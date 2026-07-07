Kalp kırıcı bir senaryo… Mısır, Arjantin karşısında 13 dakika içinde tarihi bir başarıyı nasıl kaçırdı?

Arjantin’in takım performansı maçın her iki yarının büyük bir bölümünde pek parlak olmasa da, Lionel Messi, istatistikler ya da erken dönemdeki hücumdaki netlik açısından kendisi için olağanüstü sayılmayacak bu maçın belirleyici anında takımını sırtında taşıdı; 19. dakikada kazandığı penaltıyı 21. dakikada Schober’in muhteşem kurtarışıyla kaçırdı; bu aksilik, maçtaki belirleyici katkısını daha başlamadan sona erdirebilirdi.

Ancak Messi’nin performansında dikkat çeken nokta, o anı psikolojik olarak aşma ve durmaksızın çalışmaya devam etme yeteneğiydi; özellikle de son yirmi dakikada Arjantin’in geri dönüşünün ana motoru haline geldiği sırada.

Messi neredeyse sürekli sağ kanattan oynadı ve zaman zaman orta sahaya doğru hareket ederek oyun kurmaya katıldı ve o bölgedeki Mısır savunmasının yoğunluğunu kırdı, ardından tekrar son üçte bir bölgeye geri döndü.

Bu hareket tarzı, 79. dakikada Cristian Romero’nun golünde doğrudan meyve verdi; Messi, topu ceza sahasına doğru hassas bir pas attı ve top Montiel’den seken bir şekilde Arjantinli savunma oyuncusunun ayağına ulaştı.

Sadece dört dakika sonra Messi bu görevi bizzat üstlendi ve ceza sahası içinden Şubayr’ın kalesine gönderdiği güçlü şutla skoru eşitledi (83. dakika). Bu an, takımın kolektif olarak en iyi formunda olmadığı maçlarda bile Messi’nin maçı belirleme yeteneğini özetliyordu. Ardından Enzo Fernández’in attığı galibiyet golü geldi (93) tarafından geldi.