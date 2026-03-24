"Kalitesiz oyuncuları almamak" - Nottingham Forest'ın spor direktörlüğü görevini yeniden mercek altına almasıyla Edu ve ekibinin modern futbolda ortaya koyduğu ikilem

Brian Clough’un Forest’ı birinci lig şampiyonluğuna ve arka arkaya iki Avrupa Kupası zaferine taşıdığı günlerde, teknik direktörler neredeyse mutlak bir yetkiye sahipti. Kulüp sahipleri yeni transferler için gerekli parayı sağlıyordu, ancak hedefleri belirleyen ve bu takviyeleri taktiksel plana en iyi şekilde nasıl entegre edeceğine dair stratejileri çizen kişi, saha kenarındaki adamdı.

Günümüzde ise baş antrenörler çok popüler ve saha kenarındaki antrenörler, kendilerinden birkaç kademe yukarıdaki liderlere rapor veriyor. Çok katmanlı kontrolün ardındaki mantık her zaman yeterince sağlam olmuştur; baskı ve sorumluluk tek bir kişiye yüklenmek yerine birçok kişi arasında paylaşılır.

Ancak, herhangi bir tartışmaya birden fazla sesin katılması, her zaman fikir ayrılıklarına ve zaman zaman tartışmalara yol açacaktır. Bu, bazı açılardan olumlu olarak değerlendirilebilir, çünkü yeni bir bakış açısı genellikle başkalarının gözden kaçırdığı şeyleri fark edebilir, ancak sonuçlar konusunda sorumluluk her zaman takımı seçenlere ait olacaktır.