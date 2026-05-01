Kalıcı transfer ihtimali yok mu? FC Bayern'den kiralık olarak gelen oyuncu, kalıcı transferi hedefliyor gibi görünüyor

Ibrahimovic, FC Bayern'in altyapısından yetişti ancak Münih'te kendini gösteremedi ve son olarak üst üste üç kez kiralandı. Frosinone Calcio'da fena sayılmayacak bir sezon geçirdikten sonra, geçen sezon Lazio Roma'da neredeyse hiç forma giyemedi; sonuçta sadece iki kısa süreli oyuna çıkabildi.

Bu sezon Heidenheim'da işler çok daha iyi gidiyor. Ibrahimovic ilk 11'de yer alıyor ve şu ana kadar 3 gol ve asist kaydetti. Cumartesi günü saat 15.30'da, şu anki takımıyla birlikte eski kulübü FC Bayern'in ev sahipliği yaptığı Allianz Arena'ya konuk olacak.

Açık ara zayıf taraf olmasına rağmen, galibiyet neredeyse bir zorunluluk: Heidenheim şu anda Bundesliga'nın son sırasında yer alıyor ve sezonun bitmesine üç hafta kala, şu anda FC St. Pauli'nin bulunduğu küme düşme hattına dört puan geride.