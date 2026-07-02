Kalacak mı, gidecek mi? Alman devi Bayern, genç bek Nathaniel Brown’ı kadrosuna kattıktan sonra Alphonso Davies’in geleceğine ilişkin tutumunu açıkladı

Bavyera devi, Brown ile ilgili transferi sonuçlandırma aşamasında; savunma oyuncusu şu anda Münih’te sağlık kontrolünden geçiyor. Yeni bir sol bek oyuncusunun takıma katılması genellikle köklü bir yıldızın ayrılışını işaret etse de, Bayern’in iç mantığı, Davies’i zorla ayrılmaya zorlamaktan ziyade yerli yetenekleri kadroya katmaya odaklanmış görünüyor.

Bild muhabiri Christian Falk, CFBayern Insider portalı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bayern, Nathaniel Brown’ı Davies’in yerine değil, onu gelecek vaat eden büyük bir Bundesliga yeteneği olarak gördüğü için istiyor. Bu transfer, Premier Lig kulüplerinin bu bek oyuncusunu kapma riskini önlemek için Alman oyuncuyu hemen kadroya katmak zorunda kalınmasından kaynaklanıyor” dedi. Brown’ın daha önce Arsenal ve Chelsea gibi kulüplerin ilgisini çektiği belirtilmişti.







