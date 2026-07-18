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Kaka: Bu gece her şeyi değiştirecek, Yamal… Ve Messi çoğu insanın aksine

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Yamal
Kaka
L. Messi
İspanya
Arjantin
ABD
Brezilya

İspanya ve Arjantin oyuncularına değerli bir tavsiye

Brezilya milli takımı’nın Yokohama’da Dünya Kupası’nı kaldırmasının üzerinden 24 yıl geçti, ancak Kaka, spor kariyerini en çok şekillendiren o anı hâlâ tüm ayrıntılarıyla hatırlayabiliyor. Ne bir golden ne de belirleyici bir oyundan bahsetmiyor. Tüm futbol yıldızlarının en büyük hayali olan kupaya ellerinin dokunduğu o andan söz ediyor.

Kaka, Adidas tarafından düzenlenen ve İspanya’da Marka gazetesi tarafından özel olarak takip edilen bir etkinlikte şöyle diyor: “Kupayı kaldırmak hayatımın en heyecan verici anıydı.”

O fotoğraf, bir anıdan çok daha fazlasıdır. Yıllar önce başlayan bir yolculuğun sonudur... 1994’te Brezilya’nın şampiyonluğunu kutlayan çocuk, 1998’deki yenilginin acısını yaşayan genç ve sonunda eşsiz bir milli takımın parçası haline gelen, henüz 20 yaşında olan genç adam.

O şöyle ekledi: “Her Dünya Kupası bana bu turnuvanın ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor. Orada olmak çok zor. Finalde oynama şansı bulan çok az sayıda oyuncu var.”


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    Marca şöyle devam etti: "İlginç olan, Kaka'nın o Dünya Kupası'nda (2002) neredeyse hiç oynamamış olması. Hatta Almanya'ya karşı oynanan final maçında sahaya çıkmak üzereydi. Luis Felipe Scolari onu oyuna çağırdı, o da yan çizgide hazır bir şekilde birkaç dakika bekledi... ama top saha dışına çıkmadı.

    Kaka ise şunları açıkladı: “Scolari beni çağırdı ve ben kenarda beş ya da yedi dakika bekledim, ancak top saha dışına çıkmadı. Maç bittiğinde, sadece yedek kulübesine dönüp bayrağımı alıp kutlamaya başlamak için vaktim vardı.”

    Bunu asla kaçırılmış bir fırsat olarak görmedi. Tam tersine. O yaz, futbola bakış açısını sonsuza dek değiştirdi.

    Bununla ilgili şöyle diyor: “Bu bir lütuftu. Hayatımı ve kariyerimi değiştirdi. 52 gün boyunca dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte yaşadım ve onlardan çok şey öğrendim.”

    Onu olgunlaştıran bir turnuva... İşte bu yüzden şimdi her şeyi çok iyi açıklıyor: “Umut, korku ve endişe dolu anlar vardır… Tüm bu duygular arasında nasıl denge kuracağını öğrenmelisin.”

    Bu nedenle, Pazar günü MetLife Stadyumu’na çıkacak oyunculara tek bir tavsiye verebilecek olsaydı, bu çok basit olurdu. “Elinden gelenin en iyisini yap. %100 çaba göster. Ondan sonra hissedebileceğin en kötü şey, daha fazlasını yapabileceğin halde yapmadığını düşünmektir.”

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  • Lamine Yamal’ı değiştirebilecek gece… Ve ilham kaynağı Messi

    Kaka, İspanya ile Arjantin arasındaki karşılaşmayı analiz ederken, finale giden iki çok farklı yol olduğunu belirtiyor: “İspanya büyük bir özgüvenle geliyor. Başlangıçta pek çok kişi onları güçlü bir aday olarak görmüyordu, ancak harika bir yol çizdiler ve Fransa’yı elediler; gerçekten iyi oynuyorlar.”

    Arjantin hakkında ise şöyle dedi: “Asla pes etmiyorlar. Her zaman mücadele ediyorlar. Bunu Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İngiltere karşısında kanıtladılar. Asla pes etmeme gücü, çok özel bir şey.”

    Kaka, Lamine Yamal’ın ismi üzerinde birkaç saniye daha durdu ve önümüzdeki gecenin hayatını sonsuza dek değiştirebileceğine işaret etti.

    Onun hakkında şunları söyledi: “19 yaşında, yarın dünya şampiyonu olabilir. Bu, hem profesyonel kariyerini hem de özel hayatını tamamen değiştirebilir.”

    Messi hakkında ise şunları söyledi: “O zaten her şeyi kazandı. Dünya Kupası’nı da. Ancak 39 yaşında, hâlâ bu şekilde oynadığını ve rekabet etmeye devam etme motivasyonunu koruduğunu görmek… Bu sadece sahada değil, hayatta da ilham kaynağı oluyor.”

    Messi’nin çoğu insanın karakterinden farklı olduğunu vurgulayan teknik direktör, “O, çok güçlü bir zihniyete sahip biri. Birçok insan, tüm hedeflerine ulaştığında performansını biraz düşürür. O ise bunu yapmıyor, hâlâ daha fazlasını arıyor, hâlâ gelişmeye çalışıyor. Bu beni çok ilhamlandırıyor” diye ekledi.

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