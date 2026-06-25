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"Kalbim deli gibi atıyordu" - Neymar, Brezilya milli takımında geçirdiği "zorlu" 981 günlük aranın ardından İskoçya karşısında "gergin" bir dönüş yaparken bu dönemi değerlendiriyor
10 numaralı oyuncunun duygusal dönüşü
Tam 981 günlük bir aradan ve pek çok belirsizliğin ardından Neymar, nihayet bir Dünya Kupası maçında sarı formayı giyerek sahalara geri döndü. Neymar, Ekim 2023’te Uruguay ile oynanan maç sırasında sol dizindeki ön çapraz bağ ve menisküsünde yırtılma yaşamasından bu yana milli takımda forma giymemişti. Carlo Ancelotti yönetiminde İskoçya maçına yedek kulübesinde başlayan forvet, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda ikinci yarının 30. dakikasında sahaya çıktı.
Görünürde oldukça duygusal olan Neymar, sahaya çıkmadan önce yaşadığı karmaşık duyguları dile getirdi. Oyuncu, TV Globo'ya verdiği röportajda, "Kalbim çok hızlı atıyordu, çok gergindim... ama mutluydum! Gurur duyuyorum, her şey yolunda gitti," dedi.
- AFP
Fiziksel durumun ifade edilmesi
Yıllar süren tedavi ve fizyoterapi sürecinde biriken gerginlik, maçın bitiş düdüğünün ardından patlak verdi. Neymar, sahada ağlarken görüldü ve daha sonra oyuna girdiğinde çeşitli duyguların karışımı yaşadığını açıklayarak, gözyaşlarının gerekli bir rahatlama olduğunu vurguladı.
"Üç yıl aradan sonra tekrar milli takım forması giymekten çok mutluyum. Tanrıya şükür fiziksel olarak iyiyim. O günler boyunca sahalardan uzak kalmak zordu, ama tamamen hareketsiz değildim. Maçlara iyi bir şekilde hazırlanmak için 25 gündür sıkı bir şekilde antrenman yapıyordum. Bu yüzden çok mutluyum, çok memnunum," dedi yıldız oyuncu UOL'un aktardığı sözleriyle.
"Oyuna girdiğimde karışık duygular içindeydim. Bu formadan, milli takımdan uzun süre uzak kaldım, ama Tanrıya şükür her şey yolunda gitti ve geri dönmeyi başardım."
Zor zamanlarda ailenin rolü
Oyuncu ayrıca, bu süreçte en yakın çevresinden aldığı büyük desteği özellikle vurguladı. Ailesinin, Dünya Kupası’na hazır hale gelmek için yaşadığı “tüm zorlukları” bildiğini belirtti. Miami’deki tribünlerde akrabalarının bulunması, 10 numaralı oyuncu için bu anı daha da özel hale getirdi.
"Onlar, yaşadığım her şeyi, bugün burada olabilmek için verdiğim tüm mücadeleleri biliyorlar. Hedefimiz milli takımı temsil etmek ve tekrar sahaya çıkmaktı. Onları orada görmek, dönüşümden dolayı heyecanlanıp mutlu olduklarını görmek çok duygusal bir an," dedi.
- Getty Images Sport
Eleme turlarına hazırlık
Neymar oyuna girmeden önce bile şekillenen 3-0’lık galibiyet, Brezilya’nın C Grubu’nu birinci sırada tamamladığını teyit etti ve takımın morali yüksek bir şekilde 32’li turuna yükselmesini sağladı. İskoçlara karşı elde edilen bu zafer, takımın son ince ayarlarını yapmasına ve 10 numaralı oyuncuyu Amerika topraklarındaki rekabet ritmine entegre etmesine hizmet etti. Brezilya milli takımı, Hollanda, Japonya ve İsveç’in yer aldığı F Grubu’nun ikincisiyle karşılaşacak.
"Dediğim gibi, çok mutluyum ve artık eleme turlarına geçtik; nihai hedefimize ulaşmak için kazanmaya devam etmeliyiz," diye sözlerini tamamladı.