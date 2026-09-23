AFP
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'Kalbim yüzde 50-50' - Club Brugge yıldızı Nicolo Tresoldi, Almanya ile İtalya arasındaki milli takım kararını 2027 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası sonrasına erteledi
İki ülke arasında bölünmüş bir kalp
Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden biri için süren çekişme en az bir yıl daha devam edecek gibi görünüyor. Tresoldi, A milli takım tercihiyle ilgili nihai kararını erteleyeceğini resmen açıkladı. Hem DFB hem de FIGC'nin yoğun ilgisine rağmen 22 yaşındaki oyuncu, iki dev arasında kesin seçimini yapmadan önce 2027 Avrupa Şampiyonası boyunca Almanya U21 kadrosunda kalmayı planlıyor.
Sky Germany'ye konuşan Tresoldi, karşı karşıya olduğu seçimin duygusal zorluğunu açıkça anlattı. Belçika'da müthiş bir form grafiği yakalayan forvet, hislerinin iki futbol devi arasında tam anlamıyla ortadan ikiye bölündüğünü kabul etti. Forvet, "Kalbim 50:50. İki ülke de benim için çok şey ifade ediyor" dedi.
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Jurgen Klopp ile sohbetler
Tresoldi'nin geleceğine dair dengeler, efsanevi teknik direktör Jurgen Klopp'un, şu anda Almanya milli takımının başında bulunurken, genç forvetle bizzat temasa geçmesiyle önemli ölçüde değişti. Klopp'un, Şampiyonlar Ligi sahnesinde değerini kanıtlamış bir oyuncunun hizmetlerini güvence altına alma konusunda istekli olduğu açıkça görülüyor ve ikili, forvetin kariyer yoluna dair şimdiden detaylı görüşmeler yaptı. Tresoldi, Klopp'un bu hassas duruma yaklaşım tarzını övmekte gecikmedi ve teknik adamın, oyuncunun oyundaki uzun vadeli geleceğini değerlendirirken yaşadığı iç çatışmaya büyük empati gösterdiğini belirtti.
Eski Liverpool patronuyla olan etkileşimini değerlendiren Tresoldi, tipik teknik direktör-sporcu ilişkisinin ötesine geçen bir bağ tarif etti. "İyi sohbetlerimiz oldu. Durumumu Kloppo'ya anlattım, o da bunu anladı. O harika bir insan. Bu bir teknik direktör-oyuncu konuşması değil, baba-oğul konuşması gibiydi. Bana kapının her zaman açık olduğunu söyledi" dedi Tresoldi.
Mancini, İtalya için harekete geçti
Almanya, Tresoldi’nin gönlünü çelen tek ülke değil. İtalya’nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini de forveti köklerine dönmeye ikna etmek için aktif şekilde devrede. Forvet oyuncusu, Mancini’nin yaklaşımına Alman tarafına gösterdiği aynı dürüstlükle karşılık verdiğini doğruladı. Tresoldi, “Ona da Klopp’a söylediğim şeyin aynısını söyledim” dedi.
Sardinya’da doğan ve 13 yaşında Almanya’ya taşınmadan önce erken çocukluk yıllarını İtalya’da geçiren Tresoldi’nin Akdeniz ülkesine güçlü bağları var. İlginç şekilde, annesi aracılığıyla Arjantin için oynama hakkına da sahip, ancak şu anki mücadele Avrupa ekseninde sürüyor. İtalya’yla bağının yalnızca ailesinden kaynaklanmadığını, yetişme sürecinin temel bir parçası olduğunu hatırlattı. “Sadece babamın İtalya’dan gelmesi değil. Ben de orada doğdum, orada büyüdüm” ifadelerini kullandı.
- AFP
Tresoldi, Almanya U21 takımına bağlılığını bir kez daha teyit etti
Şimdilik Antonio Di Salvo'nun liderlik ettiği projeye bağlı kalmayı sürdürüyor ve kısa vadede gençler seviyesinde Almanya'yı temsil etme isteğini dile getiriyor. Böylece, nihai kararın ancak bir yıl sonra çıkacağı bir takvim de ortaya koyuyor. Tresoldi, bu cumartesi teknik direktör Antonio Di Salvo'nun ekibinin Avrupa Şampiyonası elemelerinde kritik öneme sahip Letonya U21 maçı için sahaya çıkmasıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Onun hazır olması, turnuva vizesi yolunda ilerlemeyi sürdüren takım için sevindirici bir destek sağlıyor.
"Almanya formasını gururla giyiyorum, burada olmaktan çok mutluyum. Hâlâ burada Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum. Ondan sonra işlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" dedi.
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