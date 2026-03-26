Kai Rooney için büyük üzüntü: Genç Manchester United oyuncusu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek

Bu sakatlığın zamanlaması, 16 yaşındaki oyuncunun yaşadığı zafer anının hemen ardından gelmesi nedeniyle özellikle acı verici. Sadece birkaç gün önce Kai, Burnley'i 2-0 yenerek zorlu bir galibiyetle Manchester United U16 takımının Premier League Shield şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunmuştu. Ebeveynleri Wayne ve Coleen, eski United orta saha oyuncusu ve şu anki geçici teknik direktör Michael Carrick'in oğlu Jacey Carrick gibi takım arkadaşlarıyla birlikte oğullarının kupayı kazanmasını izlemek için Carrington'da hazır bulunmuştu.

Rooney bu sezon hızlı bir ilerleme kaydetti, halihazırda burs kazandı ve U18 takımında forma giydi. FA Gençlik Kupası'nda yarı finale, Premier League Kupası'nda ise finale yükselen takımların kilit oyuncularından biriydi. Ne yazık ki, takım arkadaşları sezonu zirvede bitirmeye çalışırken o artık kenardan izlemek zorunda kalacak.