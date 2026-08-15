Kalmak mı gitmek mi? Emma Sears, Mallory Swanson ve diğer USWNT yıldızları neden kulüp geleceklerini düşünmeli?

2026'da ABD kadın milli takımının oyuncuları için rekor kıran anlaşmalar ve transferler sıradan hale geldi.

Her şey, etrafında fiilen bir kural oluşturulan Trinity Rodman ile başladı. “Yüksek Etkili Oyuncu Kuralı”, yaygın olarak “Rodman Kuralı” diye anılıyor ve Washington Spirit yıldızı gibi elit oyuncuların NWSL kulüplerinde tutulmasına yardımcı olmak için yürürlüğe sokuldu. Rodman, Avrupa'nın önde gelen birkaç kulübünün ilgisine rağmen yıllık 2 milyon doların üzerinde bir anlaşmayla sonunda Spirit ile yeniden sözleşme imzaladı.

Rodman NWSL'de kalırken, ABD kadın milli takımının diğer oyuncuları hem lige hem de yurt dışına transfer oldu. Forvet Cat Macario, Chelsea'den ayrılarak 8 milyon dolara kadar ulaşan rekor bir anlaşmayla San Diego Wave'e katılırken, ABD kadın milli takımı kaptanı Lindsey Heaps, OL Lyonnes'tan ayrılıp Denver Summit'e gitti. Her iki transfer de eve dönüş anlamı taşıyordu. Bu arada, ABD kadın milli takımının ön liberosu Sam Coffey, İngiltere'de deneyim kazanmak ve oyununu daha da geliştirme fırsatı bulmak için Portland Thorns'tan ayrılarak Manchester City'ye geçti.

NWSL içinde de önemli hareketlilik yaşandı; ABD kadın milli takımı orta sahaları Claire Hutton, Croix Bethune ve Ally Sentnor'un tamamı kulüp değiştirdi.

Şimdi, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na bir yıldan az süre kalmışken ve transfer dönemleri kapanmaya başlarken, birkaç Amerikalının seçeneklerini değerlendirmesi için hâlâ zaman var. Bu dönem, özellikle de ABD kadın milli takımı teknik direktörü Emma Hayes'in kulüp performansının önemini defalarca vurgulaması nedeniyle kritik önem taşıyor.

GOAL, kısa ya da uzun vadede geleceklerini değerlendirmek için nedeni olan dört oyuncuyu mercek altına alıyor.