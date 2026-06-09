Talihsiz sakatlığından önce genç oyuncu muhteşem bir sezon geçiriyordu; hatta 16 yaş altı takımının Burnley’i 2-0’lık rahat bir galibiyetle yenerek Premier League Shield’ı kazanmasına katkıda bulunmuştu. Ailesi onun en büyük destekçileri olmaya devam etse de, yoğun kamuoyu ilgisiyle başa çıkmak zorlu bir süreç oldu. Annesi Coleen, daha önce maçlara giderken karşılaştıkları zorluklara değinmişti. 2024 yılında yaptığı açıklamada, "Kai, Wayne'e, amatör turnuvalar ve benzeri maçlara gelmemesini söyledi, çünkü etrafı kalabalıklaşıyordu ve maçı izleyemiyordu bile. Bütün bu çocuklara 'Gidin buradan, oğlumu izliyorum' diye nasıl söylersiniz?" demişti. Bu muazzam baskı, gencin fiziksel gelişimine olan sarsılmaz bağlılığını daha da takdire şayan hale getiriyor.