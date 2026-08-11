Kalmak mı, gitmek mi? Folarin Balogun, Christian Pulisic ve diğer USMNT yıldızları neden kulüp geleceklerini düşünmeli?

ABD Erkek Milli Takımı'nın birçok yıldızı bu yaz transferini şimdiden tamamlarken, çok sayıda Amerikalı oyuncu hâlâ geleceğini değerlendiriyor. Bazıları mevcut kulüplerinde kalabilirken, bazıları ise transfer dönemi kapanmadan önce başka fırsatlar arayabilir.
Şu ana kadar Gio Reyna, Strasbourg'a transfer oldu. Sebastian Berhalter ve Max Arfsten artık Middlesbrough'da takım arkadaşı. Diego Kochen, Barcelona'dan kiralık ayrılığını gerçekleştirdi, Zavier Gozo ise Crystal Palace'a transferini resmileştirmeye hazırlanıyor. Peki ya diğerleri? Gelecekte hangi hamleler yapılabilir ve bazı büyük yıldızları içeren transferler Mauricio Pochettino'nun planlarını nasıl etkiler?
GOAL kısa ya da uzun vadede geleceklerini değerlendirmeleri için nedenleri bulunan beş oyuncuya göz atıyor.