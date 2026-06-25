"Kalbim deli gibi atıyordu" - Neymar, Brezilya milli takımında geçirdiği "zorlu" 981 günlük aranın ardından İskoçya karşısında "gergin" bir dönüş yaparken bu dönemi değerlendiriyor

Tam 981 günlük bir aradan ve pek çok belirsizliğin ardından Neymar, nihayet bir Dünya Kupası maçında sarı formayı giyerek sahalara geri döndü. Neymar, Ekim 2023’te Uruguay ile oynanan maç sırasında sol dizindeki ön çapraz bağ ve menisküsünde yırtılma yaşamasından bu yana milli takımda forma giymemişti. Carlo Ancelotti yönetiminde İskoçya maçına yedek kulübesinde başlayan forvet, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda ikinci yarının 30. dakikasında sahaya çıktı.

Görünürde oldukça duygusal olan Neymar, sahaya çıkmadan önce yaşadığı karmaşık duyguları dile getirdi. Oyuncu, TV Globo'ya verdiği röportajda, "Kalbim çok hızlı atıyordu, çok gergindim... ama mutluydum! Gurur duyuyorum, her şey yolunda gitti," dedi.