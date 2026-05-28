Brezilya'ya geldiğinden beri Memphis, Timao'nun hücumunun odak noktası ve taraftarların gözdesi haline geldi. Forvet, bugüne kadarki serüvenini değerlendirirken, daha başarılması gereken çok şey olduğunu düşünse de, kulübün ilk maçından bu yana ne kadar geliştiğine dikkat çekti. Takımın durumunun önemli ölçüde iyileştiğini vurgulayan oyuncu, kupa kazanma ve ilerleme açısından işin henüz bitmediğini belirtti.

"Dürüst olmak gerekirse, kendimi burada görüyorum. Bu iki yıl çok çabuk geçti. İlk kez karşınıza çıktığım anı hatırlıyorum. Takım olarak içinde bulunduğumuz durumu hatırlıyorum. Ve iki yıl sonra, hissettiklerim tamamen farklı. Ama yine de, burada başarmak istediklerimden ve kulübün ihtiyaçlarından hâlâ çok uzaktayım. Bu mücadele henüz bitmedi," diye açıkladı eski Lyon yıldızı.