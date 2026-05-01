Goal.com
Canlı
Max EberlGetty Images
Nino Duit

Çeviri:

Kalıcı transfer ihtimali yok mu? FC Bayern'den kiralık olarak gelen oyuncu, kalıcı transferi hedefliyor gibi görünüyor

Bundesliga
Bayern Münih
A. Ibrahimovic
FC Heidenheim

Kiralık oyuncu Arijon Ibrahimovic, görünüşe göre FC Bayern'den kesin olarak ayrılmak istiyor; ancak 1. FC Heidenheim'da kalmayacak.

Münchner Abendzeitung gazetesinin haberine göre, Arijon Ibrahimovic, 2027 yılına kadar süren sözleşmesine rağmen önümüzdeki yaz FC Bayern'den kesin olarak ayrılmayı hedefliyor. Habere göre, 20 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, Münih'te maç tecrübesi kazanma imkânı bulamıyor. Ancak hedefinin, şu anda kiralık olarak forma giydiği 1. FC Heidenheim'da kalmak değil, başka bir kulübe kalıcı olarak transfer olmak olduğu belirtiliyor.

  • Söylentilere göre Bundesliga ve Serie A'dan somut bir ilgi var. Transfermarkt, geçtiğimiz günlerde Cagliari Calcio ve AC Floransa'yı olası alıcılar olarak gösterdi. Ayrıca Ibrahimovic, İspanya'dan Villarreal ve İngiltere'den Brighton & Hove Albion ile de anıldı. 

    "Bir daha kiralanmak istemiyorum," demişti Ibrahimovic geçen Aralık ayında Abendzeitung gazetesine. "Sabit bir kulübüm olmasını çok isterim."

  • Sport-Club Freiburg v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern: Arijon Ibrahimovic üç kez kiralandı

    Ibrahimovic, FC Bayern'in altyapısından yetişti ancak Münih'te kendini gösteremedi ve son olarak üst üste üç kez kiralandı. Frosinone Calcio'da fena sayılmayacak bir sezon geçirdikten sonra, geçen sezon Lazio Roma'da neredeyse hiç forma giyemedi; sonuçta sadece iki kısa süreli oyuna çıkabildi. 

    Bu sezon Heidenheim'da işler çok daha iyi gidiyor. Ibrahimovic ilk 11'de yer alıyor ve şu ana kadar 3 gol ve asist kaydetti. Cumartesi günü saat 15.30'da, şu anki takımıyla birlikte eski kulübü FC Bayern'in ev sahipliği yaptığı Allianz Arena'ya konuk olacak. 

    Açık ara zayıf taraf olmasına rağmen, galibiyet neredeyse bir zorunluluk: Heidenheim şu anda Bundesliga'nın son sırasında yer alıyor ve sezonun bitmesine üç hafta kala, şu anda FC St. Pauli'nin bulunduğu küme düşme hattına dört puan geride.

Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH