"Kalmayı çok isterim" - Eski Manchester United forveti, Brezilya ekibiyle yeni bir sözleşme imzalamayı beklerken, Corinthians'taki geleceği hakkında net bir açıklama yaptı
Brezilya'da kalma isteği
Corinthians'ın Platense ile oynadığı son Copa Libertadores maçında ilk 11'e geri dönen Depay, Sao Paulo'da kalıp kalmayacağına dair artan spekülasyonlara değinme fırsatını kaçırmadı. Mevcut sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Hollandalı milli oyuncu, sözleşme uzatması konusunda bir orta yol bulmak amacıyla futbol direktörü Marcelo Paz'ın da aralarında bulunduğu kulüp yönetimi ile görüşmelerini sürdürüyor.
"Bence yeterince konuştum, yeterince yaptım, herkesin benim isteğimi bildiğini düşünüyorum. Kulüp ve taraftarlar, Corinthians'ı sevdiğimi biliyorlar. Kalmayı çok isterim, tabii ki bu o kadar kolay değil, ama müzakere için en iyi yolu arıyoruz," dedi Depay, Neo Quimica Arena'daki karışık bölgede gazetecilere.
Kulüpteki iki yılı değerlendirme
Brezilya'ya geldiğinden beri Memphis, Timao'nun hücumunun odak noktası ve taraftarların gözdesi haline geldi. Forvet, bugüne kadarki serüvenini değerlendirirken, daha başarılması gereken çok şey olduğunu düşünse de, kulübün ilk maçından bu yana ne kadar geliştiğine dikkat çekti. Takımın durumunun önemli ölçüde iyileştiğini vurgulayan oyuncu, kupa kazanma ve ilerleme açısından işin henüz bitmediğini belirtti.
"Dürüst olmak gerekirse, kendimi burada görüyorum. Bu iki yıl çok çabuk geçti. İlk kez karşınıza çıktığım anı hatırlıyorum. Takım olarak içinde bulunduğumuz durumu hatırlıyorum. Ve iki yıl sonra, hissettiklerim tamamen farklı. Ama yine de, burada başarmak istediklerimden ve kulübün ihtiyaçlarından hâlâ çok uzaktayım. Bu mücadele henüz bitmedi," diye açıkladı eski Lyon yıldızı.
Corinthians'tan yüksek hedefler
Perde arkasında görüşmeler sürerken Depay, kulübe kendisiyle aynı düzeyde bir hırs sergilemesi için çağrıda bulundu. Hollanda’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, sadece maddi bir anlaşmadan fazlasını arıyor; taraftarlar için şampiyonluklar kazanmaya yönelik yapısal bir taahhüt görmek istiyor.
"İlk basın toplantımda buraya bir amaçla geldiğimi söylemiştim, ancak iki yıl sonra o kadar çok şey oldu ki amacım da değişti." diye ekledi Depay. "Ama hislerim hala burada, Corinthians'ta. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası'na gidiyorum. Ve sonuçta bu, benimle kulüp arasındaki bir kombinasyon; kulübün de hırsını göstermesi gerekiyor. Bizim, kulübün ve taraftarların hırsı nedir? Corinthians dev bir kulüp. Ve tekrar söylüyorum, daha fazla şampiyonluk hak ediyor. Daha iyi bir organizasyon hak ediyor. Birçok iyi şeyi hak ediyor. Ve taraftarlar bunu en çok hak edenlerden."
Dünya Kupası görevleri bekliyor
Depay, Ronald Koeman’ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinin ardından artık dikkatini uluslararası sahneye çevirecek. Turnuvaya katılması, Gremio ile oynanacak maç da dahil olmak üzere Corinthians’ın önümüzdeki maçlarını kaçıracağı anlamına geliyor; bu durum, milli takım görevindeyken kulüpteki geleceğinin belirsiz kalmasına neden olacak.
Forvet, iki aylık sakatlık nedeniyle kesintiye uğrayan bir sezonda Timao formasıyla 14 maça çıktıktan sonra Dünya Kupası'na gidiyor.