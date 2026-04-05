Goal.com
Canlı
Brazil v Croatia: Group A - 2014 FIFA World Cup Brazil

Çeviri:

Kalbinin sesine kulak verdi... Sağlık sorunları Oscar'ı emekliye zorladı

Çocukluk kulübünden zorunlu ayrılık

Brezilya milli takımı ve eski São Paulo kulübü oyuncusu Oscar, kronik sağlık sorunları nedeniyle 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Oscar, Chelsea'de beş sezon oynadı ve Premier Lig ile Avrupa Ligi şampiyonluklarını kazandıktan sonra 2017'de Çin'in Şanghay takımına transfer oldu ve burada Çin Süper Ligi'nde üç şampiyonluk kazandı.

Sao Paulo kulübü, Oscar'ın emekliliğini doğruladı ve bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, oyuncunun geçen Kasım ayından beri sağlık sorunları yaşadığı ve o tarihte sahalara son kez çıktığı belirtildi.

  • Kronik kalp sorunları

    Oscar, kronik kalp sorunları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

    Oyuncu, geçen Kasım ayında rutin bir muayene sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle beş gün boyunca hastanede kaldı. Yapılan testler, kalp atış hızında ve kan basıncında ani düşüşe neden olan ve bilinç kaybına yol açabilen "vazovagal senkop" hastalığına yakalandığını doğruladı.

    Ayrıca okuyun: Şah mat... Oyun bitti: Salah büyük tuzağa düştü

    Ayrıca okuyun: Hasan Şehata: Salah, Real Madrid ve Barcelona'ya yakışır... Dünya Kupası'na komplekslerimizi bir kenara bırakarak gireceğiz

  • Veda sözleri

    São Paulo ile olan sözleşmesi 2027 sonuna kadar sürmesine rağmen, iki taraf da karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

    Oscar, sosyal medya hesaplarından hayal kırıklığını dile getirerek, çocukluk kulübüne daha fazlasını sunmayı umduğunu belirtti. Hala devam edecek gücü ve yaşı olduğunu vurgulayan oyuncu, ancak sağlık koşullarının kendisini emekliye ayrılmaya zorladığını ifade etti.

    Ayrıca okuyun: Almanya efsanesi: Yamal İtalyan olsaydı onu ikinci lige gönderirlerdi

    Ayrıca okuyun: Guardiola'yı geride bıraktı... Flick, Barcelona efsaneleri arasında yerini aldı

    Ayrıca okuyun: Mbappé'nin durumu Bayern maçı öncesinde endişe yaratıyor

    Oscar, São Paulo kulübüne taraftar olarak destek vermeye devam edeceğini vurguladı ve aynı kulüpte başlayan futbol yolculuğunun onu dünyanın dört bir yanına götürdüğünü, ancak başladığı yerde sona erdiğini belirtti.

    Uluslararası alanda Oscar, Brezilya milli takımında 48 maça çıktı, 2013 Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı ve "Seleção"nun dördüncü olduğu 2014 Dünya Kupası'nda yer aldı.