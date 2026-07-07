Kalp kırıcı bir senaryo… Mısır, Arjantin karşısında 13 dakika içinde tarihi bir başarıyı nasıl kaçırdı?

Mısır milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki en görkemli sayfalardan birini yazmaya sadece birkaç dakika kalmıştı. 79. dakikaya kadar Arjantin milli takımı karşısında 2-0 önde olan Mısır, son şampiyonla taktik açıdan zorlu bir maç sergilemişti; ancak son 13 dakikada tüm dengeler altüst oldu ve Firavunlar 3-2’lik acı bir mağlubiyetle turnuvadan elendi.
Mısır’ın savunma disipliniyle Arjantin’in geç gelen direnişi arasında, bu maç, Hossam Hassan’ın takımının tarihi bir başarıya nasıl yaklaştığını ve Messi ile takım arkadaşlarının neden son anda kurtulmayı başardığını açıklayan taktiksel ayrıntıları ortaya koyuyor.