Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
خالد محمود

Çeviri:

Kai Havertz, tartışmalı Arsenal penaltısı Şampiyonlar Ligi'nde son dakikada beraberliği getirirken Bayer Leverkusen adına 'üzgün' olduğunu söyledi

Kai Havertz, BayArena'ya duygusal dönüşünde başrolü üstlendi ve tartışmalı bir penaltıyı gole çevirerek Arsenal'in Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmasını sağladı. Alman milli oyuncu, eski takımının Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ünlü bir galibiyet elde etmesini engellemek için yedek kulübesinden oyuna girdi. Sonucu garantilemek için adım atarken, Havertz kararlı vuruşunun ardından eski takım arkadaşları için üzüntü duyduğunu itiraf etti.

  • Havertz karışık duygularını itiraf ediyor

    Maçın bitiş düdüğünün ardından DAZN'a konuşan milli oyuncu Havertz, 2020'de ayrıldığından bu yana ilk kez BayArena'ya geri dönen oyuncu, maçın son dakikalarında yaptığı önemli katkıya ilişkin karışık duygularını itiraf etti.

    "Son dakikada penaltı atmak her zaman kolay değildir. Ama bu tür anlar için yıllardır çalışıyorum. Bu yüzden doğal olarak mutluyum. Öne çıktığım ve gol attığım için mutluyum. Leverkusen oyuncuları için doğal olarak üzgünüm. Ama futbol böyledir ve ben mutluydum" diye konuştu forvet.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Son dakika penaltısı tartışmalara yol açtı

    Maçın en çok konuşulan anı 89. dakikada Noni Madueke'nin Malik Tillman ile çok hafif bir temastan sonra yere düşmesiyle yaşandı. Öfkeli protestolar ve VAR incelemesine rağmen karar değiştirilmedi. Leverkusen'in ilk golünü atan Robert Andrich, hayal kırıklığına uğradı: "Bu zaten çok az bir şey. Tabii ki öyle düşmemesi gerekiyordu. Ben de böyle durumları bilirim: yere düşerseniz ve belki de 'Oh lanet, şimdi yere düştüm' hissine kapılırsınız. Ama bu çok, çok az bir temas" dedi Andrich, DAZN'a.

    Andrich, "Benim hissettiğim, küçük bir temas oldu ve o biraz sonra düştü. İki kez daha izlersem, daha da az olduğunu görürüm. Bu kesinlikle yeterli değil" diye ekledi. Teknik direktör Kasper Hjulmand daha da kesin konuştu: "Temas yok ve sonra o düşüyor. Bu penaltı değil."

  • Andrich, Werkself'e üstünlük sağladı

    Son dakikalardaki kaos öncesinde, Bayer devre arasından hemen sonra öne geçti. Andrich arka direkte en yüksekte yükselerek köşe vuruşundan kafayla golü attı ve Premier Lig lideri bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez geriye düştü. Alman şampiyonu, Mikel Arteta 74. dakikada Havertz'i oyuna sokarak beraberliği yakalayana kadar büyük bir tutkuyla üstünlüğünü korudu.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Emirates'te her şey oynanacak

    Rövanş maçı 17 Mart Salı günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak. 1-1'lik eşitlikle her iki taraf da galibiyetin son sekize kalmayı garantileyeceğini biliyor. Kazanan takım, Bodo/Glimt veya Sporting CP ile karşılaşacak.

