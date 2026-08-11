Kalmak mı, gitmek mi? Folarin Balogun, Christian Pulisic ve diğer USMNT yıldızları neden kulüp geleceklerini düşünmeli?

Dünya Kupası'ndan çıkarılabilecek en önemli sonuçlardan biri, Folarin Balogun'un forvet olarak gerçekten elit bir seviyeye ulaşabilecek olması. Bunu yapmanın en iyi yolu üst düzey bir kulüpte oynamak ve şu anda Monaco forması giyen golcü, bu ivmeyle hayatını değiştirebilecek bir transfere imza atabilir.

Güçlü bir Dünya Kupası performansı, futbol tarihinin en ünlü transferlerinden bazılarının önünü açtı. Bunların bazıları işe yaradı, bazıları ise akıllarda kalan şekilde tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandı. İkincisi nedeniyle, büyük kulüplerin Dünya Kupası'nda çıkış yapan yıldızlar için çılgınca hamle yapma konusunda artık daha temkinli davrandığı hissediliyor. Ancak Balogun sadece bir Dünya Kupası yıldızı değil.

Balogun, bu yaz attığı gole ek olarak Ligue 1'de de bunu daha üst seviyelerde yapabildiğini gösterdi. Geçen sezon PSG'nin başına dert oldu ve ligde attığı 13 gole ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta beş gol kaydetti. Balogun, Reims'teki o formunu yeniden yakalamaya çalıştığı iki yılın ardından bunu geçen sezonun son bölümünde başardı, ardından da bu yaz tüm dünyanın gözleri üzerindeyken oyununu bir seviye daha yukarı taşıdı.

Peki sırada ne var? Premier Lig'e dönüş mü? Belki PSG, Balogun'u durdurmanın en iyi yolunun onu transfer etmek olduğuna karar verir ya da başka bir büyük kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyu etrafında takım kurulabilecek bir forvet olarak görür. Bu yazın ardından Balogun'un önünde çok sayıda seçenek olmalı ve bu, kendine yatırım yapıp bir basamak daha çıkmak için mükemmel zaman olabilir.