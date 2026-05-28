Goal.com
CanlıBiletler
Lauren Hemp Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

"Kaldığım için gerçekten çok mutluyum" - Lionesses'in yıldızı Lauren Hemp, Barcelona'yı reddetmesi, Manchester City'nin WSL şampiyonluğu hasretine son vermesi ve olası FA Cup zaferi hakkında konuştu

M.City
L. Hemp
FA Cup
WSL Lig İlkbahar Serisi
Brighton & Hove Albion Women - M.City
Women's football
FEATURES

İki yıl önce, Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesine az bir zaman kalmışken, Lauren Hemp’in kulüpten ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyordu. Barcelona, bu İngiliz yıldızla yakından ilgileniyordu ve City için, 17 yaşında takıma katıldığından beri Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri haline geldiğini gördükleri bu oyuncuyu elinde tutmak için zaman daralıyordu. Ancak sonunda Hemp kalmayı tercih etti ve GOAL'a ilk kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonu olarak verdiği röportajda, bu kararı aldığı için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Hemp, 2018'den beri City'deydi ve FA Kupası ile Lig Kupası'nı kazanarak zirveleri tatmış olsa da, birkaç kez WSL şampiyonluğu yarışında son anda başarısız olmanın acısını ve bazı sinir bozucu derecede kısa süren Şampiyonlar Ligi maceralarını da yaşamıştı.

"İlk kez sözleşmemi yenilemek için geldiğimde, buranın kazanmak istediğim bir kulüp olduğunu biliyordum ve son zamanlarda pek çok kupa kazanamadığımız için, zihnimin bir köşesinde hep 'Gerçekten kazanmak istiyorum ve artık kupa kazanmam gerekiyor' diye bir düşünce vardı," diye hatırlıyor.

Ancak Hemp inancını kaybetmedi: "Kulübe güvendim ve onlara inandım, bu yüzden kaldım, çünkü yakın bir gelecekte rekabet edebileceğimizi ve kupa kazanabileceğimizi biliyordum."

Bu ayın başlarında, City 2016'dan bu yana ilk kez WSL şampiyonluğunu kazanarak o an geldi. "Kararımdan gurur duyuyorum," diye ekliyor. "Kaldığım ve [WSL'yi] kazanmak için herkesin yaptığı gibi çok çalıştığım için gerçekten mutluyum."

Önemli olan, 25 yaşındaki oyuncunun bunun sadece "başlangıç" olduğuna inandığını vurgulaması. Pazar günü, o ve takım arkadaşları kulübün bir başka kıtlığını sona erdirmek için sahaya çıkacak; City, altı yıl sonra ilk kez FA Cup'ı kazanmak için Brighton'ı yenmeyi hedefliyor.

Hemp, Wembley'deki dört final maçından üçünü kazanarak elde ettiği etkileyici rekoru daha da geliştirmeyi hedefliyor ve City'nin bunu başarmasına yardımcı olmak onun için çok önemli olacak. Son yıllarda kulüp ve oyuncularının umduğu kadar çok kupa kazanılmadı, ancak bu, Hemp de dahil olmak üzere herkesin bunun değişmesini umduğu an.

  • Man City Women 2025-26Getty Images

    Müthiş bir geri dönüş

    City, WSL şampiyonluğunu nispeten rahat bir şekilde kazanmış olsa da – Şubat başında 11 puanlık bir fark açarak, sezonun bitimine bir maç kala kupayı garantilemelerine rağmen ara sıra sarsıntılar yaşamasına rağmen – FA Cup finaline uzanan yolu hiç de öyle değildi.

    İlk üç maç elbette kolaydı; City, alt liglerden gelen Bournemouth, Sheffield United ve Birmingham City'yi toplamda 11-0'lık skorla eledi. Ancak yarı finalde, 85. dakikada şampiyon Chelsea'ye 2-0 gerideyken yenilgiyle yüz yüzeydiler.

