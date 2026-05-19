Sky Sports'a konuşan Guardiola, Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umutlarını resmen yitirmesinin ardından, 10 yıllık görev süresiyle ilgili artan spekülasyonlara değindi. Bu sonuçla City'nin puanı 78'de kaldı ve Arsenal, son maç haftası öncesinde 4 puanlık (82 puan) rakipsiz bir farkla şampiyonluğu garantiledi. Parlak kariyeri boyunca altı lig şampiyonluğu kazanan 55 yaşındaki teknik direktör, sözleşme durumunu netleştirdi. "Dinleyin, sözleşmemde bir yıl daha var. Burada [kararımı] açıklamayacağım çünkü başkanımla, oyuncularımla ve ekibimle konuşmam gerekiyor. FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Premier League için oynadığımızda aklımda ve odak noktamda tek bir şey var: Takımı en üst seviyeye çıkarmaya çalışmak. Ve biz de bunu başardık," diye açıkladı.