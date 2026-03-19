"Kalitemiz var" - Vitor Pereira, Tottenham ile oynayacakları hayati maç öncesinde Nottingham Forest'ın Avrupa Ligi'nde tur atlamasından büyük memnuniyet duyuyor

Bu zafer, Forest’ın Fenerbahçe’yi elediği play-off maçından bu yana elde ettiği ilk galibiyet oldu; bu maç, aynı zamanda Pereira’nın göreve getirilmesiyle de aynı zamana denk gelmişti. Teknik direktör, Avrupa’da kazanılan bir zaferin getireceği psikolojik desteğin, takımın lig maçlarına geri dönerken hayati önem taşıyacağına inanıyor. Pereira, takımın kolektif ruhunu överek, kadronun hem Avrupa Ligi’nde hem de Premier Lig’de önlerinde bekleyen zorlu mücadeleleri aşmak için gerekli özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

“Kazandığımızda her şey farklı oluyor. Ruh farklı, enerji farklı. Çocuklar bunu hak etti çünkü harika bir grup. Çok iyi oyuncular, takım ruhu ve karakterleri var ve bugün her şeyi gösterdik,” diye ekledi Pereira. “Kalitemiz olduğuna ve hedeflerimize ulaşmak için mücadele edeceğimize hiç şüphem yok, bu kesin. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü bugün Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hak ettiler.”







