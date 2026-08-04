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'Kal ve savaş!' - Jack Wilshere, Arsenal'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly'ye Manchester United'ın ilgisini geri çevirmesi çağrısında bulundu
Manchester United'ın hedefinde Hale End'in genç yeteneği var
The Independent'a göre, United, Luke Shaw'ya sol bekte rekabet yaratmak için 19 yaşındaki çok yönlü savunmacı Lewis-Skelly'yi takip ediyor. Premier League şampiyonluğunu kazandıktan ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de başladıktan sonra, genç oyuncunun parlak geleceği Arsenal'in yurt içindeki rakiplerinin dikkatini çekti. Riccardo Calafiori hâlâ Arteta'nın ilk tercihi olsa da, Lewis-Skelly'nin kalitesi ve büyük potansiyeli, Manchester United yönetimini yaz transfer döneminde bir hamleyi değerlendirmeye itti.
- Getty Images Sport
Wilshere karakteri ve dayanıklılığı övdü
Arsenal'ın eski 18 Yaş Altı teknik direktörü Wilshere, Lewis-Skelly'ye Kuzey Londra'da kalıp A takımındaki yeri için mücadele etmesi çağrısında bulundu.
Sky Sports'a konuşan Wilshere, genç oyuncunun gelişimini övdü. Şöyle dedi: "Geçen yıl Myles'ı izlemek ilginçti çünkü sanırım daha önce bunu hiç yaşamamıştı. Akademi boyunca o ve Ethan Nwaneri muhtemelen her zaman yaş gruplarının en iyi oyuncularıydı. Akademi, ona doğru zamanda doğru meydan okumayı sunma konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkardı ama sonra bir anda biraz zorlukla karşılaştı. Myles'ın bunu yönetme biçimi adına gerçekten çok mutlu oldum."
Wilshere şöyle ekledi: "Yetenek ve bunların hepsini bir kenara bırakın, Myles hakkında en sevdiğim şey onun karakteri ve kişiliği; bunu hiçbir zaman kaybetmedi. Televizyondan izlediğimde kamera bazen kulübedeki Myles'a dönüyordu ve o yine de her anı coşkuyla destekliyordu. Sevgi hissetmek isteyen bir karakteri var ve kendisi de çok sevgi veriyor.
"Açıkçası sezonun sonunda, bence en iyi pozisyonunda oynayarak Şampiyonlar Ligi finalinde kendi yolunu buldu. Kalıp bunun için savaşmasını isterim çünkü o takımda kendi yolunu bulacak kadar iyi olduğuna inanıyorum. Bunu yapabileceğine inanıyorum."
Arsenal'ın gelecekte başarıya ulaşması bekleniyor
Wilshere, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarıyla kaybettikten sonra Arteta'nın kadrosunun gelişimini sürdürmeye devam edeceğine dair güvenini de dile getirdi.
Kulübün hedefleri hakkında konuşan Wilshere, şunları söyledi: "Bundan hiç şüphem yoktu. Mikel'i tanıdığım gibi tanıdığım için ve hem 18 Yaş Altı takımıyla birlikteyken orada biraz zaman geçirme şansına sahip olduğum, hem de antrenman yaptığım dönemde ondan biraz önce bunu yaşadığım için. Koyduğu talepleri ve kulübü geliştirmek, kulübü ait olduğunu düşündüğü yere geri döndürmek için ne kadar istekli olduğunu görmek... bunu yaptı.
"Premier League'i kazandı ve benim hiçbir şüphem yoktu. Şampiyonlar Ligi finalinde Mikel'in gözlerindeki ifadeyi gördüm, bu onu gerçekten çok incitti ve onun yeniden gelişmek, yeniden denemek isteyeceğini biliyordum. Arsenal'ın bunu yapıp gelecek yıl ligi kazanması, bunun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışması ve ardından belki Şampiyonlar Ligi için de bir fırsat olabilir."
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Sezon öncesi hazırlık maçları ve şampiyonluk unvanını koruma
Arsenal, sezon öncesi hazırlıklarını Real Betis, Borussia Dortmund ve Como ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla sürdürmeye devam ediyor. Son Premier League şampiyonu, ilk ciddi sınavını 16 Ağustos'ta Community Shield'da Manchester City karşısında verecek. Lewis-Skelly'nin geleceğinin netleştirilmesi, Arsenal'ın beş gün sonra Premier League'deki unvan savunmasına lige yeni yükselen Coventry City karşısında başlamasından önce yönetim için önemli bir öncelik olmaya devam ediyor.
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