Münchner Abendzeitung gazetesinin haberine göre, Arijon Ibrahimovic, 2027 yılına kadar süren sözleşmesine rağmen önümüzdeki yaz FC Bayern'den kesin olarak ayrılmayı hedefliyor. Habere göre, 20 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, Münih'te maç tecrübesi kazanma imkânı bulamıyor. Ancak hedefinin, şu anda kiralık olarak forma giydiği 1. FC Heidenheim'da kalmak değil, başka bir kulübe kalıcı olarak transfer olmak olduğu belirtiliyor.
Çeviri:
Kalıcı transfer ihtimali yok mu? FC Bayern'den kiralık olarak gelen oyuncu, kalıcı transferi hedefliyor gibi görünüyor
Söylentilere göre Bundesliga ve Serie A'dan somut bir ilgi var. Transfermarkt, geçtiğimiz günlerde Cagliari Calcio ve AC Floransa'yı olası alıcılar olarak gösterdi. Ayrıca Ibrahimovic, İspanya'dan Villarreal ve İngiltere'den Brighton & Hove Albion ile de anıldı.
"Bir daha kiralanmak istemiyorum," demişti Ibrahimovic geçen Aralık ayında Abendzeitung gazetesine. "Sabit bir kulübüm olmasını çok isterim."
- Getty Images Sport
FC Bayern: Arijon Ibrahimovic üç kez kiralandı
Ibrahimovic, FC Bayern'in altyapısından yetişti ancak Münih'te kendini gösteremedi ve son olarak üst üste üç kez kiralandı. Frosinone Calcio'da fena sayılmayacak bir sezon geçirdikten sonra, geçen sezon Lazio Roma'da neredeyse hiç forma giyemedi; sonuçta sadece iki kısa süreli oyuna çıkabildi.
Bu sezon Heidenheim'da işler çok daha iyi gidiyor. Ibrahimovic ilk 11'de yer alıyor ve şu ana kadar 3 gol ve asist kaydetti. Cumartesi günü saat 15.30'da, şu anki takımıyla birlikte eski kulübü FC Bayern'in ev sahipliği yaptığı Allianz Arena'ya konuk olacak.
Açık ara zayıf taraf olmasına rağmen, galibiyet neredeyse bir zorunluluk: Heidenheim şu anda Bundesliga'nın son sırasında yer alıyor ve sezonun bitmesine üç hafta kala, şu anda FC St. Pauli'nin bulunduğu küme düşme hattına dört puan geride.