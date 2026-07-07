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Çeviri:

Kalp kırıcı bir senaryo… Mısır, Arjantin karşısında 13 dakika içinde tarihi bir başarıyı nasıl kaçırdı?

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
L. Messi
L. Scaloni
H. Hassan
M. Ziko
M. Shobeir
FEATURES
Analysis
Arjantin
Mısır
ABD

Firavunların rüyası ağır bir kabusa dönüşüyor

Mısır milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki en görkemli sayfalardan birini yazmaya sadece birkaç dakika kalmıştı. 79. dakikaya kadar Arjantin milli takımı karşısında 2-0 önde olan Mısır, son şampiyonla taktik açıdan zorlu bir maç sergilemişti; ancak son 13 dakikada tüm dengeler altüst oldu ve Firavunlar 3-2’lik acı bir mağlubiyetle turnuvadan elendi.

Mısır’ın savunma disipliniyle Arjantin’in geç gelen direnişi arasında, bu maç, Hossam Hassan’ın takımının tarihi bir başarıya nasıl yaklaştığını ve Messi ile takım arkadaşlarının neden son anda kurtulmayı başardığını açıklayan taktiksel ayrıntıları ortaya koyuyor.

  • Beklenmedik gol… ve avantajın korunması

    Hossam Hassan, maça kanatlarda Haytham Hassan ve Imam Ashour’u, forvet hattında ise Mohamed Salah ve Mustafa Zico’yu sahaya sürerek başladı.

    Maçın ilk dakikalarında Mısır milli takımı, kendi sahasına tamamen çekilmemeye çalışarak orta sahada bir savunma bloğu oluşturdu ve belirli bölgelerde topu taşıyan Arjantinli oyunculara baskı uyguladı.

    15. dakikada Marwan Attiya’nın ortasına Yasser İbrahim’in kafa vuruşuyla golü bulmasının ardından Firavunlar kademeli olarak alçak bir savunma bloğuna çekildi ve birçok kez ceza sahası önünde altı oyuncuyla savunma yapmaya başladı; bu taktikle top hakimiyetinden ziyade elde ettikleri avantajı korumaya öncelik verdiler.

    İkinci yarıda Mısır milli takımı, uzun paslarla hücum kurmak yerine hızlı geçişlere güvenmeye devam etti.

    Takım, Hitham Hassan ve Muhammed Salah’ın hücum yaratmadaki kalitesinin yanı sıra Mustafa Zico’nun fiziksel gücü ve hareketlerinden de yararlandı. 67. dakikada, Salah ve Hitham Hassan’ın da katıldığı bir takım hücumunun ardından ikinci gol geldi.

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  • Arjantin… Parlaklığını yitirmiş bir şampiyon; acil bir gözden geçirmeye ihtiyaç duyuyor

    Arjantin milli takımı, bu maçta ve daha önceki Yeşil Burun Adaları karşılaşmasında da ortaya çıkan pek çok zayıf noktaya sahip. Bu, Messi’nin takım arkadaşlarının tur atlamak için büyük zorluklar yaşadığı üst üste ikinci maç oldu; takım, kaleye yapılan sadece altı şutta dört gol yedi ve maçın kritik anlarında bir tıkanıklık yaşadı ve çözüm bulamadı.

    İlk yarıda takım, Mısır savunmasının yarattığı sıkışıklık, Mustafa Şubayir’in önünde oluşan sayısal üstünlük ve Scaloni’nin kadrosunda benzer özelliklere sahip çok sayıda oyuncunun bulunması nedeniyle derinlere sızmakta büyük zorluk yaşadı.

    Takımın sahayı genişletmekte ve kanatlardan fark yaratmakta zorlandığı göz önüne alındığında, Giuliano Simeone veya Nicolás González gibi oyuncuların gelecekte ilk 11’de şans bulup bulmayacağını görmek ilginç olacak.

    Takım sağ kanatta hücumda zorlanırken, tehlikeli pozisyonların çoğu Nicolás Tagliafico’nun liderliğindeki sol kanattan geldi.

  • 13 dakika… Scaloni maçı nasıl çevirdi?

    Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul’un yerine Lautaro Martínez’i, Nicolás Tagliafico’nun yerine ise Nicolás González’i oyuna sokarak iki hücum değişikliği yaptı; bu hamle, son üçte birlik alanda hücum yoğunluğunu artırdı.

    Buna karşılık, Hossam Hassan, Haytham Hassan’ın fiziksel performansının düşmesi üzerine onun yerine Trézéguet’yi oyuna soktu, ancak bu değişiklik Mısır milli takımına ne savunma ne de hücum açısından aynı etkiyi sağlamadı.

    Sadece 13 dakika içinde maç tamamen değişti.

    79. dakikada Christian Romero, Messi'nin pası ve Gonzalo Montiel'in dokunuşunun ardından kafa vuruşuyla farkı azalttı; ardından 83. dakikada Messi, ceza sahası içinden attığı şutla skoru eşitledi ve uzatma süresinin ikinci dakikasında Enzo Fernández galibiyet golünü attı.

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  • Karar adamı... Messi'nin seli durmak bilmiyor

    Arjantin’in takım performansı maçın her iki yarının büyük bir bölümünde pek parlak olmasa da, Lionel Messi, istatistikler ya da erken dönemdeki hücumdaki netlik açısından kendisi için olağanüstü sayılmayacak bu maçın belirleyici anında takımını sırtında taşıdı; 19. dakikada kazandığı penaltıyı 21. dakikada Schober’in muhteşem kurtarışıyla kaçırdı; bu aksilik, maçtaki belirleyici katkısını daha başlamadan sona erdirebilirdi.

