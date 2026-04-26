Kai Rooney, Manchester United'da sezonunu sonlandıran sakatlığın ardından iyileşme sürecine ilişkin olumlu bir güncelleme paylaştı; Red Devils efsanesi Wayne Rooney'nin oğlu ise uyluk ağrısı ile boğuşuyor
İyileşme sürecinde önemli ilerleme
Kai, rehabilitasyon sürecini hızlandırırken antrenman sahasına döndüğünü açıklayarak taraftarların moralini yükseltti. Genç oyuncu, Darren Fletcher’ın gözetiminde parlak bir sezon geçiriyordu ki, Mart ayında yaşadığı ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle ilerlemesi aniden durdu. 16 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada United antrenman kıyafeti ve futbol ayakkabılarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak son gelişmeyi duyurdu. Instagram hikayesindeki fotoğrafa eşlik eden mesajında Kai, kısa ve iyimser bir not yazarak "Koşmaya döndüm" dedi.
Sezonun erken sona ermesinden duyulan hayal kırıklığı
Kısa süre önce sezonun kendisi için resmen bittiğini açıklamış olan genç oyuncu için bu sakatlık, kabullenmesi zor bir durum. Sadece bir ay önce, açıkça morali bozuk olan Kai, takipçilerine şu sözlerle sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalacağını bildirmişti: "Sezonun geri kalanında oynayamayacağım için hayal kırıklığına uğradım. Gelecek sezon öncesi hazırlık dönemine daha güçlü döneceğim."
Bu durum, Kai'nin Old Trafford'da kendine yer bulmaya başladığı etkileyici bir performans döneminin ardından geldi. Ocak ayında FA Gençlik Kupası maçında stadyumda ilk kez sahaya çıkan Kai, son üçte bir sahada etkili bir varlık olduğunu kanıtladı. Sınırlı süre almasına rağmen, sadece 119 dakikada iki gol ve bir asist kaydetmeyi başaran Kai, babasını kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu yapan golcü içgüdüsünü sergiledi.Instagram
Geçmişteki başarısızlıkların üstesinden gelmek
Ne yazık ki, bu, Manchester United'ın genç yıldızının futbolun fiziksel zorluklarıyla ilk kez karşı karşıya kalışı değil. Eylül 2025'te Kai, yaşına göre önemli bir başarı olan U19 milli takımına çağrıldıktan kısa bir süre sonra ayak sakatlığı geçirdi. O dönemde, koruyucu bot giydiği bir fotoğrafını paylaşmış ve "Hayat daha kötü olamaz" şeklinde yürek burkan bir not eklemişti. Son zamanlarda yaşadığı uyluk sorunu, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Süper Kupa'da forma giymesi de dahil olmak üzere, önemli bir gelişim yılı olması beklenen bu dönemi sekteye uğrattı. Bu aksilikler genç oyuncunun kararlılığını sınadı, ancak babası, soyadının getirdiği benzersiz baskıyla başa çıkarken en üst düzeyde başarılı olmak için gereken dayanıklılıktan sık sık bahsetmiştir.
Ünlülerin izinden
Rooney soyadını taşımak büyük bir baskı yaratıyor, ancak Kai sık sık soyadının hakkını verecek yeteneğe sahip olduğunu kanıtladı. Geçen yaz Kuzey İrlanda’da düzenlenen Süper Kupa’da dikkatleri üzerine çekti; bu turnuva, babasının da genç bir oyuncu olarak Everton’da ilk kez adını duyurduğu yerdi. Kaçınılmaz karşılaştırmalara rağmen, kulüp içindeki isimler onun zihniyetini ve doğuştan gelen golcü içgüdüsünü övüyor.
Wayne Rooney, oğlunun kariyeri hakkında açıkça konuştu ve Kai'nin futbolun tadını çıkarması için ona karışmadığını vurguladı. Rooney, BBC Sport'a şunları söyledi: "Ben sadece onun oynamasına izin veriyorum. Bence turnuvaya iyi başladılar, 3-0 kazandılar, o penaltı attı ve bir asist yaptı. Yani bence iyi bir başlangıç yaptı. O sadece oynuyor ve futbol hayatı boyunca yaptığı tek şey bu."