Getty Images Sport
Çeviri:
Kalacak mı, gidecek mi? Pep Guardiola, ayrılık söylentileri arasında Manchester City’deki geleceği konusunda net bir yanıt vermekten kaçınıyor, ancak Premier Lig şampiyonluğunu kaçırmalarının ardından alınması gereken bir “karar” olduğunu kabul ediyor
Guardiola ayrılma söylentilerine yanıt verdi
Sky Sports'a konuşan Guardiola, Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umutlarını resmen yitirmesinin ardından, 10 yıllık görev süresiyle ilgili artan spekülasyonlara değindi. Bu sonuçla City'nin puanı 78'de kaldı ve Arsenal, son maç haftası öncesinde 4 puanlık (82 puan) rakipsiz bir farkla şampiyonluğu garantiledi. Parlak kariyeri boyunca altı lig şampiyonluğu kazanan 55 yaşındaki teknik direktör, sözleşme durumunu netleştirdi. "Dinleyin, sözleşmemde bir yıl daha var. Burada [kararımı] açıklamayacağım çünkü başkanımla, oyuncularımla ve ekibimle konuşmam gerekiyor. FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Premier League için oynadığımızda aklımda ve odak noktamda tek bir şey var: Takımı en üst seviyeye çıkarmaya çalışmak. Ve biz de bunu başardık," diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Başkanla planlanan görüşmeler
Guardiola, rekabetin en yoğun olduğu dönemde geleceği hakkında konuşmanın takıma olumsuz yansıdığını vurgulayarak, sezon tamamen sona erdiğinde resmi bir görüşme yapılacağını belirtti. Guardiola, "Sözleşmemde bir yıl daha kaldığını söyleyebilirim. Yıllardır yaptığım görüşmelerden edindiğim deneyime göre, rekabet sürerken herhangi bir açıklama yapmak her zaman çok, çok kötü sonuçlar doğurur," dedi. Guardiola sözlerine şöyle devam etti: "Anlayacağınız üzere, ilk konuşmam gereken kişi başkanım [Khaldoon Al Mubarak], çünkü ikimiz de sezon bittiğinde oturup konuşmaya karar verdik. Bu kadar basit ve ondan sonra kararımızı vereceğiz."
City'deki mutluluk ve Arsenal'den övgü
Şampiyonluk yarışını kaybetmesine rağmen Katalan teknik direktör, Mikel Arteta'nın takımını nezaketle tebrik ederken, şu anki kulübüne duyduğu derin sevgiyi de dile getirdi. "Tüm Manchester City ve takımım adına, Arsenal'i, Mikel [Arteta]'yı, teknik ekibini, kulüp çalışanlarını, tüm oyuncuları ve taraftarları bu Premier Lig şampiyonluğu için tebrik ediyorum – bunu hak ettiler!" dedi. Manchester kulübüyle olan derin bağını vurgulayan Guardiola, "Bu kulüpte olduğum için dünyadaki en mutlu adamım! Bu kulüp olağanüstü! Elbette bizim için sezon bitti. Son maça taraftarlarımızla birlikte [rekabet halinde] gelmek istiyorduk, ama onların geleceğini biliyorum çünkü 10 sezon boyunca pek çok güzel an yaşadılar" dedi.
- Getty Images Sport
Aston Villa karşısında son veda mı?
Manchester City, Pazar günü Aston Villa'yı ağırlayacak ve bu maçın Guardiola için duygusal bir veda maçı olacağı yönünde yaygın bir beklenti var. Söylentilere göre İtalyan teknik direktör Enzo Maresca görevi devralmak için hazır beklerken, City, büyük bir değişim sürecinin yaşanacağı yaz dönemine girmeden önce son bir kez daha evinde iyi bir performans sergilemek zorunda.