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Kai Rooney, Michael Carrick’in oğlu Jacey ile birlikte Manchester United burs programına katıldı; gururlu babası Wayne ise Old Trafford’da düzenlenen özel töreni izledi
United efsaneleri için gurur dolu bir gece
“Hayallerin Tiyatrosu”nda düzenlenen törende, yeni nesil yetenekler yakın geleceklerini kulübe adadılar. Dünya Kupası’nda yorumculuk görevine ara veren Rooney, Kai’nin burs sözleşmelerini imzalamasını izledi. Rooney’e, hem United’ın baş antrenörü hem de Jacey’nin gururlu babası olarak törene katılan Carrick de eşlik etti.
Her ikisi de 16 yaşında olan iki genç, bu özel anı kutlamak için birlikte fotoğraf çektirdi; bu an, babalarının United'ın A takımında yan yana oynadıkları ve kupalarla dolu yıllarını hatırlattı. Bu grup, gençlik kadroları ile profesyonel seviye arasındaki son köprüyü temsil ediyor; oyuncular 17 yaşına bastıklarında tam profesyonel sözleşme imzalama hakkına sahip olacaklar.
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Kai Rooney’den büyük beklentiler
Kai, akademi yapısı içinde şimdiden adından söz ettirmeye başladı; geçen sezon 18 Yaş Altı Premier Lig’de altı maça çıktı ve FA Gençlik Kupası’nda ilk kez forma giydi. Hızlı gelişimi, önümüzdeki sezonda Darren Fletcher’ın 18 Yaş Altı takımının kilit ismi olacağına dair beklentileri artırdı.
Kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olan babasıyla kaçınılmaz olarak karşılaştırılsa da, eski United savunma oyuncusu Wes Brown, Kai’nin zirveye ulaşmak için her şeyi kendi başına başarması gerektiğini vurguladı. Genç oyuncunun teknik yeteneği ve golcü içgüdüsü, onu şimdiden çeşitli turnuvalarda U19 takımında forma giymeye hak kazandırdı.
"Kai'yi tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim ki, o çok sıkı çalışacaktır. Kendini işine verecektir. Elbette babası efsanevi bir isim, ama asıl önemli olan Kai'dir. Kendisi çalışmalı ve her şeyi kendi başına başarmalı, emek harcamalı ve öğrenmeye devam etmelidir," demişti Brown geçen yıl GOAL'a verdiği röportajda.
Orta saha oyuncularının kökeni ve akademiye alınan oyuncular
Jacey de babasının izinden giderek United’ın orta sahasında kendine bir yer edinmeyi hedefliyor. Geçen sezon U-18 takımında sadece bir kez forma giymiş olsa da, burs anlaşması, futbol eğitiminde daha zorlu bir aşamaya geçerken kulübün onun potansiyeline duyduğu güveni teyit ediyor.
Kutlama gecesinde sözleşme imzalayanlar sadece bu ikili değildi. United, altı oyuncunun daha burs şartlarını kabul ettiğini doğruladı: Gazik Ibragimov, Edson Dejonge-Seiros, Harlem McLaughlin, Pharell Silvester, Connor Laurie ve Jaume Camacho. Artık hepsi, Profesyonel Gelişim Aşamasının zorlu gerekliliklerine odaklanacak.
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Ufukta parlayan gelecekteki yıldızlar
Bursiyer listesinde dikkat çeken bir eksiklik JJ Gabriel’di. 15 yaşındaki oyuncu, ülkedeki en parlak gelecek vaat eden isimlerden biri olarak kabul ediliyor ancak şu anda burs sözleşmesi imzalamak için henüz çok genç. Bu dönüm noktasının önümüzdeki sezon gerçekleşmesi bekleniyor; ancak United, bu yetenekli forvet oyuncusunu kadrosunda tutmak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabileceğinin de farkında. Şu an için odak noktası, yeni sezona hazırlanan mevcut bursiyer kadrosunda. A takım kadrosuna girmeyi hedefleyen bu genç oyuncular için zorlu çalışma süreci daha yeni başlıyor.
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