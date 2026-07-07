Mısır milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki en görkemli sayfalardan birini yazmaya sadece birkaç dakika kalmıştı. 79. dakikaya kadar Arjantin milli takımı karşısında 2-0 önde olan Mısır, son şampiyonu taktiksel açıdan zorlu bir maça zorladı; ancak son 13 dakikada tüm dengeler altüst oldu ve Firavunlar 3-2’lik acı bir mağlubiyetle turnuvadan elendi.
Mısır’ın savunma disipliniyle Arjantin’in geç gelen direnişi arasında, bu maç, Hossam Hassan’ın takımının tarihi bir başarıya nasıl yaklaştığını ve Messi ile takım arkadaşlarının son anda nasıl kurtulmayı başardığını açıklayan taktiksel ayrıntıları ortaya koyuyor.