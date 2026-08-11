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Americans Abroad TransfersGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Kalmak mı, gitmek mi? Folarin Balogun, Christian Pulisic ve diğer USMNT yıldızları neden kulüp geleceklerini düşünmeli?

Analysis
ABD
F. Balogun
D. Luna
C. Pulisic

Balogun, Dünya Kupası'ndaki çıkışını değerlendirebilir; Pulisic, Pepi, Luna ve Musah'ın ise kulüp geleceklerini yeniden gözden geçirmeleri için ayrı ayrı nedenleri var.

ABD Erkek Milli Takımı'nın birçok yıldızı bu yaz transferini şimdiden tamamlarken, çok sayıda Amerikalı oyuncu hâlâ geleceğini değerlendiriyor. Bazıları mevcut kulüplerinde kalabilirken, bazıları ise transfer dönemi kapanmadan önce başka fırsatlar arayabilir.

Şu ana kadar Gio Reyna, Strasbourg'a transfer oldu. Sebastian Berhalter ve Max Arfsten artık Middlesbrough'da takım arkadaşı. Diego Kochen, Barcelona'dan kiralık ayrılığını gerçekleştirdi, Zavier Gozo ise Crystal Palace'a transferini resmileştirmeye hazırlanıyor. Peki ya diğerleri? Gelecekte hangi hamleler yapılabilir ve bazı büyük yıldızları içeren transferler Mauricio Pochettino'nun planlarını nasıl etkiler?

GOAL kısa ya da uzun vadede geleceklerini değerlendirmeleri için nedenleri bulunan beş oyuncuya göz atıyor.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    Dünya Kupası'ndan çıkarılabilecek en önemli sonuçlardan biri, Folarin Balogun'un forvet olarak gerçekten elit bir seviyeye ulaşabilecek olması. Bunu yapmanın en iyi yolu üst düzey bir kulüpte oynamak ve şu anda Monaco forması giyen golcü, bu ivmeyle hayatını değiştirebilecek bir transfere imza atabilir.

    Güçlü bir Dünya Kupası performansı, futbol tarihinin en ünlü transferlerinden bazılarının önünü açtı. Bunların bazıları işe yaradı, bazıları ise akıllarda kalan şekilde tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandı. İkincisi nedeniyle, büyük kulüplerin Dünya Kupası'nda çıkış yapan yıldızlar için çılgınca hamle yapma konusunda artık daha temkinli davrandığı hissediliyor. Ancak Balogun sadece bir Dünya Kupası yıldızı değil.

    Balogun, bu yaz attığı gole ek olarak Ligue 1'de de bunu daha üst seviyelerde yapabildiğini gösterdi. Geçen sezon PSG'nin başına dert oldu ve ligde attığı 13 gole ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta beş gol kaydetti. Balogun, Reims'teki o formunu yeniden yakalamaya çalıştığı iki yılın ardından bunu geçen sezonun son bölümünde başardı, ardından da bu yaz tüm dünyanın gözleri üzerindeyken oyununu bir seviye daha yukarı taşıdı.

    Peki sırada ne var? Premier Lig'e dönüş mü? Belki PSG, Balogun'u durdurmanın en iyi yolunun onu transfer etmek olduğuna karar verir ya da başka bir büyük kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyu etrafında takım kurulabilecek bir forvet olarak görür. Bu yazın ardından Balogun'un önünde çok sayıda seçenek olmalı ve bu, kendine yatırım yapıp bir basamak daha çıkmak için mükemmel zaman olabilir.

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  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    USMNT açısından bakıldığında Balogun, takımın 1 numaralı santrforu. Elbette bu durum hızlıca değişebilir ancak Pepi'nin bunu değiştirebilmesi için Monaco'nun oyuncusunu geride bırakması gerekecek. Dolayısıyla Balogun gerçekten büyük bir adıma geçerse, Pepi'nin de tempoyu korumak için aynısını yapması gerekecek. O halde iyi haber şu ki, bunu yapmaya oldukça yaklaştı.

    Pepi ocak ayında Fulham'a yapacağı büyük transfere çok yaklaşmıştı ancak bu hamle son anda suya düştü. Bundan da önce, santrforun Eredivisie'deki dominant performansına bağlı olarak Premier League'den ilgi gelen birden fazla transfer dönemi olmuştu. PSV, anlaşılacağı üzere, onun kalibresindeki bir oyuncuyu ancak doğru bonservis bedeli karşılığında bırakacaktır. Bir noktada o bedelin ne olduğunu öğreneceğiz.

    Bu transfer döneminde ya da daha ileride, Pepi PSV'den ayrılacak. Burası, genç yetenekleri geliştirip ardından yüklü bir bonservisle göndermek üzerine kurulu bir kulüp. Pepi ayrıldığında, santrfor yarışının yeni bir Dünya Kupası döngüsüne girmesiyle birlikte kulüp ve belki de milli takım adına o bir sonraki adımı atma fırsatına sahip olacak.

