Forveti Newell's formasıyla Güney Amerika'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda görmek istediğini saklamayan Dominguez, Monumental'in karma alanında gazetecilere şunları söyledi: "Bununla kıyaslanabilecek hiçbir şey yok. Eşsiz ve onun oynamayı hak ettiği bir şey. Eğer bir kulüp başkanı olsaydım, onu buraya getirmek için mümkün olan her şeyi yapardım."

Rosario'ya duygusal bir dönüşün gerçekten mümkün olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle ekledi: "Neden olmasın? Kalbi orada."