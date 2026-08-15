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Çeviri:

Kalmak mı gitmek mi? Emma Sears, Mallory Swanson ve diğer USWNT yıldızları neden kulüp geleceklerini düşünmeli?

FEATURES
ABD
T. Rodman
M. Cooper
L. Heaps
C. Hutton
C. Bethune
S. Coffey
E. Sears
J. Shaw
M. Swanson
ABD 1
WSL Lig İlkbahar Serisi

Dünya Kupası yaklaşırken Emma Sears, Louisville'dan ayrılmak isteyebilir; Mallory Swanson ile Claire Hutton ise zorlanan NWSL kulüplerinin gelecekleri için doğru ortamı sunup sunmadığını tartmak zorunda.

2026'da ABD kadın milli takımının oyuncuları için rekor kıran anlaşmalar ve transferler sıradan hale geldi.

Her şey, etrafında fiilen bir kural oluşturulan Trinity Rodman ile başladı. “Yüksek Etkili Oyuncu Kuralı”, yaygın olarak “Rodman Kuralı” diye anılıyor ve Washington Spirit yıldızı gibi elit oyuncuların NWSL kulüplerinde tutulmasına yardımcı olmak için yürürlüğe sokuldu. Rodman, Avrupa'nın önde gelen birkaç kulübünün ilgisine rağmen yıllık 2 milyon doların üzerinde bir anlaşmayla sonunda Spirit ile yeniden sözleşme imzaladı.

Rodman NWSL'de kalırken, ABD kadın milli takımının diğer oyuncuları hem lige hem de yurt dışına transfer oldu. Forvet Cat Macario, Chelsea'den ayrılarak 8 milyon dolara kadar ulaşan rekor bir anlaşmayla San Diego Wave'e katılırken, ABD kadın milli takımı kaptanı Lindsey Heaps, OL Lyonnes'tan ayrılıp Denver Summit'e gitti. Her iki transfer de eve dönüş anlamı taşıyordu. Bu arada, ABD kadın milli takımının ön liberosu Sam Coffey, İngiltere'de deneyim kazanmak ve oyununu daha da geliştirme fırsatı bulmak için Portland Thorns'tan ayrılarak Manchester City'ye geçti.

NWSL içinde de önemli hareketlilik yaşandı; ABD kadın milli takımı orta sahaları Claire Hutton, Croix Bethune ve Ally Sentnor'un tamamı kulüp değiştirdi.

Şimdi, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na bir yıldan az süre kalmışken ve transfer dönemleri kapanmaya başlarken, birkaç Amerikalının seçeneklerini değerlendirmesi için hâlâ zaman var. Bu dönem, özellikle de ABD kadın milli takımı teknik direktörü Emma Hayes'in kulüp performansının önemini defalarca vurgulaması nedeniyle kritik önem taşıyor.

GOAL, kısa ya da uzun vadede geleceklerini değerlendirmek için nedeni olan dört oyuncuyu mercek altına alıyor.

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    Emma Sears

    Emma Sears'ın Racing Louisville ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor, ancak haberlere göre kanat oyuncusu ayrılmak istiyor. Sears, 2024 draftında kulüp tarafından Ohio State'ten seçildikten sonra NWSL kariyerinin tamamını Racing'de geçirdi. O tarihten bu yana Racing'in normal sezondaki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Sears ayrıca kulübün mevcut kadrosunda düzenli olarak USWNT daveti alan tek oyuncu konumunda ve 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda yer kazanmak için mücadele ediyor.

    Racing Louisville sezon boyunca zorlandı ve 17 puan ile 5-11-2'lik dereceyle puan durumunda sondan ikinci sırada yer alıyor. Sears'ın dört golü ve dört asisti bulunuyor; gol sayısında takım liderliğine ortak olurken asistte Racing'in lideri durumunda.

    Haberlere göre birçok NWSL kulübü Sears'la ilgileniyor, ancak Racing şu anda sezon ortasında bir transfere sıcak bakmıyor ve sezon dışında bir ayrılığa daha açık olabilir. Peki ama nereye gidebilir? Sears, birlikte oynayabileceği güçlü kanat oyuncularına ve yaratıcı orta sahalara sahip bir takıma katılmaktan fayda görecektir. Louisville'de çok sık şekilde geniş alanda yalnız kalıyor ve gol bulup pozisyon yaratacak boşlukları keşfetmeyi sürdürse de potansiyelinin yalnızca küçük bir kısmını ortaya koyabiliyor.

    Dünya Kupası yaklaşırken ve USWNT'nin kanat havuzu Trinity Rodman'dan Alyssa Thompson'a kadar yetenekle doluyken, Sears'ın rolünü haklı çıkarması gerekecek. Doğru kulüp ortamını bulması, bunu yapması için ona en iyi fırsatı verebilir.

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  • imago-sport-1080225225.jpgSports Press Photo

    Mallory Swanson

    Mallory Swanson, liseden mezun olur olmaz profesyonel futbol oynamaya başladı. Yıllardır ABD Kadın Milli Takımı'nın hücum hattının öne çıkan isimlerinden biri oldu; adını ilk kez, 18 yaşındayken bir Olimpiyat maçında gol atan en genç Amerikalı olarak duyurdu. Swanson, bir Olimpiyat altın madalyası ve bir Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı; genç forvetlerin ancak hayalini kurabileceği bir seviyeye ulaştı.

    Ancak şimdi kendisini ilginç bir konumda buluyor. Swanson, doğum izninin ardından kulüp futboluna tamamen dönmüş durumda, fakat NWSL'de son sırada yer alan Chicago Stars'ta forma giyiyor. Kısa süre önce, Brezilya'ya karşı oynanacak iki maç öncesinde ABD Kadın Milli Takımı'nın kamp kadrosuna çağrıldı ve böylece 2024 Paris Olimpiyatları'ndan bu yana ilk kez milli takıma geri döndü.

