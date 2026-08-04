'Kal ve savaş!' - Jack Wilshere, Arsenal'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly'ye Manchester United'ın ilgisini geri çevirmesi çağrısında bulundu

Arsenal'ın eski 18 Yaş Altı teknik direktörü Wilshere, Lewis-Skelly'ye Kuzey Londra'da kalıp A takımındaki yeri için mücadele etmesi çağrısında bulundu.

Sky Sports'a konuşan Wilshere, genç oyuncunun gelişimini övdü. Şöyle dedi: "Geçen yıl Myles'ı izlemek ilginçti çünkü sanırım daha önce bunu hiç yaşamamıştı. Akademi boyunca o ve Ethan Nwaneri muhtemelen her zaman yaş gruplarının en iyi oyuncularıydı. Akademi, ona doğru zamanda doğru meydan okumayı sunma konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkardı ama sonra bir anda biraz zorlukla karşılaştı. Myles'ın bunu yönetme biçimi adına gerçekten çok mutlu oldum."

Wilshere şöyle ekledi: "Yetenek ve bunların hepsini bir kenara bırakın, Myles hakkında en sevdiğim şey onun karakteri ve kişiliği; bunu hiçbir zaman kaybetmedi. Televizyondan izlediğimde kamera bazen kulübedeki Myles'a dönüyordu ve o yine de her anı coşkuyla destekliyordu. Sevgi hissetmek isteyen bir karakteri var ve kendisi de çok sevgi veriyor.

"Açıkçası sezonun sonunda, bence en iyi pozisyonunda oynayarak Şampiyonlar Ligi finalinde kendi yolunu buldu. Kalıp bunun için savaşmasını isterim çünkü o takımda kendi yolunu bulacak kadar iyi olduğuna inanıyorum. Bunu yapabileceğine inanıyorum."