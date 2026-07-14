Mikel Oyarzabal’ın penaltıdan attığı golle geriye düşmelerinin hemen ardından, dünya şampiyonu ikincisinin savunma oyuncusu William Saliba (25), sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
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Kalesinde yediği golün hemen ardından bir şok daha! Fransa’nın yıldızı, İspanya ile oynanan Dünya Kupası yarı finalinde sakatlık nedeniyle erken oyundan çıktı
Merkez savunma oyuncusu, maçın yaklaşık yarım saatinde rakibin müdahalesi olmadan ciddi bir sakatlık geçirdi. Kendi yarı sahasında, 38 kez milli formayı giymiş olan oyuncu, oyun akışının dışında yere yığıldı ve hemen devam edemeyeceğini işaret etti.
Fransa teknik direktörü Didier Deschamps (57), hemen eski Bundesliga oyuncusu Maxence Lacroix’yı (26) ısınmaya gönderdi ve 30. dakikada Saliba’nın yerine onu oyuna soktu.
- AFP
Dünya Kupası Yarı Finali: Maxence Lacroix, William Saliba'nın yerini aldı
Saliba’nın sakatlığı şüphesiz Fransızlar için bir zayıflama anlamına geliyor: 25 yaşındaki Arsenal’in savunma lideri, Premier Lig’de olağanüstü bir sezon geçirdi. Devam eden Dünya Kupası finallerinde altı maçın beşinde 90 dakika boyunca sahada kaldı ve yalnızca grup aşamasının son maçında Norveç’e karşı alınan 4-1’lik galibiyette dinlendirildi. Genellikle Bayern Münih’ten Dayot Upamecano ile uyumlu bir ikili oluşturuyor.
Saliba’nın yerine geçecek olan Lacroix, bir zamanlar Bundesliga’da VfL Wolfsburg forması giymişti ve geçen sezon şu anki kulübü Crystal Palace ile Conference League’i kazandı. Dünya Kupası yarı finalinde yedinci milli maçına çıkacak.
Oyundan çıkarıldığı sırada, en büyük favori Fransa, söz konusu Oyarzabal penaltısı nedeniyle gerideydi. İspanya’nın forveti, Digne’nin Lamine Yamal’a yaptığı beceriksiz müdahalenin ardından penaltı noktasından soğukkanlılıkla golü attı. Avrupa Şampiyonu’nun bu üstün performansı sonrasında öne geçmesi hak edilmişti.
Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Kaleci Mike Maignan AC Milan Kaleci Robin Risser Lens Kaleci Brice Samba Rennes Defans Ibrahima Konate Liverpool Defans Jules Koundé Barcelona Defans Theo Hernandez Al-Hilal Defans Lucas Hernandez PSG Defans Lucas Digne Aston Villa Defans Malo Gusto Chelsea Defans Dayot Upamecano Bayern Münih Defans William Saliba Arsenal Defans Maxence Lacroix Crystal Palace Orta saha Michael Olise Bayern Münih Orta saha Aurelien Tchouameni Real Madrid Orta saha Adrien Rabiot AC Milan Orta saha Warren Zaire-Emery PSG Orta saha Manu Kone Roma Orta saha Rayan Cherki Manchester City Orta saha N'Golo Kante Fenerbahçe Forvet Kylian Mbappé Real Madrid Forvet Desire Doue PSG Forvet Ousmane Dembele PSG Forvet Marcus Thuram Inter Milano Forvet Jean-Phillipe Mateta Crystal Palace Forvet Bradley Barcola PSG Forvet Maghnes Akliouche Monako
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