    Herkes, Dünya Kupası öncesinde Triple Espresso'nun yeniden bir araya gelmesini umsa da bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tahmin etmek zor. Swanson, daha güçlü bir kulüpte oynamaktan fayda sağlayabilir, ancak profesyonel beyzbol oyuncusu olan eşi Dansby Swanson ve büyüyen ailesiyle birlikte Chicago'da güçlü bağlara sahip. Stars yıllardır zorlanıyor ve Jordyn Huitema ile Michelle Alozie gibi üst düzey uluslararası yeteneklerin kadroya katılmasıyla yapılan değişiklikler bile sonuç vermedi.

    Swanson, bu listedeki diğer bazı oyuncularla aynı taşınma baskısını yaşamıyor. Ancak Dünya Kupası'na bir yıldan az süre kalmışken, kulüpteki durumu değerlendirmeye değer. Eğer Stars zorlanmaya devam ederse, farklı ve daha rekabetçi bir ortamda oynamak Swanson'ın en iyi formunu yeniden bulmasına yardımcı olabilir mi? Bu kesinlikle mümkün.

  • imago-sport-1080636705.jpgZUMA Press Wire

    Claire Hutton

    Claire Hutton, NWSL’in sezon arası dönemindeki en büyük iki hamlesinden ikisinin merkezindeydi. Genç orta saha oyuncusu Kansas City Current’tan Bay FC’ye giderken, Current da Washington Spirit’ten Croix Bethune’u kadrosuna kattı. Bay FC, Hutton için Kansas City’ye 1,1 milyon dolar ödedi; Current ise Bethune karşılığında Washington’a lig içi transfer ve tahsis fonları kapsamında 1 milyon dolar gönderdi. Hutton’ın anlaşması, iki NWSL kulübü arasındaki en yüksek bonservis bedellerinden biriydi.

    Hutton, Emma Hayes’in en çok güvendiği genç oyunculardan biri haline geldi ve önemli anlarda düzenli olarak sorumluluk aldı. Profesyonel kariyerine, ABD’yi çeşitli genç yaş kategorilerinde temsil ettikten sonra 2024’te henüz 17 yaşındayken Current’ta başladı. O tarihten bu yana A milli takımda kendine yer edindi ve hatta kaptanlık pazubandını da taktı.

    Bay FC’ye transfer, Hutton’ın istediği ve Hayes’in de desteklediği bir hamleydi. Bu değişim aynı zamanda ona orta sahada daha fazla kontrol alma ve lider olarak gelişimini sürdürme imkanı verdi. Ancak bu transfer onu NWSL’in en güçlü takımlarından birinden, puan durumunun alt sıralarına yakın bir kulübe götürdü. Kansas City’de Hutton, Lo’eau LaBonta ve Ally Sentnor gibi tecrübeli ve yaratıcı orta saha oyuncularıyla çevriliydi. Bay FC’de ise sorumluluğun çok daha büyük bölümü doğrudan onun omuzlarına biniyor.

    Bu sorumluluk sonunda Hutton’ı daha iyi bir oyuncu yapabilir, ancak kupalar için mücadele etmenin ve her gün elit takım arkadaşları tarafından zorlanmanın da bir değeri var. Hutton’ın Bay FC ile sözleşmesi 2030’a kadar devam ediyor ve Dünya Kupası kadrosu için güçlü adaylar arasında görünmesi, turnuva öncesinde bir başka transfer ihtimalini özellikle düşük kılıyor.

    Yine de Bay FC zorlanmaya devam ederse, kariyerinin bir sonraki aşaması için yeniden yapılanan bir takıma liderlik etmenin en iyi ortam olup olmadığına eninde sonunda karar vermek zorunda kalabilir. Dünya Kupası’ndan sonra yurt dışına yapılacak bir transfer, ona ihtiyaç duyduğu bir sonraki meydan okumayı sunabilir.

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  • imago-sport-1081081520.jpgNurPhoto

    Jaedyn Shaw

    Jaedyn Shaw sonunda gerçekten kendini evinde gibi hissediyor. Gotham FC ve ABD Milli Takımı'yla bu noktaya gelmesi onun için bir yolculuk oldu. San Diego Wave ile North Carolina Courage arasında gidip gelmesinden, Emma Hayes'ten aylarca davet almamasına kadar Shaw'un yeniden ritmini bulması zaman aldı. Şimdi ise bunu başarmış gibi görünüyor.

    Shaw, 2025'te Gotham FC'ye katıldı ve kulübün aynı yıl NWSL Şampiyonluğu'nu kazanmasına yardımcı oldu. Ayrıca Hayes için hücum hattında çok yönlü bir seçenek haline geldi; 9 numara, 10 numara ya da kanat olarak oynayabiliyor. Shaw topla yaratıcı bir oyuncu ve kendisine en küçük boşluk verildiğinde bile gol atabilecek kapasiteye sahip.

    Shaw, Gotham'da gerçekten mutlu görünüyor ve 2029'a kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı, bu nedenle özellikle özgüvenli oynadığı bir dönemde şu anda ayrılması için pek bir sebep yok. Soru, Dünya Kupası'ndan önce ayrılması gerekip gerekmediği değil, sonrasında Avrupa'nın kariyerindeki bir sonraki adım olup olamayacağı. Şimdilik Gotham, Shaw'un ne kadar yaratıcı ve ne kadar öldürücü olabileceğini herkese göstermesi için ihtiyaç duyduğu istikrarı ve platformu sağlıyor.