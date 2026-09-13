Levante ile Barcelona arasındaki maç, sahadaki futbol olaylarının ötesine geçen pek çok sahneye tanık oldu. Bunlar, maçın bitişinin hemen ardından Pau Cubarsi'nin yaşadığı panikle başlayıp, iki takım taraftarlarının karşılıklı tezahüratlarıyla devam etti ve Flick'in saha kenarından verdiği talimatlarla ve ayrıca Fermin Lopez ile Pablo Cuñat arasındaki dostane sohbetle son buldu.

Sport gazetesi, bitiş düdüğünün ardından geçen dakikalarda, tribünlerden bir kişinin atlayıp koşarak Pau Cubarsi'ye doğru yönelmesiyle bazı gergin anların yaşandığını aktardı.

Taraftar, sürekli ellerini sallarken ciddi bir görüntü çiziyordu ve Barcelona'nın savunmasının kalbine ulaşmayı başardı; hatta onu gerçekten yakalayarak dengesini bozdu ve az kalsın yere düşürüyordu.

Bu durum, güvenlik görevlilerinden 3'ünü müdahale etmek zorunda bıraktı; taraftarı kontrol altına almak ve sahadan çıkarmak için büyük çaba sarf ettiler. Görev kolay değildi, çünkü taraftar birkaç an daha Cubarsi'ye doğru yönelmeye devam etti; ayrıca öfkeli hareketleri, niyetlerinin net bir şekilde anlaşılmasına imkân vermiyordu.

Sonunda güvenlik görevlileri onu sahadan çıkarmayı başardı ve olay yalnızca bir panikle son buldu. Bu, özellikle maçın bitişinin hemen ardından geldiği için Cubarsi açısından güçlü bir şok oldu.

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