    Ta ki Mary Fowler muhteşem bir vuruşla farkı yarıya indirene kadar. Khadija Shaw'un uzatma dakikalarında sergilediği mükemmel doğaçlama, skoru eşitledi. Maç öncesinde Chelsea'nin bu yaz Shaw'a ilgi duyduğu konuşulurken, Jamaika milli oyuncusu uzatmalarda attığı ikinci golle geri dönüşü tamamlayarak maçı 3-2 kazandı.

    "Maça etki eden yedek oyuncularımız vardı, farklı pozisyonlarda oynayanlar vardı, çılgın bir maçtı. Bir an burnum kırıldı sandım! Çılgıncaydı," diye hatırlıyor Hemp. "Ama bu, saat kaç olursa olsun her durumdan geri dönebileceğimizi gösteriyor.

    "Takım asla pes etmez. [2-0'da] herkesin yüzüne baktım ve kimse moralini bozmamış ya da öyle bir şey yoktu. Sanki 'Yapmamız gereken bir iş var ve bunu yapacağız' gibi bir havaydı. İlk golü atmayı başardık ve bence inancımız çok arttı."

    • Reklam
  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Baş belası

    Bu, yarı finallerin heyecan dolu bir gününde oynanan ikinci maçtı; zira Brighton da 2-0 geriden gelip Liverpool’u mağlup etmiş ve ilk kez FA Cup finaline yükselmişti. Seagulls bu maça oldukça iyi bir seriyle girmişti; son dört maçında Arsenal ile 1-1 berabere kalmış, Manchester United ile 1-1 berabere kalmış, City'yi 3-2 yenmiş ve FA Cup çeyrek finalinde 2-0 galip gelerek Gunners'ı elemişti. Harika bir zamanda form tutmuşlardı ve Hemp ile City, geçen ay güney sahilinde aldıkları yenilgiyi düşünürsek bunun çok iyi farkındaydı.

    İngiltere'nin yıldızı, "Onları yenmek çok zor bir takım" diyor. "Gerçekten iyi futbol oynuyorlar, ama aynı zamanda zihniyetleri de var. İkili mücadelelerde geçmeleri zor, fiziksel olarak çok güçlü oyuncular ve aralarında Fran Kirby gibi fantastik isimler var. Onunla İngiltere'de çok oynadım ve o, takım için çok önemli bir isim."

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Tutum ve zihniyet

    Ancak Brighton’a ve bu takımın yeteneklerine karşı açık bir saygı duyulsa da, Hemp, Pazar günü Wembley’e yapılacak deplasman yaklaşırken kendi takımına duyduğu güveni vurgulamakta kararlı.

    "Onlara karşı oynamak zor, ancak o maçlarda bizim de en iyi performansımızı sergilemediğimizi biliyoruz," diyor Hemp, Seagulls'a karşı alınan son yenilgiyi ve aynı zamanda geçen sezonun başında Dario Vidosic'in Brighton'ın teknik direktörlüğüne gelmesinden bu yana kaydedilen üç adet tek gol farkla kazanılan maçları da göz önünde bulundurarak.

    "En iyi halimizdeyken herkesi yenebiliriz, bu yüzden o maça bu tutum ve zihniyetle çıkmak önemli."

  • Lauren Hemp Man City Women WSL trophy 2025-26Getty Images

    Daha fazlasını mı istiyorsunuz?

    Bu özgüvenin altında, WSL zaferiyle uyanmış doyumsuz bir hırs yatıyor. Evet, kupayı kaldırmak, 2024’te gol farkıyla, 2021’de iki puan farkla ve 2020’de maç başına puan ortalaması sistemine geçilmesi nedeniyle şampiyonluğu kaçıran City takımı için gerçek bir mutluluk oldu; zira Covid-19 salgını sezonun kesintiye uğramasından önce takım puan tablosunun zirvesindeydi. Ancak dört yıl boyunca kupa kazanamamış olmak, oyuncuları bu duyguyu tekrar tekrar yaşamak için çaresiz hale getirdi - Pazar günkü finalden başlayarak.

    "Bu, benim tekrar kazanmak ve gelecek yıl da şampiyonluğu korumak istememe neden oldu, ama aynı zamanda takımın geri kalanına da aynı şeyi yapmak için o açlığı verdi, çünkü kızların çoğu da bir süredir buradalar," diye açıklıyor Hemp. "Bence harika bir sezon geçirdik ve bunu da harika bir şekilde bitirmek en doğrusu.

