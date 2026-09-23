Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden biri için süren çekişme en az bir yıl daha devam edecek gibi görünüyor. Tresoldi, A milli takım tercihiyle ilgili nihai kararını erteleyeceğini resmen açıkladı. Hem DFB hem de FIGC'nin yoğun ilgisine rağmen 22 yaşındaki oyuncu, iki dev arasında kesin seçimini yapmadan önce 2027 Avrupa Şampiyonası boyunca Almanya U21 kadrosunda kalmayı planlıyor.

Sky Germany'ye konuşan Tresoldi, karşı karşıya olduğu seçimin duygusal zorluğunu açıkça anlattı. Belçika'da müthiş bir form grafiği yakalayan forvet, hislerinin iki futbol devi arasında tam anlamıyla ortadan ikiye bölündüğünü kabul etti. Forvet, "Kalbim 50:50. İki ülke de benim için çok şey ifade ediyor" dedi.