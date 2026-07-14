Merkez savunma oyuncusu, maçın yaklaşık yarım saatinde rakibin müdahalesi olmadan ciddi bir sakatlık geçirdi. Kendi yarı sahasında, 38 kez milli formayı giymiş olan oyuncu, oyun akışının dışında yere yığıldı ve hemen devam edemeyeceğini işaret etti.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps (57), hemen eski Bundesliga oyuncusu Maxence Lacroix’yı (26) ısınmaya gönderdi ve 30. dakikada Saliba’nın yerine onu oyuna soktu.