    "Finale kalmak için çok iyi iş çıkardık. Elbette, Chelsea maçı bizim için zordu. Durumu tersine çevirmeyi başardık ve bence bu, bu takımın kazanma mentalitesini ve kararlılığını gösteriyor. Asla pes etmiyoruz ve bu da bizi bu sezon ilk kupamızı kazanmaya götürdü. Umarım bu, bir sonrakini kazanmamıza da yardımcı olur."

  • Sıradaki kupa

    WSL şampiyonluğunun ardından FA Cup zaferi elde etmek muazzam bir başarı olur. Bu, Chelsea'nin ligde altı yıl süren hakimiyeti boyunca dört kez başardığı bir şey. Chelsea, 2019 ile 2025 yılları arasında 18 ulusal kupadan 13'ünü kazanarak ve üç final daha oynayarak İngiliz kadın futbolunda bir güç olarak öne çıktı. City, bu WSL zaferini pekiştirmek ve kendileri de uzun süreli bir başarı döneminin tadını çıkarmak istiyorsa, Pazar günü kazanmak iyi bir ilk adım olacaktır.

    Hemp'in City'nin bunu başarabileceğine ve uzun vadede tekrar kazanmayı bir alışkanlık haline getirebileceğine inanmasının nedeni nedir? O da İngiltere ile benzer bir durum yaşamış ve Lionesses'in 2022 Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak o cam tavanı aşmasına yardımcı olmuş, ardından 2023 Kadınlar Dünya Kupası finali ve geçen yaz bir başka Avrupa Şampiyonası zaferiyle takımın zirvedeki yerini korumasına katkıda bulunmuştu. Eğer City bu cam tavanı aşıyorsa, onun zirvede kalabileceğine inanmasını sağlayan nedir?


    "Bence kazandığınızda, herkes o duyguyu tekrar yaşamak ister. Son birkaç haftada yaşadığımız anlar, muhtemelen herkese sorarsanız, hayatlarının en güzel anlarından biriydi ve o duyguyu tekrar yaşamak için o kadar çaresizsiniz ki, bence bu bizi gelecek sezona taşıyacak," diyor Hemp.

    "Açıkçası, bu yıl herkesin ligi kazanma deneyimi yaşaması, herkesin araç kutusuna her sezonu atlatmak için bir şeyler ekliyor. Bence [İngiltere ile] bunu ilk Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak elde ettik. Sırtımızda bir hedef olduğunu ve herkesin bizi yenmek isteyeceğini biliyorduk, ama bunu daha fazlasını eklemek ve daha fazlasını istemek için bir yakıt olarak kullandık.

    "O zirveye ulaştığınızda, 'Bundan daha yükseğe nasıl çıkabilirim?' diye düşünürsünüz. İşte gelecek yıl bunun için çabalayacağız, artık bu bizim standartımız. Lig şampiyonluğu bizim standartımız. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl daha da ilerleyebiliriz? Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve bir yılın sonu olmadığını hissediyorum. Şimdi daha da büyük bir şeyin başlangıcı."

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Özel gün

    Ancak dikkatler gelecek sezona tam olarak yönelmeden önce oynanacak bir maç daha var. City için Wembley sahnesi bekliyor; Hemp’in çok iyi bildiği bir stadyum. 2018 FA Cup finalinde City’nin West Ham’ı 3-0 yendiği maçta gol atan Hemp, bir yıl sonra Everton’a karşı kazanılan maçta da forma giymişti.

    Euro 2022 finalinde de aynı sahada galibiyet elde edilmesi halinde, dört yıl önce bu turnuvada City'nin uzatmalarda Chelsea'ye yenilmesinden sonra, olumlu anılar kötü anıları 3-1'lik bir skorla geride bırakmış olacak.

    "Wembley'e gitmeyi çok seviyorum," diyor Hemp gülümseyerek. "Harika bir etkinlik ve orada oldukça güzel anlar yaşadım. Umarım bir tane daha yaşarım."

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
M.City crest
M.City
MCI