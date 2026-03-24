Kalacak mı, gidecek mi? Yıldız savunma oyuncusunun geleceğine dair çelişkili haberler sürerken, Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund’un sözleşme teklifine henüz ‘kesin’ bir yanıt vermedi
Schlotterbeck'in geleceği belirsizlikle çevrili
Schlotterbeck, Borussia Dortmund'un savunma hattındaki en güvenilir isimlerden biri olarak kendini kanıtladı; ancak önümüzdeki yıllarda da BVB savunmasının yüzü olmaya devam edip etmeyeceği şu anda yoğun bir tartışma konusu.
Bild gazetesinin, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerde bir ilerleme kaydedildiğini bildirmesinin ardından spekülasyonlar doruk noktasına ulaştı.
Ancak, olası bir anlaşmaya dair iyimserliğe rağmen, daha sonraki haberlerde oyuncunun tarafının "kesin" cevabının hâlâ beklenmediği iddia edildi. Dortmund yetkilileri, yurt dışından gelen ilgiyi önlemek için 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak istiyor, ancak nihai onayın gelmemesi nedeniyle taraftarlar ve paydaşlar netlik bekliyor.
Sözleşme durumuna ilişkin çelişkili haberler
Alman medyasında ortaya çıkan çelişkili haberler, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bazı haberlerde, Schlotterbeck’in bir kez daha başrol oynadığı Hamburg maçındaki 3-2’lik galibiyetin ardından tam bir anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Bu iddialar, savunma oyuncusunun en verimli yıllarını Siyah-Sarılar’a adamasından önce geriye sadece resmi açıklamanın kaldığını ima ediyordu.
Buna karşın WAZ, görüşmelerin verimli geçtiğini ve anlaşmanın ana hatlarının masada olduğunu, ancak Schlotterbeck'in henüz sözleşmeyi imzalamadığını ve onay vermediğini öne sürüyor. Dortmund, Bundesliga şampiyonluğu için sürekli mücadele edebilecek ve Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında rekabet edebilecek bir kadro kurmaya çalışırken, stoper oyuncusu seçeneklerini değerlendiriyor.
Dortmund projesinin temel taşlarından biri
Signal Iduna Park'a geldiğinden beri Schlotterbeck, BVB için vazgeçilmez bir değer olduğunu kanıtladı. Arka alandan oyun kurma yeteneği ve agresif savunma tarzı, onu mevcut transfer piyasasında yerinin doldurulması zor bir oyuncu haline getiriyor. Dortmund yönetimi, onun kalitesinde bir oyuncuyu kaybetmenin büyük bir yeniden yatırım ve potansiyel olarak riskli bir yedek arayışı gerektireceğinin farkında.
Kulübün stratejisi, Alman milli takım oyuncularından oluşan bir çekirdek kadro etrafında takım kurmak olmuştur ve Schlotterbeck bu grubun lideri olarak görülmektedir. Sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler yapılması, Bayern Münih, Liverpool ve Real Madrid'in ilgilendiği bildirilen bu oyuncuyu, önümüzdeki yaz veya 2027 yazında Dortmund'un bedelsiz kaybetmesini önleyecektir.
Yaklaşan transfer döneminin yarattığı baskı
Şu an için top oyuncunun sahasında. Dortmund yönetimi, "karar verici" bir gelişmenin yakında gerçekleşeceği umudunu korurken, Schlotterbeck cephesinden gelen sessizlik ayrılık söylentilerini körüklemeye devam ediyor. Resmi bir açıklama yapılana kadar, oyuncunun kalıp kalmayacağı sorusu Ruhr bölgesindeki en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor.