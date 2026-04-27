"Kalbim parçalandı" - Xavi Simons, sakatlanan Tottenham yıldızının sezonun sona erdiğini ve Dünya Kupası'na katılamayacağını doğrulaması üzerine duygusal bir mesaj paylaştı
Kulüp ve ülke için yıkıcı bir darbe
Simons, her Tottenham taraftarının korktuğu haberi doğrulayarak, ön çapraz bağının yırtıldığını ve sekiz aya kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sakatlık, Molineux'daki karşılaşma sırasında meydana geldi; 23 yaşındaki oyuncu, Hugo Bueno ile serbest top için mücadele ederken dizini incitti. Orta saha oyuncusu gözle görülür şekilde acı çekiyordu ve kapsamlı tıbbi müdahalenin ardından sedyeyle sahadan taşınmak zorunda kaldı. Bu teşhis, şu anda küme düşme mücadelesiyle boğuşan Spurs ve Hollanda milli takımı için kabul etmesi zor bir haber, zira Simons bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı resmi olarak kaçıracak.
Spurs, resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Xavi Simons'un sağ dizindeki ön çapraz bağının (ACL) yırtıldığını teyit edebiliriz. 23 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Wolverhampton Wanderers ile oynadığımız Premier Lig maçının ikinci yarısında bu sakatlığı yaşadı. Xavi, önümüzdeki haftalarda ameliyat olacak ve ardından tıbbi ekibimizle rehabilitasyon sürecine başlayacak. Tottenham Hotspur'daki herkes Xavi'ye sevgilerini ve desteklerini gönderiyor - her adımında onun yanında olacağız."
Hayranlara duygusal bir mesaj
Instagram'da yaşadıklarını paylaşan Simons, yaşadığı yıkımı gizlemedi. Şöyle yazdı: "Hayat acımasız olabilir derler ve bugün tam da öyle hissediyorum. Sezonum ani bir şekilde sona erdi ve ben bunu sindirmeye çalışıyorum. Dürüst olmak gerekirse, kalbim kırık. Hiçbir şey mantıklı gelmiyor. Tek istediğim takımım için mücadele etmekti ve şimdi bunu yapma imkânım benden alındı... Dünya Kupası ile birlikte."
Eski PSG oyuncusu, en büyük sahnede ülkesini temsil etme fırsatını kaçırdığı için duyduğu üzüntüyü dile getirerek sözlerine devam etti. "Bu yaz ülkemi temsil etme fırsatı... bir anda yok oldu. Bununla barışmak zaman alacak, ama elimden gelen en iyi takım arkadaşı olmaya devam edeceğim. Birlikte bu mücadeleyi kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Şimdi, geri dönene kadar günleri sayarken, inanç, güç, dayanıklılık ve kararlılıkla bu yolu yürüyeceğim. Bana sabır gösterin. TTP. COYS."
Spurs'ta giderek artan sakatlık krizi
Simons, kulüp için bir kabusa dönüşen sakatlık krizinin en son kurbanı oldu. Seçenekler oldukça kısıtlı; savunmanın bel kemiği Cristian Romero da ön çapraz bağında kısmi yırtık nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalacak. Diğer yandan, Wilson Odobert kendi diz sakatlığı nedeniyle uzun süreli bir eksiklik olarak kalırken, Dejan Kulusevski ise devam eden kondisyon sorunları nedeniyle bu sezon hiç forma giyemedi. Ayrıca, tecrübeli savunma oyuncusu Ben Davies'in, ayak bileği kırığından iyileşirken sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kulüp için son maçını oynamış olması bekleniyor. Hotspur Way'deki tedavi odası dolup taşarken, kulübün sağlık ekibi, küme düşmeyle karşı karşıya olan takımın umutsuz mücadelesine yardımcı olmak için kıdemli oyuncuları sahaya geri döndürmek için zamanla yarışıyor.
Tottenham'da küme düşme endişeleri artıyor
Kuzey Londra ekibi, ligin bitmesine sadece dört maç kala Premier Lig tablosunda 18. sırada bulunuyor. Kurtulma hattının iki puan gerisinde olan takım, 1992'den bu yana ilk kez ikinci lige düşmekten kaçınmak için Aston Villa, Leeds United, Chelsea ve Everton ile zorlu bir son dönem mücadelesi verecek. Simons'ın sakatlığı, Tottenham için olabilecek en kötü zamanda geldi. Simons'ın artık forma giyemeyecek olmasıyla, kalan kadro üyeleri üzerindeki baskı daha da arttı. James Maddison kısa süre önce yedek kulübesine geri döndü, ancak haberlere göre ilk 11'de oynamak için gerekli maç kondisyonuna henüz sahip değil.