Getty
Çeviri:
"Kalitemiz var" - Vitor Pereira, Tottenham ile oynayacakları hayati maç öncesinde Nottingham Forest'ın Avrupa Ligi'nde tur atlamasından büyük memnuniyet duyuyor
Forest, Danimarka'da çarpıcı bir dönüşe imza attı
Forest, Perşembe günü Danimarka'da oynanan maçta, sinirleri yıpratan bir penaltı atışları serisinde Danimarkalı rakibini mağlup etti. Ev sahibi takım baskı altında çöküş yaşarken, Cho Gue-sung ve Aral Simsir'in iki kez direğe çarpan şutlarının ardından Edward Chilufya'nın da kaleyi tamamen ıskalaması üzerine, Forest ise son derece soğukkanlı davrandı. Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare ve Neco Williams penaltılarını gole çevirerek 3-0'lık penaltı galibiyetini ve bir sonraki tura yükselişi garantiledi.
- AFP
Pereira, Tottenham maçı öncesinde formunu yakaladı
Pazar günü Tottenham ile oynanacak kritik Premier Lig küme düşme mücadelesinin gölgesinde, Pereira ilk on birinde dokuz değişiklik yapma cesur kararını aldı. Yoğun rotasyona rağmen, Forest teknik direktörü, takımının Avrupa sahnesinde yer alması gerektiğini tam olarak kanıtladığını vurguladı. Maçın bitiminden sonra TNT Sports’a konuşan teknik direktör, yoğun maç takvimi sırasında kadrosunun kondisyonunu yönetmenin önemine dikkat çekti.
"Çok mutluyuz ve buraya rekabet etmek için geldiğimizi kanıtladık. İyi oyuncularımız var, yetenekli oyuncularımız var. İlk yarıda harika oynadık," dedi Pereira. "Çok mutluyum çünkü her şeyi yaptık, her şeyi denedik ve bir sonraki maça hazırlanmak için oyuncuların enerjisini dengeleme şansım var. Harika. Değişiklikleri, kötü oynadığımız için değil, enerjiyi dengelemek ve Pazar gününe hazır olmak için yapmaya başladım."
Takımda güven ve ivme kazanılıyor
Bu zafer, Forest’ın Fenerbahçe’yi elediği play-off maçından bu yana elde ettiği ilk galibiyet oldu; bu maç, aynı zamanda Pereira’nın göreve getirilmesiyle de aynı zamana denk gelmişti. Teknik direktör, Avrupa’da kazanılan bir zaferin getireceği psikolojik desteğin, takımın lig maçlarına geri dönerken hayati önem taşıyacağına inanıyor. Pereira, takımın kolektif ruhunu överek, kadronun hem Avrupa Ligi’nde hem de Premier Lig’de önlerinde bekleyen zorlu mücadeleleri aşmak için gerekli özelliklere sahip olduğunu vurguladı.
“Kazandığımızda her şey farklı oluyor. Ruh farklı, enerji farklı. Çocuklar bunu hak etti çünkü harika bir grup. Çok iyi oyuncular, takım ruhu ve karakterleri var ve bugün her şeyi gösterdik,” diye ekledi Pereira. “Kalitemiz olduğuna ve hedeflerimize ulaşmak için mücadele edeceğimize hiç şüphem yok, bu kesin. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü bugün Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hak ettiler.”
- AFP
Yates, kendisine sunulan fırsatı değerlendirmesinin ardından kadro derinliğini övdü
Bu sezon ilk 11'de yer alma fırsatlarını sınırlı bulan Ryan Yates, normal sürede gol atarken uzatmalarda ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan potansiyel bir galibiyet golüne imza atarak maçın en dikkat çeken ismi oldu. Onun performansı, sezonun zirveye ulaştığı bu dönemde Pereira'nın aradığı mücadele ruhunu tam anlamıyla yansıtıyordu. Yates, takımın bütünlüğüne övgüde bulunurken, Kuzey Londra deplasmanı öncesinde galibiyet ivmesini sürdürmenin önemini vurguladı.
"Tur atladığımız için çok heyecanlıyım. Penaltılar her zaman gergin ve zordur, ancak takım arkadaşlarım sorumluluklarını yerine getirdi ve gerçekten çok mutluyuz," dedi Yates. "Değişiklikleri göz önünde bulundurursak, bu bizim sahip olduğumuz kadro derinliğimizi ve ruhumuzu gösteriyor. Sezonun bu aşamasında önemli olan, o birlikteliği göstermek ve birbirimiz için mücadele etmektir. Bugün pek fazla süre almamış birçok oyuncu sahaya çıktı ve çoğu bu fırsatı iyi değerlendirdi. Kazanmanın verdiği his çok özel. Bu ivmeyi sürdürmek istiyorsunuz. Sezonun bu aşamasında ivme çok önemli. İyi bir şekilde toparlanmalı, Tottenham maçına odaklanmalıyız ve umarım bu ivmeyi sürdürerek galibiyetler almaya devam edebiliriz.”
Reklam