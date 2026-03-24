Çeviri:
"Kalitesiz oyuncuları almamak" - Nottingham Forest'ın spor direktörlüğü görevini yeniden mercek altına almasıyla Edu ve ekibinin modern futbolda ortaya koyduğu ikilem
Clough'un sahayı tamamen kontrol altında tuttuğu günler çoktan geride kaldı
Brian Clough’un Forest’ı birinci lig şampiyonluğuna ve arka arkaya iki Avrupa Kupası zaferine taşıdığı günlerde, teknik direktörler neredeyse mutlak bir yetkiye sahipti. Kulüp sahipleri yeni transferler için gerekli parayı sağlıyordu, ancak hedefleri belirleyen ve bu takviyeleri taktiksel plana en iyi şekilde nasıl entegre edeceğine dair stratejileri çizen kişi, saha kenarındaki adamdı.
Günümüzde ise baş antrenörler çok popüler ve saha kenarındaki antrenörler, kendilerinden birkaç kademe yukarıdaki liderlere rapor veriyor. Çok katmanlı kontrolün ardındaki mantık her zaman yeterince sağlam olmuştur; baskı ve sorumluluk tek bir kişiye yüklenmek yerine birçok kişi arasında paylaşılır.
Ancak, herhangi bir tartışmaya birden fazla sesin katılması, her zaman fikir ayrılıklarına ve zaman zaman tartışmalara yol açacaktır. Bu, bazı açılardan olumlu olarak değerlendirilebilir, çünkü yeni bir bakış açısı genellikle başkalarının gözden kaçırdığı şeyleri fark edebilir, ancak sonuçlar konusunda sorumluluk her zaman takımı seçenlere ait olacaktır.
Forest, 2025-26 sezonunda dört kalıcı teknik direktörle tarih yazdı
Eğer kafalarında belirli bir oyun anlayışı varsa, transfer politikası da bu zihniyete uygun olmalıdır. Aksi takdirde, kısa sürede ayrılıklar ortaya çıkar. Bu durum, dört kalıcı teknik direktörün görevde bulunmasıyla istenmeyen rekorların kırıldığı bir sezonda Forest’ta da yaşandı; Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche ve Vitor Pereira’nın hepsi Trentside’dan geçti.
Nuno'nun, gizemli sahibi Evangelos Marinakis tarafından profesyonel futbol kulüplerinden oluşan grubunun işlerini denetlemek üzere işe alınan Edu ile çatıştığı söyleniyor. Reds'in bir kez daha küme düşme mücadelesine girmesine neden olan zorlukların sorumlusu olarak gösterilen isim, çoğunlukla Edu oldu. Yönetici pozisyonunda sadece sekiz ay kaldıktan sonra görevinden uzaklaştırıldığı söyleniyor.
Spor direktörlüğü modeli iyi bir şey mi, yoksa sorunların kaynağı mı?
Eski Forest forveti Harewood, GOAL'a verdiği özel röportajda, sportif direktör modelinin sorunlara yol açıp açmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Öyle. Hem evet, hem hayır. Getirdiği oyuncular iyi oyuncular. Ama bunlar, teknik direktörün düşünce yapısına, nasıl oynamak istediğine uyan oyuncular değil.
“Her teknik direktörün kendi yöntemleri ve olaylara bakış açıları vardır. Ve kendi kalıplarına uyacak oyuncuları vardır. Ancak aynı zamanda, teknik direktörler ve kulüp sahipleri de kötü oyuncular almıyor. Onlar iyi oyuncular. Sadece onlardan bu potansiyeli ortaya çıkarmak için iyi bir teknik direktöre ihtiyaç var. Bu da işleri zorlaştıran bir başka faktör.
“Forest'ta bulunan oyuncular iyi oyuncular. Hepsi çok iyi oyuncular. Ancak nedense teknik direktörler, bu oyuncuların yapabileceklerini, kendilerinden bekledikleriyle uyumlu olarak değerlendirmiyorlar. Bu her zaman zordur.
“Ama sizi buraya getirme sebebi de budur. Yani bir teknik direktörlük görevini kabul ediyorsanız, önceden gidip bir toplantı yaparsınız, gerekli incelemeleri yaparsınız ve elinizde hangi oyuncuların olduğunu öğrenirsiniz. Bunu biliyorsanız, o oyuncularla bir iş yapmaya gittiğinizi bilirsiniz. Yani ne yapmanız gerektiğini önceden bilirsiniz.
“Bazen işin diğer tarafına da bakmak gerekir. Bir menajer bir kulübü devralmaya gidiyorsa ve orada ne olduğunu, ne yapması gerektiğini görüyorsa, o oyuncularla uğraşması gerekir; o oyuncularla çalışması ve onlardan en iyi verimi almaya çalışması gerekir.”
Premier Lig'de küme düşme mücadelesi: Forest yaz transfer dönemindeki oyuncu satışlarından kaçınabilecek mi?
Forest için tutarsızlık, 2024-25 sezonunda ligi yedinci sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmasının ardından bir sorun haline geldi. Transfer politikasının, takımın kaderindeki ani tersine dönüşte önemli bir rol oynadığı düşünülüyor; zira Premier Lig sıralamasında hızlı bir yükselişe imza atan futbol tarzıyla uyuşmayan takviyeler yapıldı.
Reds şu anda üst ligde kalmak için mücadele ediyor ve şimdilik başlarını su üstünde tutmayı başarıyorlar. Bir sonraki transfer döneminin ne getireceği konusunda ise spekülasyonlar şimdiden kızışmış durumda. Takımını Avrupa Ligi çeyrek finallerine taşıyan Pereira'nın, bu yaz City Ground'dan en iyi oyuncuların toplu halde ayrılmasını önlemek için önünde yedi maç kaldı.