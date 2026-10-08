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'Kalbi orada' - CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez, Lionel Messi'nin kariyerini Newell's Old Boys'ta noktalayacağı yönündeki söylentileri alevlendirdi
Güney Amerika şefi, efsaneyi istiyor
CONMEBOL Başkanı Dominguez, Messi'nin emekli olmadan önce çocukluk kulübü Newell's'a dönme ihtimalini açıkça dillendirdi. Kaptanın 21 yıllık milli takım kariyerini noktaladığı maçta Estadio Monumental'in tribünlerinden karşılaşmayı izleyen Dominguez, Rosario doğumlu forveti "Güney Amerika için gerçek bir gurur kaynağı" olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar, Messi'nin hikâyesini çocukken ilk kez topa vurmaya başladığı yerde tamamlamasına yönelik uzun süredir devam eden umutlara yeni bir güç kattı.
- PxImages
Başkan, Copa Libertadores hayalini dile getirdi
Forveti Newell's formasıyla Güney Amerika'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda görmek istediğini saklamayan Dominguez, Monumental'in karma alanında gazetecilere şunları söyledi: "Bununla kıyaslanabilecek hiçbir şey yok. Eşsiz ve onun oynamayı hak ettiği bir şey. Eğer bir kulüp başkanı olsaydım, onu buraya getirmek için mümkün olan her şeyi yapardım."
Rosario'ya duygusal bir dönüşün gerçekten mümkün olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle ekledi: "Neden olmasın? Kalbi orada."
Eleme engeli romantik dönüşü belirliyor
Bu transferin gerçekleşmesi için nelerin gerektiğini değerlendiren Paraguaylı yetkili, son kararın kulüp ve taraftarlarına ait olduğunu açıkça belirtti: "Bu, Newell's başkanına, Newell's insanlarına bağlı. Bence onun kalbi orada. Ama Newell's'in katılım hakkı kazanması gerekiyor."
Bu katılım şartı, masalsı bir dönüşün önündeki en büyük pratik engeli ortaya koyuyor. Messi'nin Inter Miami ile 2028'in sonlarına kadar sözleşmesi bulunduğu için, böyle bir hamleye daha yıllar var. Bu da Newell's'in önce kıtanın elitleri arasında düzenli olarak mücadele edebileceğini kanıtlaması gerektiği anlamına geliyor.
Rosario ekibi şu anda 11 maçta topladığı 17 puanla A Grubu'nda altıncı sırada yer alıyor ve Copa Sudamericana'nın ikinci kademesiyle yetinmek yerine Copa Libertadores bileti alabilmek için ya yurt içinde kupa kazanması ya da toplam puan tablosunda ilk beşte yer alması gerekiyor.
- AFP
Florida'da iç saha mesaisi yeniden başlıyor
Artık milli takıma vedasını geride bırakan Messi, MLS normal sezonunu tamamlamak için hemen ABD'ye dönüyor. 39 yaşındaki oyuncunun önündeki ilk görev, Miami zorlu bir play-off sürecine hazırlanırken iş yükünü yönetmek olacak. Rosario'ya romantik bir dönüş ihtimali ise kesin olarak askıda kalmış durumda; hücum oyuncusu tüm odağını Florida'daki yükümlülüklerine vermiş durumda.
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