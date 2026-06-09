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Kai Rooney tam gaz devam ediyor! Manchester United efsanesi Wayne Rooney’nin oğlu, Red Devils’ın genç takımından sakatlık nedeniyle uzak kaldığı dönemde geçirdiği olağanüstü fiziksel dönüşümü gözler önüne serdi
İyileşme sürecini hızlandırmak
Mart ayında sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalmasına neden olan yürek burkan bir sakatlığın ardından Rooney, bu aksiliklerin ilerlemesini durdurmasına izin vermiyor. Salı öğleden sonra Instagram hikayelerinde paylaşım yapan genç oyuncu, etkileyici bir fiziksel dönüşümü gözler önüne seren bir dizi çarpıcı fotoğraf yayınladı. Tişört, bere ve eşofman şortu giyen genç forvet, lüks bir yüksek katlı spor salonunda antrenman yaparken fotoğraflandı. Uzun bir ara sezon geçirmek zorunda kalmasına rağmen, kas kütlesini artırmaya olan bağlılığı açıkça görülüyor. Mart ayında, kalbi kırık genç oyuncu sosyal medyaya başvurarak yokluğunu duyurmuş ve şöyle yazmıştı: "Sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalacağım için üzgünüm. Önümüzdeki sezon daha güçlü döneceğim."
Kendi yolunu çizmek
Manchester United, ilk bursunu aldıktan sonra gelecek sezon profesyonel sözleşme imzalama hakkı kazanan bu oyuncunun potansiyelini açıkça fark etti. Kısa süre önce, süper menajerlik ajansı Triple S Sports ile anlaşma imzaladı. Ancak yetenekli forvet, efsanevi babasının gölgesinden çıkmaya kararlı. Ağustos 2024’te yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kendi kimliğimi oluşturmaya çalışıyorum, babam gibi olmaya çalışmıyorum çünkü ben kendimim. Kariyerimin nasıl gideceğini görmek istiyorum, elbette elimden gelenin en iyisini yapmaya ve en büyük sahnelere ulaşmaya çalışacağım. Şu anda sadece kendime odaklanıyorum, baskının beni etkilemesine izin vermemeye çalışıyorum ve her gün, her ay kendimi geliştirmeye devam ediyorum."
Yoğun ilgiyle başa çıkmak
Talihsiz sakatlığından önce genç oyuncu muhteşem bir sezon geçiriyordu; hatta 16 yaş altı takımının Burnley’i 2-0’lık rahat bir galibiyetle yenerek Premier League Shield’ı kazanmasına katkıda bulunmuştu. Ailesi onun en büyük destekçileri olmaya devam etse de, yoğun kamuoyu ilgisiyle başa çıkmak zorlu bir süreç oldu. Annesi Coleen, daha önce maçlara giderken karşılaştıkları zorluklara değinmişti. 2024 yılında yaptığı açıklamada, "Kai, Wayne'e, amatör turnuvalar ve benzeri maçlara gelmemesini söyledi, çünkü etrafı kalabalıklaşıyordu ve maçı izleyemiyordu bile. Bütün bu çocuklara 'Gidin buradan, oğlumu izliyorum' diye nasıl söylersiniz?" demişti. Bu muazzam baskı, gencin fiziksel gelişimine olan sarsılmaz bağlılığını daha da takdire şayan hale getiriyor.
- Instagram (@kairooney.10)
Büyük bir geri dönüşe hazırlanıyoruz
Geleceğe bakıldığında, Rooney önümüzdeki sezon öncesi hazırlık döneminde hızlı bir başlangıç yapmaya kararlı. Güçlendirilmiş fiziksel yapısı ve Manchester United ile profesyonel sözleşme imzalama fırsatının kapısını aralayan forvet, akademiyi kasıp kavurmaya hazır. Bu azimli çalışma tutumunu sürdürürse, önümüzdeki yıllarda A takım kadrosuna geçişi oldukça umut verici görünüyor.