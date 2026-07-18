Kaka: Bu gece her şeyi değiştirecek, Yamal… Ve Messi çoğu insanın aksine

Brezilya milli takımı’nın Yokohama’da Dünya Kupası’nı kaldırmasının üzerinden 24 yıl geçti, ancak Kaka, spor kariyerini en çok şekillendiren o anı hâlâ tüm ayrıntılarıyla hatırlayabiliyor. Ne bir golden ne de belirleyici bir oyundan bahsetmiyor. Tüm futbol yıldızlarının en büyük hayali olan kupaya ellerinin dokunduğu o andan söz ediyor.

Kaka, Adidas tarafından düzenlenen ve İspanya’da Marka gazetesi tarafından özel olarak takip edilen bir etkinlikte şöyle diyor: “Kupayı kaldırmak hayatımın en heyecan verici anıydı.”

O fotoğraf, bir anıdan çok daha fazlasıdır. Yıllar önce başlayan bir yolculuğun sonudur... 1994’te Brezilya’nın şampiyonluğunu kutlayan çocuk, 1998’deki yenilginin acısını yaşayan genç ve sonunda eşsiz bir milli takımın parçası haline gelen, henüz 20 yaşında olan genç adam.

O şöyle ekledi: “Her Dünya Kupası bana bu turnuvanın ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor. Orada olmak çok zor. Finalde oynama şansı bulan çok az sayıda oyuncu var.”