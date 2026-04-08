Kaleci Andre Onana'nın 1 numaralı kaleci pozisyonunu geri kazanmayı hedeflemesinin ardından Manchester United'ın planı ortaya çıktı

Onana'nın temsilcilerinin bu ay Manchester United ile resmi görüşmeler yapması bekleniyor; kalıcı transfer ya da kiralık ayrılma en olası sonuç olarak görülüyor. Kulüp, 2023 yılında Inter'e ödediği 47 milyon sterlinlik transfer ücretinin önemli bir kısmını geri almayı umuyor. Trabzonspor, oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, Türk rakibi Beşiktaş da somut bir ilgi gösterdi. Geçen yaz 30 milyon sterlinlik bir teklifte bulunan Monaco, yeni bir teklifle geri dönebilir ve Suudi Arabistan, daha önce Neom ile bağlantıları olduğu için aktif bir seçenek olmaya devam ediyor. Öte yandan, Bayındır'ın da Ocak ayında transfer talebinin reddedilmesinin ardından ayrılması bekleniyor.