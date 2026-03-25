Kai Rooney, gururlu ebeveynleri Wayne ve Coleen'in izlediği maçta Manchester United U16 takımının Premier League Shield'ı kazanmasına katkıda bulundu
Kai, Carrington'da başarıya ulaştı
Manchester United Akademisi’nin olağanüstü sezonu, Salı gecesi U16 takımının Burnley’i mağlup ederek Premier League Shield’ı kaldırmasıyla yeni bir zirveye ulaştı. Kulübün Carrington antrenman sahasında oynanan maçta, genç Kırmızılar disiplinli bir performans sergileyerek 2-0’lık galibiyeti elde ettiler ve kulübün üst düzey yetenekler yetiştirme konusundaki itibarını daha da pekiştirdiler. Kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu Wayne, eşi Coleen ve en küçük oğlu Cass ile birlikte oğlunun zafere katkısını izlemek için maçı izledi. Bu galibiyet, şu anda ulusal düzeyde birçok yaş grubunda hakimiyet kuran gençlik sistemine bir kupa daha kazandırdı.
Hızlı terfi
Kai, her ne kadar ağırlıklı olarak U16 takımında forma giyse de, bu sezon gösterdiği performanslarla daha üst seviyelerde önemli fırsatlar yakaladı. Genç oyuncu sık sık 18 yaş altı kadrosuna yükseltildi ve burada hem U18 Premier League hem de FA Gençlik Kupası'nda oynadığı yedi maçta iki gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu yükseliş, teknik gelişimini ve gol önündeki soğukkanlılığını kanıtlıyor; bu özellikleri doğal olarak babasıyla karşılaştırılmasını sağlıyor. Gelişimi, United teknik ekibi tarafından dikkatle yönetiliyor ve bu sayede kendi yaş grubunda gol atma ritmini korurken daha fiziksel rekabete maruz kalması sağlanıyor.
Akademide bir aile meselesi
United’ın mevcut yetenekli kadrosu bir nostalji havası yaratıyor; zira Kai, sık sık Wayne’in eski takım arkadaşı ve şu anki United geçici teknik direktörü Michael Carrick’in oğlu Jacey Carrick ile aynı sahada yer alıyor. Ünlü soyadlarının ötesinde, Kai’nin profesyonel geleceği, babasının izinden giderek Triple S Sports Management ile sözleşme imzalaması ve geçen ay yeni bir burs kazanmasıyla giderek daha net bir şekil alıyor. Gelecek sezonun sonunda, genç forvet ilk profesyonel sözleşmesini imzalama hakkına sahip olacak.
Akademide tüm kupaları kazanmayı hedefliyor
16 Yaş Altı Takımı'nın Shield'da kazandığı başarı, United'ın genç takımları için potansiyel olarak tarihi bir sezonun sadece bir parçası; Kai ise 18 Yaş Altı Takımı'nın birden fazla kupa kazanma yolunda mücadele etmesine destek olmaya devam edebilecek. Önümüzdeki birkaç ay, takımın hem FA Gençlik Kupası yarı finallerinde hem de 18 Yaş Altı Premier Lig Kupası finalinde yüksek riskli eleme maçlarına çıkarken, karakterini ciddi bir şekilde sınayacak.