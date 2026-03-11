Kai Havertz, tartışmalı Arsenal penaltısı Şampiyonlar Ligi'nde son dakikada beraberliği getirirken Bayer Leverkusen adına 'üzgün' olduğunu söyledi

Maçın en çok konuşulan anı 89. dakikada Noni Madueke'nin Malik Tillman ile çok hafif bir temastan sonra yere düşmesiyle yaşandı. Öfkeli protestolar ve VAR incelemesine rağmen karar değiştirilmedi. Leverkusen'in ilk golünü atan Robert Andrich, hayal kırıklığına uğradı: "Bu zaten çok az bir şey. Tabii ki öyle düşmemesi gerekiyordu. Ben de böyle durumları bilirim: yere düşerseniz ve belki de 'Oh lanet, şimdi yere düştüm' hissine kapılırsınız. Ama bu çok, çok az bir temas" dedi Andrich, DAZN'a.

Andrich, "Benim hissettiğim, küçük bir temas oldu ve o biraz sonra düştü. İki kez daha izlersem, daha da az olduğunu görürüm. Bu kesinlikle yeterli değil" diye ekledi. Teknik direktör Kasper Hjulmand daha da kesin konuştu: "Temas yok ve sonra o düşüyor. Bu penaltı değil."