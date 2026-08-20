AFP
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'Kalitede sıçrama' - Diego Simeone, Atletico Madrid'in La Liga sezonunu galibiyetle açmasında yedek oyuncuları övdü
Muhteşem bitiricilik galibiyeti getirdi
Julian Alvarez'in yokluğunda Atletico, durgun geçen ilk yarıda Malaga karşısında zorlandı ve dört denemeden yalnızca 0,10'luk beklenen gol (xG) değeri üretebildi. Julian Alvarez'in yokluğundaGolün gelmemesi, Simeone'u 57. dakikada Lee, Baena ve Giuliano Simeone'yi oyuna alarak üç değişiklik yapmaya itti. Taktik değişiklik hemen sonuç verdi; Lee, ilk maçında yaptığı şık falsolu vuruşla gol atarken, ardından Baena'nın muhteşem frikiği 2-0'lık galibiyeti perçinledi.
- ZUMA Press Wire
Arjantinli teknik direktör, verilen tepkiyi övdü
Maç sonrası basın toplantısında gazetecilere konuşan Arjantinli teknik direktör, hayal kırıklığı yaratan ilk yarıyı değerlendirirken oyunun gidişatını değiştiren yedek kulübesinin belirleyici etkisini övdü: "Maça, mücadele etmeye en hazır durumdaki oyuncularla başlamaya çalışıyoruz" dedi Simeone.
"İlk yarıda koşu vardı. Gol pozisyonu üretemedik. İkinci yarıda değişiklikler kalite açısından büyük sıçrama yaptı. Bütün çocuklar bize ihtiyacımız olan sıçramayı verdi. İki gol de iki harika goldü ve kolay olmayan bir maçı kazanmayı başardık."
İlk maçındaki gol, potansiyelinin altını çizdi
Lee, rekabetçi ilk maçını La Liga'da 25 yaş 181 günlükken Atletico'nun 21. yüzyıldaki en genç üçüncü ilk maç golcüsü olarak şık bir şekilde kutladı. Kariyerinde Valencia, Mallorca ve PSG formaları da giyen orta saha oyuncusu, ayrıca takımının en fazla gol fırsatı yaratan ve en çok top kapan isimleri arasında yer alırken uyum süreciyle ilgili şunları söyledi: "İlk maçlar çok önemliydi. Antrenman eksiğimiz vardı. Galibiyeti almak çok önemliydi," dedi Lee.
"Tüm takım harika bir iş çıkardı. İlk yarıdaki çalışma sayesinde galibiyeti alabildik. Çok çalışmaya devam ediyoruz. Ritim eksik, ancak çalışarak bireysel ve kolektif olarak gelişeceğiz."
- SOPA Images
Taktik derinlik hedefleri besliyor
İlk maç gününde alınan galibiyet, Atletico'ya zorlu geçmesi beklenen 2026-27 La Liga sezonu öncesinde maç keskinliğini artırmayı sürdürürken kritik bir erken ivme sağladı. Kulübenin maçı kazandıran katkısı, Alvarez'in geleceğine dair süren spekülasyonlar arasında Simeone'nin elindeki kadro derinliğini gözler önüne serdi. Atletico şimdi dikkatini hızla bir başka iç saha maçına çevirmeli; pazar günü, 23 Ağustos'ta Villarreal'i ağırlayacak.
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