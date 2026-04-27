"Kalbim parçalandı" - Xavi Simons, sakatlanan Tottenham yıldızının sezonun sona erdiğini ve Dünya Kupası'na katılamayacağını doğrulaması üzerine duygusal bir mesaj paylaştı

Simons, her Tottenham taraftarının korktuğu haberi doğrulayarak, ön çapraz bağının yırtıldığını ve sekiz aya kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sakatlık, Molineux'daki karşılaşma sırasında meydana geldi; 23 yaşındaki oyuncu, Hugo Bueno ile serbest top için mücadele ederken dizini incitti. Orta saha oyuncusu gözle görülür şekilde acı çekiyordu ve kapsamlı tıbbi müdahalenin ardından sedyeyle sahadan taşınmak zorunda kaldı. Bu teşhis, şu anda küme düşme mücadelesiyle boğuşan Spurs ve Hollanda milli takımı için kabul etmesi zor bir haber, zira Simons bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı resmi olarak kaçıracak.

Spurs, resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Xavi Simons'un sağ dizindeki ön çapraz bağının (ACL) yırtıldığını teyit edebiliriz. 23 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Wolverhampton Wanderers ile oynadığımız Premier Lig maçının ikinci yarısında bu sakatlığı yaşadı. Xavi, önümüzdeki haftalarda ameliyat olacak ve ardından tıbbi ekibimizle rehabilitasyon sürecine başlayacak. Tottenham Hotspur'daki herkes Xavi'ye sevgilerini ve desteklerini gönderiyor - her adımında onun yanında olacağız."







