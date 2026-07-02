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Kalacak mı, gidecek mi? Alman devi Bayern, genç bek Nathaniel Brown’ı kadrosuna kattıktan sonra Alphonso Davies’in geleceğine ilişkin tutumunu açıkladı
Brown'ın gelişinin etkisi
Bavyera devi, Brown ile ilgili transferi sonuçlandırma aşamasında; savunma oyuncusu şu anda Münih’te sağlık kontrolünden geçiyor. Yeni bir sol bek oyuncusunun takıma katılması genellikle köklü bir yıldızın ayrılışını işaret etse de, Bayern’in iç mantığı, Davies’i zorla ayrılmaya zorlamaktan ziyade yerli yetenekleri kadroya katmaya odaklanmış görünüyor.
Bild muhabiri Christian Falk, CFBayern Insider portalı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bayern, Nathaniel Brown’ı Davies’in yerine değil, onu gelecek vaat eden büyük bir Bundesliga yeteneği olarak gördüğü için istiyor. Bu transfer, Premier Lig kulüplerinin bu bek oyuncusunu kapma riskini önlemek için Alman oyuncuyu hemen kadroya katmak zorunda kalınmasından kaynaklanıyor” dedi. Brown’ın daha önce Arsenal ve Chelsea gibi kulüplerin ilgisini çektiği belirtilmişti.
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Davies için şimdi ne olacak?
Olası bir ayrılıkla ilgili spekülasyonlara rağmen, mevcut gidişat Kanadalı milli oyuncunun öngörülebilir gelecekte Bavyera’da kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Davies’in şu anda 2030 yılına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor; bu da kulübe, oyuncuyla ilgili her türlü müzakerede önemli bir avantaj sağlıyor.
Falk’a göre, kulüp, oyuncunun kadroda yer alabildiği zamanlarda gösterdiği performanstan memnun. “Onun Bayern Münih’te kalacağına inanıyorum ve kulübün de kalması konusunda bir sorunu yok. Kulüp, onun bir sözleşmesi olduğunu ve çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyor. Sorun hiçbir zaman Kanadalı milli oyuncunun kalitesinde değildi; asıl sorun, sakatlıklara yatkın olmasıydı,” diye belirtti Falk.
Fiziksel kondisyon kaygıları ve taktiksel çok yönlülük
Son sezonlarda Davies, sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştur; en dikkat çekici olanı ise Mart 2025’te geçirdiği ön çapraz bağ yırtılmasıydı ve bu sakatlık nedeniyle hem Bayern hem de Kanada formasıyla 63 maçta forma giyemedi. Saha içindeki taktiksel önemi veya teknik yeteneklerindeki herhangi bir düşüşten ziyade, bu sakatlık geçmişi Bayern yönetiminin başlıca endişe kaynağı olmuştur – ve Davies’in birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneği, takım için hâlâ önemli bir değer olmaya devam etmektedir.
Falk, “Davies iki veya daha fazla pozisyonda oynayabilir; Brown ise pozisyon açısından daha da çok yönlüdür. Davies’i satmak için net bir neden yok, ancak gerçekten iyi bir teklif gelirse FC Bayern bunu değerlendirecektir,” diye ekledi.
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Kanada, Fas ile Dünya Kupası'nda karşılaşacak
Kanada, Güney Afrika’yı 1-0 yenerek Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselirken, Davies yedek kulübesinden oyuna girdi. Kanada, Cumartesi günü son 16 turunda Fas ile karşılaşacak; bu maçın galibi, çeyrek finalde Fransa ya da Paraguay ile karşılaşacak.