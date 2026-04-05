Brezilya milli takımı ve eski São Paulo kulübü oyuncusu Oscar, kronik sağlık sorunları nedeniyle 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Oscar, Chelsea'de beş sezon oynadı ve Premier Lig ile Avrupa Ligi şampiyonluklarını kazandıktan sonra 2017'de Çin'in Şanghay takımına transfer oldu ve burada Çin Süper Ligi'nde üç şampiyonluk kazandı.

Sao Paulo kulübü, Oscar'ın emekliliğini doğruladı ve bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, oyuncunun geçen Kasım ayından beri sağlık sorunları yaşadığı ve o tarihte sahalara son kez çıktığı belirtildi.