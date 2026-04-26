Kai Rooney, Manchester United'da sezonunu sonlandıran sakatlığın ardından iyileşme sürecine ilişkin olumlu bir güncelleme paylaştı; Red Devils efsanesi Wayne Rooney'nin oğlu ise uyluk ağrısı ile boğuşuyor

Kısa süre önce sezonun kendisi için resmen bittiğini açıklamış olan genç oyuncu için bu sakatlık, kabullenmesi zor bir durum. Sadece bir ay önce, açıkça morali bozuk olan Kai, takipçilerine şu sözlerle sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalacağını bildirmişti: "Sezonun geri kalanında oynayamayacağım için hayal kırıklığına uğradım. Gelecek sezon öncesi hazırlık dönemine daha güçlü döneceğim."

Bu durum, Kai'nin Old Trafford'da kendine yer bulmaya başladığı etkileyici bir performans döneminin ardından geldi. Ocak ayında FA Gençlik Kupası maçında stadyumda ilk kez sahaya çıkan Kai, son üçte bir sahada etkili bir varlık olduğunu kanıtladı. Sınırlı süre almasına rağmen, sadece 119 dakikada iki gol ve bir asist kaydetmeyi başaran Kai, babasını kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu yapan golcü içgüdüsünü sergiledi.

Instagram



