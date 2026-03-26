Kai Rooney Man UtdInstagram (@kairooney.10)
Kai Rooney için büyük üzüntü: Genç Manchester United oyuncusu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek

Manchester United akademisinin yıldızı Kai Rooney, sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklamasının ardından etkileyici sezonunu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde noktaladı. United efsanesi Wayne Rooney’nin oğlu olan 16 yaşındaki oyuncu, kulübün genç takımlarında önemli bir gelişme kaydettikten sonra bu haberi sosyal medya üzerinden doğruladı.

  • Manchester United'ın altyapısı için bir darbe

    Rooney, Manchester United'ın genç takımlarında sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıklayarak ciddi bir aksilik yaşadığını doğruladı. Genç forvet, 16 yaş altı takımda öne çıkan isimlerden biriydi ancak artık uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu haber, Kai'nin babasının efsanevi statüsünün gölgesinden sıyrılarak adını duyurmaya başladığı United genç takımları için büyük bir darbe oldu.

    • Reklam
  Kai Rooney 2025-26

    Rooney, sosyal medyada haberleri doğruladı

    Genç oyuncu, Instagram hikayelerinde sakatlığın zamanlamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Rooney şu mesajı paylaştı: "Sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalacağım için üzgünüm. Önümüzdeki sezon hazırlıklarında daha güçlü döneceğim" yazan bir mesaj paylaştı ve mesajın yanına bir kalp emojisi ekledi. Bu, genç oyuncunun ilk kez fiziksel engellerle karşılaştığı durum değil; daha önce de, "hayat daha kötüye gidemez" hissi uyandıran bir sakatlık korkusu yaşadığı sırada koltuk değnekleriyle ve tıbbi botla çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.

  • Carrington'da muhteşem bir final

    Bu sakatlığın zamanlaması, 16 yaşındaki oyuncunun yaşadığı zafer anının hemen ardından gelmesi nedeniyle özellikle acı verici. Sadece birkaç gün önce Kai, Burnley'i 2-0 yenerek zorlu bir galibiyetle Manchester United U16 takımının Premier League Shield şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunmuştu. Ebeveynleri Wayne ve Coleen, eski United orta saha oyuncusu ve şu anki geçici teknik direktör Michael Carrick'in oğlu Jacey Carrick gibi takım arkadaşlarıyla birlikte oğullarının kupayı kazanmasını izlemek için Carrington'da hazır bulunmuştu.

    Rooney bu sezon hızlı bir ilerleme kaydetti, halihazırda burs kazandı ve U18 takımında forma giydi. FA Gençlik Kupası'nda yarı finale, Premier League Kupası'nda ise finale yükselen takımların kilit oyuncularından biriydi. Ne yazık ki, takım arkadaşları sezonu zirvede bitirmeye çalışırken o artık kenardan izlemek zorunda kalacak.

  Kai Rooney Manchester United 2025-26

    Gelecekteki hedefler ve ilgi odağı olmak

    Sakatlığına rağmen Kai’nin geleceği parlak görünüyor. Babasıyla aynı ajans olan Triple S Sports Management tarafından temsil edilen Kai, uzun vadeli bir yetenek olarak görülüyor ve önümüzdeki sezon 17 yaşına bastığında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayabilecek. Rooney soyadını taşıyarak bu profesyonel adımları atmak kaçınılmaz bir baskı yaratıyor, ancak Wayne Rooney BBC’ye şunları söyledi: “Manchester United’da harika antrenörleri var, bu yüzden ben bu işin dışında kalıyorum. Onunla konuşuyorum, ama benim için önemli olan tek şey zihniyeti ve düşünce yapısı; futboldan zevk almaya devam etmesini sağlamak, benim için asıl önemli olan bu." Kai'nin dikkati şimdi tamamen sezon öncesi hazırlıklarına hazır olmak için rehabilitasyona yönelmiş durumda.

