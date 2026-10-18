Başlangıçtaki bu güvencelere rağmen, sürekli gözlem altında geçen yıpratıcı sezonun etkisi kapalı kapılar ardında kendini göstermiş gibi görünüyor. Carrick, sonuç alma konusunda giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Ancak teknik direktör, hafta sonu oynanacak kritik maç öncesinde görevindeki geleceği konusunda taviz vermiyor.

Bir sonraki maçın kendisi için ne kadar belirleyici olduğu sorulduğunda Carrick, "Şu anda ihtiyacım olan son maçın bu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum," dedi. "Maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Her şeyden çok, bu kulübü ileri taşımak için içimde güçlü bir istek hissediyorum. Olumsuzluk ararsanız ya da onu hissetmek isterseniz her zaman bulursunuz ama ben peşine düşmüyorum. Onu hissetmek istemiyorum."

Taktik açıdan bir çıkışın yakın olduğunu savunan Carrick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçeğin farkındayım. Aynı şeyleri tekrarlıyormuşum gibi hissettiğimi ve bulunduğumuz durumu kabullendiğimi yeterince söyledim ama ben öyle hissetmiyorum. Tamamen burası ve bu futbol kulübü için en iyisinin ne olduğuna, maç kazanmak için ne yapılması gerektiğine ve oyuncuların, yapabileceklerini bildiğimiz oyunu sergilemesine odaklandım. Hâlâ bundan çok uzak olduğumuzu düşünmüyoruz."



