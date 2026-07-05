Kai Rooney, Michael Carrick’in oğlu Jacey ile birlikte Manchester United burs programına katıldı; gururlu babası Wayne ise Old Trafford’da düzenlenen özel töreni izledi

“Hayallerin Tiyatrosu”nda düzenlenen törende, yeni nesil yetenekler yakın geleceklerini kulübe adadılar. Dünya Kupası’nda yorumculuk görevine ara veren Rooney, Kai’nin burs sözleşmelerini imzalamasını izledi. Rooney’e, hem United’ın baş antrenörü hem de Jacey’nin gururlu babası olarak törene katılan Carrick de eşlik etti.

Her ikisi de 16 yaşında olan iki genç, bu özel anı kutlamak için birlikte fotoğraf çektirdi; bu an, babalarının United'ın A takımında yan yana oynadıkları ve kupalarla dolu yıllarını hatırlattı. Bu grup, gençlik kadroları ile profesyonel seviye arasındaki son köprüyü temsil ediyor; oyuncular 17 yaşına bastıklarında tam profesyonel sözleşme imzalama hakkına sahip olacaklar.