    Ancak Messi’nin performansında dikkat çeken nokta, o anı psikolojik olarak aşma ve durmaksızın çalışmaya devam etme yeteneğiydi; özellikle de son yirmi dakikada Arjantin’in geri dönüşünün ana motoru haline geldiği sırada.

    Messi neredeyse sürekli sağ kanattan oynadı ve zaman zaman orta sahaya doğru hareket ederek oyun kurmaya katıldı ve o bölgedeki Mısır savunmasının yoğunluğunu kırdı, ardından tekrar son üçte bir bölgeye geri döndü.

    Bu hareket tarzı, 79. dakikada Cristian Romero’nun golünde doğrudan meyve verdi; Messi, topu ceza sahasına doğru hassas bir pas attı ve top Montiel’den seken bir şekilde Arjantinli savunma oyuncusunun ayağına ulaştı.

    Sadece dört dakika sonra Messi bu görevi bizzat üstlendi ve ceza sahası içinden Şubayr’ın kalesine gönderdiği güçlü şutla skoru eşitledi (83. dakika). Bu an, takımın kolektif olarak en iyi formunda olmadığı maçlarda bile Messi’nin maçı belirleme yeteneğini özetliyordu. Ardından Enzo Fernández’in attığı galibiyet golü geldi (93) tarafından geldi.

  • Kafa karıştırıcı bir soru… Kritik anlarda eksik kalan kart

    Maçın son dakikalarında yaşanan gelişmeler, iki gol öne geçtikten sonra Hossam Hassan’ın seçenekleri konusunda taktiksel bir soru işareti yaratıyor. Arjantin'in baskısı artarken ve Lionel Scaloni'nin yaptığı hücumcu oyuncu değişiklikleriyle ceza sahası içindeki oyuncu yoğunluğu artarken, ceza sahası içindeki sayısal üstünlüğü korumak ve ortalara ve hava toplarına karşı koymak için Hossam Abdel-Majeed gibi ek bir stoperi oyuna sokarak savunma hattını güçlendirmek düşünülebilirdi.

    Christian Romero’nun 79. dakikadaki golü ceza sahası içinden gelen bir topta geldi; ardından Arjantin’in beraberlik arayışıyla sahaya yayılmasıyla boşluklar açıldı. Bu durum, o aşamada savunma sisteminin güçlendirilmesinin Mısır’a maçın son düdüğüne kadar daha fazla direnme gücü sağlayıp sağlamayacağı konusunda tartışma kapısını açıyor.

    Bununla birlikte, bu değişikliğin tek başına Arjantin’in geri dönüşünü engelleyeceğini kesin olarak söylemek mümkün değildir; ancak maçın ritmi değiştikçe ve Mısır’ın en etkili oyuncuları sırayla oyundan çıktıkça başvurulabilecek taktiksel seçeneklerden biri olarak kalmaktadır: İmam Aşur ve Haytham Hasan’ın oyundan çıkması, hücum yedekleri Trezeguet, Marmoush ve Zizo’nun performanslarının düşmesi ve skoru tersine çevirebilecek etkilerinin yetersiz kalması.

  • Mustafa Şubayr… Hayalin ömrünü uzatan emniyet valfi

    Mustafa Shubair, önceki maçlarda olduğu gibi, hatta daha da fazlasını yaparak, Mısır’ın Arjantin karşısında üstünlüğünü olabildiğince uzun süre korumasında kilit bir rol oynadı.

    En dikkat çekici anı 21. dakikada yaşandı; hakem, 19. dakikada ceza sahası içinde Haytham Hassan ile Nicolás Tagliafico arasında yaşanan temasın ardından penaltı kararı vermiş ve Şubayr, Lionel Messi'nin attığı penaltıyı kurtararak Arjantin kaptanının erken bir şekilde skoru eşitleme fırsatını engelledi.

    Shubair, Sofascore platformundan 7,3 puan aldı. Bu performansında, penaltı atışının yanı sıra, üçü ceza sahası içinden olmak üzere toplam dört şutu kurtardı.

    Ayrıca, karşılaştığı şutların kalitesine göre gol olasılığı yüksek olan şutları engellediğini gösteren “engellenen goller” göstergesi (-0,31) olarak belirlendi.

    Ayrıca hem hava hem de yer topu mücadelelerinin tamamını kazandı, yedi topu geri kazandı, üç doğrudan savunma katkısı yaptı ve %78 pas isabet oranı (27 pasın 21'i isabetli) kaydetti.

    Bu performans, Mısır milli takımının düşük savunma planını güvenle uygulamasına yardımcı oldu ve Arjantin’in top hakimiyetine rağmen ilk yarıyı tek gol farkla önde tamamlamasını sağladı.

  • Zico... Turnuvanın en dikkat çeken keşiflerinden biri

    Mustafa Zico, 2026 Dünya Kupası’nın en öne çıkan isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Mayıs ayında turnuva öncesinde Rusya ile oynanan hazırlık maçında ilk uluslararası maçına çıkan oyuncu, ilk günden itibaren Mısır milli takımının oyun sisteminde vazgeçilmez bir unsur haline geldi.

    Ziko, her iki kanatta da kanat pozisyonunda oynadı ve forvet pozisyonunda da görev aldı. Gösterdiği çaba, sık sık yaptığı hücumlar, mücadelelerdeki hırsı ve fiziksel gücüyle dikkatleri üzerine çekti; ayrıca topla yaptığı driplingler, şutları ve takım arkadaşlarına verdiği destekle de göz doldurdu.

    Zico, Dünya Kupası’nda büyük bir sürpriz oldu; çünkü turnuva başlamadan önce pek çok kişinin güvendiği isimler arasında yer almıyordu. Ancak Mısır futbol tarihine geçecek ikonik bir performansla turnuvanın en önemli sürprizlerinden biri haline geldi.

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