  • Diego Luna, USMNTImagn

    Diego Luna

    Luna'nın USMNT'ye dönüşü kolay olmayacak. Büyük bir turnuvanın kadrosu dışında bırakıldıktan sonra milli takıma geri dönmek her zaman zordur. Bunu, üstelik ev sahibi olunan bir Dünya Kupası'nın ardından yapıp aynı teknik direktörün hâlâ görevinin başında olduğunu görmek mi? Hiç keyifli değil.

    Ancak henüz 22 yaşında olan Luna'nın önünde gelecekte daha fazla Dünya Kupası fırsatı olabilir. Bununla birlikte, hücum pozisyonlarındaki rekabet giderek kızışırken, yarışın içinde kalmak için bir sıçrama yapması gerekebilir.

    Yükselişte olan genç hücum seçeneklerinin sayısı hiç de az değil ve kabul etmek gerekir ki Luna, 22 yaşında olmasına rağmen hâlihazırda ciddi miktarda USMNT deneyimine sahip olmasıyla bir adım önde. Yine de Real Salt Lake'te oyununun ulaşabileceği bir tavan var ve buna henüz ulaşmamış olsa da bir noktada ulaşacak. Şu an için Luna'nın bir takımın "başrol oyuncusu" olmaya biraz daha zaman ayırması muhtemelen iyi olacaktır. Ancak bir noktada daha büyük bir sahneye çıkıp yeni bir meydan okumayı üstlenmesi akıllıca olur.

    Bu döngünün başlarında bunu çözmek için zaman var, ancak Luna'nın Dünya Kupası kadrosu dışında bırakılmasına verdiği yanıtın yurt dışında kendisine büyük bir yatırım yapmak olması, Pochettino'ya ve dünyanın geri kalanına müthiş bir mesaj olur.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    Bu, hemen düşünülmesi gereken bir konu değil ama zamanı geliyor. Mevcut sözleşmesinde sadece 12 ay kalmışken ve kulübün 12 aylık opsiyonu da bulunurken, Pulisic ile Milan bir karara yaklaşıyor. Bu nedenle, bundan sonra ne olacağına dair söylentiler şimdiden dolaşmaya başladı.

    Pulisic'in adı şimdiden MLS'e transferle anıldı, ancak tüm haberler Milan'ın şu anda satmaya hiçbir ilgisinin olmadığını söylüyor. Aslında, özellikle bu hamlenin ne Pulisic ne de Milan açısından mantıklı bir tarafı var. Pulisic için, zorlu bir Dünya Kupası'nın ardından MLS'e gitmesi mirasına zarar verirdi. Milan içinse, altı ay önce elindeki en değerli varlık olan bir oyuncuyu en dip noktadayken satmak anlamına gelirdi.

    Bu nedenle, iki tarafın da bu sezonu tamamlayıp durumun nereye gideceğini görmesi mantıklı görünüyor. Belki Pulisic yeniden çıkışa geçer, Milan'ın Şampiyonlar Ligi bileti almasına yardımcı olur ve iki tarafın da ortaklığını uzatmasının önünü açar. Belki de o kadar iyi oynar ki kariyerindeki son büyük transfer fırsatı ayağına gelir. Ya da belki gelecek yaz bulunduğumuz noktayı yeniden değerlendirir ve artık sırada ne olduğuna bakmanın zamanının geldiğini fark ederiz.

    Pulisic, her ihtimale karşı bu düşünceleri şimdiden aklından geçiriyor olmalı, çünkü önünde oldukça kısa süre içinde büyük kararlar olacak.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    Yunus Musah

    Pulisic'in Milan'daki takım arkadaşını ise daha acil kararlar bekliyor. Atalanta'da bir yılı büyük ölçüde yedek kulübesinde geçirdikten sonra Musah, yeni teknik direktörü etkileme umuduyla Milan'a döndü. İlk haberler, Ruben Amorim yönetiminde kendine yer bulma şansı olduğunu söylüyor ancak bunu başaramazsa o zaman ne olacak?

    Musah, bu yaz USMNT'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ve buna çok fazla itiraz edebilecek durumda da değildi. Son 18 ayda ya da buna yakın bir süreçte, hem şartlar hem de Gold Cup göz önüne alındığında kendi tercihleri nedeniyle, yeterince futbol oynamadı. İşte bu yüzden, 23 yaşında ve dünya çapında potansiyele sahip bir oyuncu kendisini bir yol ayrımında buluyor.

    Bundan sonra ne olursa olsun, Musah'ın oynaması gerekiyor. Amorim yönetiminde Milan'da forma giyebilmeyi umacaktır; zira bu teknik direktör ona yeni bir başlangıç vermeye istekli ve bunu yapabilecek biri olabilir. Ancak özellikle 2030 döngüsü için Pochettino'nun güvenini yeniden kazanmak isterken, Musah'ın daha da taze bir başlangıca ihtiyaç duyması ihtimali de var.