftarları vesileye yakışır bir tablo ortaya koydu; başta Dünya Kupası'nı kazanan Barcelona oyuncularını onurlandırmaya özen gösterdi, ardından hakaretlere başvurmaya gerek duymadan takımını desteklemeye devam etti.

    Bu davranış, rekabet sınırlarını aşmadan atmosferin coşkulu ve gergin olmasına katkı sağladı.

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  • FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP

    Fermín ve Kounde: Dostluk rekabetin üstünde

    Son sahne ise çok daha dostane geçti. Levante'nin yedek kalecisi Pablo Cunat ile birkaç dakika konuştuktan sonra sahayı terk eden son oyuncu Fermin Lopez oldu.

    İki oyuncu, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda birlikte oynadıkları dönemden bu yana iyi bir ilişki sürdürüyor ve maçın sonunu sohbet edip birbirlerinden haber almak için değerlendirdiler.

    Birkaç dakika konuştuktan sonra aralarındaki bu buluşma bir kucaklaşmayla son buldu, ardından her biri kendi takımının soyunma odasına yöneldi.

  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick'in Barcelonalı ikiliye talimatları

    Hansi Flick de maç boyunca dikkat çeken bazı anlara imza attı. Alman teknik direktör, teknik alana yaklaşan iki oyuncuya doğrudan talimat vermek için iki farklı fırsatı değerlendirdi.

    İlk diyalog, takımın oyun temposunu yönetmekle görevli oyunculardan biri olan Rodri ile yaşandı. Flick, Barcelona'nın henüz alışılmış akıcılığına ulaşamadığı bir anda, oyunun gidişatıyla ilgili bazı detayları düzelterek onunla oldukça hareketli bir şekilde konuştu.

    Ardından sıra Raphinha'ya geldi. Brezilyalı oyuncu da teknik alana yaklaşarak teknik direktörle kısa bir diyalog kurdu; Flick bu fırsatı da bazı talimatlar vermek için yeniden değerlendirdi.

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