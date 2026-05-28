"Kaldığım için gerçekten çok mutluyum" - Lionesses'in yıldızı Lauren Hemp, Barcelona'yı reddetmesi, Manchester City'nin WSL şampiyonluğu hasretine son vermesi ve olası FA Cup zaferi hakkında konuştu

Hemp, 2018'den beri City'deydi ve FA Kupası ile Lig Kupası'nı kazanarak zirveleri tatmış olsa da, birkaç kez WSL şampiyonluğu yarışında son anda başarısız olmanın acısını ve bazı sinir bozucu derecede kısa süren Şampiyonlar Ligi maceralarını da yaşamıştı.

"İlk kez sözleşmemi yenilemek için geldiğimde, buranın kazanmak istediğim bir kulüp olduğunu biliyordum ve son zamanlarda pek çok kupa kazanamadığımız için, zihnimin bir köşesinde hep 'Gerçekten kazanmak istiyorum ve artık kupa kazanmam gerekiyor' diye bir düşünce vardı," diye hatırlıyor.

Ancak Hemp inancını kaybetmedi: "Kulübe güvendim ve onlara inandım, bu yüzden kaldım, çünkü yakın bir gelecekte rekabet edebileceğimizi ve kupa kazanabileceğimizi biliyordum."

Bu ayın başlarında, City 2016'dan bu yana ilk kez WSL şampiyonluğunu kazanarak o an geldi. "Kararımdan gurur duyuyorum," diye ekliyor. "Kaldığım ve [WSL'yi] kazanmak için herkesin yaptığı gibi çok çalıştığım için gerçekten mutluyum."

Önemli olan, 25 yaşındaki oyuncunun bunun sadece "başlangıç" olduğuna inandığını vurgulaması. Pazar günü, o ve takım arkadaşları kulübün bir başka kıtlığını sona erdirmek için sahaya çıkacak; City, altı yıl sonra ilk kez FA Cup'ı kazanmak için Brighton'ı yenmeyi hedefliyor.

Hemp, Wembley'deki dört final maçından üçünü kazanarak elde ettiği etkileyici rekoru daha da geliştirmeyi hedefliyor ve City'nin bunu başarmasına yardımcı olmak onun için çok önemli olacak. Son yıllarda kulüp ve oyuncularının umduğu kadar çok kupa kazanılmadı, ancak bu, Hemp de dahil olmak üzere herkesin bunun değişmesini umduğu an.