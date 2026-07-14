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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Çeviri:

Kalesinde yediği golün hemen ardından bir şok daha! Fransa’nın yıldızı, İspanya ile oynanan Dünya Kupası yarı finalinde sakatlık nedeniyle erken oyundan çıktı

Dünya Kupası
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
W. Saliba

Fransa Milli Takımı, İspanya ile oynadığı Dünya Kupası yarı final maçında, ilk yarıda bir dizi aksilik yaşadı.

Mikel Oyarzabal’ın penaltıdan attığı golle geriye düşmelerinin hemen ardından, dünya şampiyonu ikincisinin savunma oyuncusu William Saliba (25), sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

  • Merkez savunma oyuncusu, maçın yaklaşık yarım saatinde rakibin müdahalesi olmadan ciddi bir sakatlık geçirdi. Kendi yarı sahasında, 38 kez milli formayı giymiş olan oyuncu, oyun akışının dışında yere yığıldı ve hemen devam edemeyeceğini işaret etti.

    Fransa teknik direktörü Didier Deschamps (57), hemen eski Bundesliga oyuncusu Maxence Lacroix’yı (26) ısınmaya gönderdi ve 30. dakikada Saliba’nın yerine onu oyuna soktu.

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    Dünya Kupası Yarı Finali: Maxence Lacroix, William Saliba'nın yerini aldı

    Saliba’nın sakatlığı şüphesiz Fransızlar için bir zayıflama anlamına geliyor: 25 yaşındaki Arsenal’in savunma lideri, Premier Lig’de olağanüstü bir sezon geçirdi. Devam eden Dünya Kupası finallerinde altı maçın beşinde 90 dakika boyunca sahada kaldı ve yalnızca grup aşamasının son maçında Norveç’e karşı alınan 4-1’lik galibiyette dinlendirildi. Genellikle Bayern Münih’ten Dayot Upamecano ile uyumlu bir ikili oluşturuyor.

    Saliba’nın yerine geçecek olan Lacroix, bir zamanlar Bundesliga’da VfL Wolfsburg forması giymişti ve geçen sezon şu anki kulübü Crystal Palace ile Conference League’i kazandı. Dünya Kupası yarı finalinde yedinci milli maçına çıkacak.

    Oyundan çıkarıldığı sırada, en büyük favori Fransa, söz konusu Oyarzabal penaltısı nedeniyle gerideydi. İspanya’nın forveti, Digne’nin Lamine Yamal’a yaptığı beceriksiz müdahalenin ardından penaltı noktasından soğukkanlılıkla golü attı. Avrupa Şampiyonu’nun bu üstün performansı sonrasında öne geçmesi hak edilmişti.

  • Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüp 
    KaleciMike MaignanAC Milan
    KaleciRobin RisserLens
    KaleciBrice SambaRennes
    DefansIbrahima KonateLiverpool
    DefansJules KoundéBarcelona
    DefansTheo HernandezAl-Hilal
    DefansLucas HernandezPSG
    DefansLucas DigneAston Villa
    DefansMalo GustoChelsea
    DefansDayot UpamecanoBayern Münih
    DefansWilliam SalibaArsenal
    DefansMaxence LacroixCrystal Palace
    Orta sahaMichael OliseBayern Münih
    Orta sahaAurelien TchouameniReal Madrid
    Orta sahaAdrien RabiotAC Milan
    Orta sahaWarren Zaire-EmeryPSG
    Orta sahaManu KoneRoma
    Orta sahaRayan CherkiManchester City
    Orta sahaN'Golo KanteFenerbahçe
    ForvetKylian MbappéReal Madrid
    ForvetDesire DouePSG
    ForvetOusmane DembelePSG
    ForvetMarcus ThuramInter Milano
    ForvetJean-Phillipe MatetaCrystal Palace
    ForvetBradley BarcolaPSG
    ForvetMaghnes AklioucheMonako

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