Getty Images Sport
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Kameralardan korkuyorlar! Manchester United’ın yıldızları, sezon başındaki berbat performanslarının arkasında Amazon Prime belgesel ekibinin olduğundan endişeli
Old Trafford'da perde arkasında gerilim
Manchester United, 10 milyon sterlinlik kazançlı bir anlaşmayla Amazon'ın büyük beğeni toplayan All or Nothing serisinin yeni yapımında yer alacak. Ancak sürekli gözetim altında olmak, haberlere göre soyunma odasında bunaltıcı bir ortam yarattı. The Sun'a göre oyuncular ve teknik ekip, maç sonrası değerlendirmelerde rahatça konuşamadıklarını düşünüyor. Bu nedenle, “sert eleştirilerden kaçınıldığı” için gerçek eleştirilerin dile getirilmediği, yumuşatılmış bir ortam oluştu.
Taktiksel eksikleri açıkça ele alma konusundaki bu tereddüt, Michael Carrick'in kalıcı teknik direktörlük dönemine yaptığı felaket başlangıçla aynı zamana denk geliyor. United, tüm kulvarlarda çıktığı ilk dokuz maçta yalnızca iki galibiyet alabildi. Zorlu geçen yaz transfer dönemi ve savunmacı Lisandro Martinez'in kısa süre önce verdiği büyük yankı uyandıran röportaj gerginliği daha da artırdı.
- Getty Images Sport
Carrick daha önce kameralara ilişkin endişeleri hafife almıştı
Ağustos ayında belgesel ekibi hakkında kendisine soru yöneltildiğinde Carrick, ekibin varlığının işleyişi aksatacağı yönündeki görüşleri reddetmişti. United'ın teknik direktörü, oyuncuların kulübü temsil etmenin getirdiği yoğun medya ilgisine zaten alışkın olduğunu belirtmişti.
Carrick o dönemde, "Bir sorun olmadı," demişti. "Elbette biraz yeni ve alışılmadık bir durum. Ama günlük işleyiş açısından zaten etrafımızda o kadar çok kamera var ki oyuncular buna bir ölçüde alışkın."
Yapım ekibinin profesyonel sınırlara saygı gösterdiğini de eklemişti. Carrick, "Elbette bu duruma uyum sağlamamız gerekiyor ama bize saygılı davrandılar," demişti. "Dışarıdan bakıldığında, işin içinde olup her gün bunu yaşadığımızda göründüğünden muhtemelen daha büyük bir mesele gibi duruyor."
Artan baskı altında futbola odaklanmak
Başlangıçtaki bu güvencelere rağmen, sürekli gözlem altında geçen yıpratıcı sezonun etkisi kapalı kapılar ardında kendini göstermiş gibi görünüyor. Carrick, sonuç alma konusunda giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Ancak teknik direktör, hafta sonu oynanacak kritik maç öncesinde görevindeki geleceği konusunda taviz vermiyor.
Bir sonraki maçın kendisi için ne kadar belirleyici olduğu sorulduğunda Carrick, "Şu anda ihtiyacım olan son maçın bu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum," dedi. "Maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Her şeyden çok, bu kulübü ileri taşımak için içimde güçlü bir istek hissediyorum. Olumsuzluk ararsanız ya da onu hissetmek isterseniz her zaman bulursunuz ama ben peşine düşmüyorum. Onu hissetmek istemiyorum."
Taktik açıdan bir çıkışın yakın olduğunu savunan Carrick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçeğin farkındayım. Aynı şeyleri tekrarlıyormuşum gibi hissettiğimi ve bulunduğumuz durumu kabullendiğimi yeterince söyledim ama ben öyle hissetmiyorum. Tamamen burası ve bu futbol kulübü için en iyisinin ne olduğuna, maç kazanmak için ne yapılması gerektiğine ve oyuncuların, yapabileceklerini bildiğimiz oyunu sergilemesine odaklandım. Hâlâ bundan çok uzak olduğumuzu düşünmüyoruz."
- Getty Images Sport
Elland Road'a zorlu bir deplasman yolculuğu
Manchester United, bu pazar Leeds United ile Elland Road'da oynayacağı zorlu deplasman maçına hazırlanırken saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurları bir kenara bırakmalı. Yalnızca iki galibiyeti bulunan takımın kötü gidişe son vermesi ve Carrick'in gelişmekte olan kadrosu üzerindeki yoğun baskıyı hafifletmesi için Yorkshire'da üç puan alması hayati önem taşıyor.
Ezeli rakibine karşı alınacak bir başka hayal kırıklığı yaratan sonuç, Amazon kameralarının gözlerinin önünde dağılan bir sezonu kayda aldığı yönündeki algıyı daha da güçlendirecek. Carrick'in, kim izlerse izlesin oyuncularının yeniden etkili oyunlarına dönmesini sağlaması gerekecek.
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