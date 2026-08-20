Lee, rekabetçi ilk maçını La Liga'da 25 yaş 181 günlükken Atletico'nun 21. yüzyıldaki en genç üçüncü ilk maç golcüsü olarak şık bir şekilde kutladı. Kariyerinde Valencia, Mallorca ve PSG formaları da giyen orta saha oyuncusu, ayrıca takımının en fazla gol fırsatı yaratan ve en çok top kapan isimleri arasında yer alırken uyum süreciyle ilgili şunları söyledi: "İlk maçlar çok önemliydi. Antrenman eksiğimiz vardı. Galibiyeti almak çok önemliydi," dedi Lee.

"Tüm takım harika bir iş çıkardı. İlk yarıdaki çalışma sayesinde galibiyeti alabildik. Çok çalışmaya devam ediyoruz. Ritim eksik, ancak çalışarak bireysel ve kolektif olarak gelişeceğiz."