Kaleci Andre Onana'nın 1 numaralı kaleci pozisyonunu geri kazanmayı hedeflemesinin ardından Manchester United'ın planı ortaya çıktı
Manchester United, Onana'nın talebini reddetmeye hazırlanıyor
The Daily Mail'e göre, Manchester United bu yaz Onana'yı kadrosuna geri almayı planlamıyor. 30 yaşındaki kaleci şu anda Trabzonspor'a kiralanmış durumda ancak haftalık 120.000 sterlinlik dev sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var. Onana, Haziran ayında geri dönüp, geçen yıl 18 milyon sterline transfer olduktan sonra ilk tercih olarak kendini kanıtlayan Lammens ile kıyasıya rekabet etmeye can atıyor. Ancak kulüp, yüksek maaşlı bir yedek kaleciyi yedek kulübesinde tutmanın son derece gerçekçi olmadığını karar verdi ve maaş yükünü azaltmak için Kamerunlu oyuncuyu elden çıkarmak için aktif olarak çalışıyor.
United üst sıraları kovalarken Lammens parlıyor
Lammens, kulübün kendisine duyduğu güveni fazlasıyla haklı çıkardı. Sezon başında altı maçta forma giyen Altay Bayındır’ın yerini devralan Belçikalı kaleci, bu sezon Premier Lig’de 25 maça çıktı. 32 gol yiyen ve beş maçta kalesini gole kapatan Lammens, sergilediği istikrarlı performanslarla United’ın 55 puanla Arsenal ve Manchester City’nin ardından ligde üçüncü sıraya yükselmesine katkıda bulundu. Bu sağlam savunma temeli, kulüp yönetimini onun uzun vadeli çözüm olduğuna ikna etti ve Onana'nın ilk 11'deki yerini geri alması için çok az şans bıraktı.
Eski Inter yıldızına olan transfer ilgisi artıyor
Onana'nın temsilcilerinin bu ay Manchester United ile resmi görüşmeler yapması bekleniyor; kalıcı transfer ya da kiralık ayrılma en olası sonuç olarak görülüyor. Kulüp, 2023 yılında Inter'e ödediği 47 milyon sterlinlik transfer ücretinin önemli bir kısmını geri almayı umuyor. Trabzonspor, oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, Türk rakibi Beşiktaş da somut bir ilgi gösterdi. Geçen yaz 30 milyon sterlinlik bir teklifte bulunan Monaco, yeni bir teklifle geri dönebilir ve Suudi Arabistan, daha önce Neom ile bağlantıları olduğu için aktif bir seçenek olmaya devam ediyor. Öte yandan, Bayındır'ın da Ocak ayında transfer talebinin reddedilmesinin ardından ayrılması bekleniyor.
Kaleci kadrosunun geleceği ne olacak?
İleriye bakıldığında, United'ın kaleci kadrosundaki yeniden yapılanmayı tamamlamak için hem Onana hem de Bayındır için acilen uygun alıcılar bulması gerekiyor. Tom Heaton'ın Lammens'e rehberlik etmek üzere bir yıllık sözleşme uzatması imzalayacağı yönündeki yaygın beklentiler ışığında, kulüp net bir operasyonel vizyon belirlemiştir. Önümüzdeki yaz transfer dönemi, bu planın hayata geçirilme becerisini ciddi bir şekilde sınayacaktır.