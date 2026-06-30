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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Kai Havertz, Paraguay’a karşı şok edici bir penaltı atışları sonucu alınan Dünya Kupası yenilgisinde kritik bir penaltıyı kaçırmasının ardından Almanya taraftarlarından özür diledi

K. Havertz
Almanya
Dünya Kupası
Almanya - Paraguay
Paraguay

Kai Havertz, Paraguay’a karşı dramatik bir şekilde penaltı atışları sonucu yenildikleri Dünya Kupası maçında bir penaltıyı kaçırmasının ardından Almanya taraftarlarından özür diledi. Arsenal’in forveti, normal sürede attığı golle takımını kurtarmıştı; ancak Die Mannschaft’ın Dünya Kupası serüveni, gergin geçen penaltı atışlarında 4-3’lük yenilginin ardından sona erdi.

  • Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki penaltı atışları serisi sona erdi

    Almanya, Paraguay’ın penaltı atışlarındaki yenilmezlik serisini dramatik bir 4-3 galibiyetle sonlandırmasıyla Dünya Kupası’nda tarihi bir elenme yaşadı. Die Mannschaft, normal sürede geriye düşmesine rağmen Havertz’in beraberlik golü sayesinde toparlandı ve maçı uzatmalara taşıdı; ancak karşılaşma sonunda penaltı atışlarıyla sonuçlandı. Arsenal’in forveti, penaltı atışlarında kendi penaltısını kaçırmasının ardından zor bir akşam geçirdi. Nick Woltemade ve Jonathan Tah da penaltılarını kaçırırken, Paraguay bir sonraki tura yükseldi.



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    Havertz, Almanya'nın turnuvadan elenmesinin ardından sorumluluğu üstlendi

    Havertz, Almanya’nın elenmesinin ardından basının karşısına çıktı ve hayal kırıklığı yaratan sonucun sorumluluğunu üstlendi. Forvet, bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası serüvenini değerlendirdi ve bu yenilgiyi kabullenmenin zor olacağını itiraf etti. Ayrıca Almanya taraftarlarından özür diledi ve oyuncuların erken elenmenin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

    Standard gazetesinin aktardığına göre, “Ne diyeceğimi bilemiyorum,” dedi. “Bu benim ikinci Dünya Kupam ve her ikisi de sonuçsuz kaldı. Tek yapabileceğim özür dilemek. Kendimize, özellikle de oyunculara sert bir şekilde bakmalıyız; teknik direktörü bu konunun dışında tutuyorum.”

  • VAR tartışması ve penaltı atışlarındaki heyecan

    Almanya’nın turnuvadan elenmesi, birkaç kritik anın sonucu oldu. Tah’ın uzatmalarda attığı gol, VAR’ın Waldemar Anton’un gol öncesinde Paraguay kalecisi Orlando Gill’e faul yaptığını tespit etmesiyle geçersiz sayıldı; bu karar, Die Mannschaft’ın son dakikada galibiyet golünü atmasını engelledi. Manuel Neuer daha sonra penaltı atışlarında önemli bir kurtarış yaparak Almanya’yı turnuvada tuttu, ancak Tah kendi penaltısını kaçırdı ve Jose Canale, Paraguay’ı bir üst tura taşıyan belirleyici penaltıyı gole çevirdi.

    Havertz için bu yenilgi, kısa süre önce penaltılarla sonuçlanan Şampiyonlar Ligi finalinde de mağlup olan takımda yer almasının ardından acı dolu bir serinin devamı oldu. Arsenal ile geçirdiği başarılı lig sezonu, bir başka hayal kırıklığı yaratan uluslararası turnuva tarafından gölgede kaldı.

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    Almanya, erken elenmesinin ardından eleştirilerin hedefinde

    Almanya, turnuvadan erken elenmesinin ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası performansını değerlendirmek zorunda. Havertz, genel olarak başarılı geçen bir sezonun ardından bu hayal kırıklığını geride bırakmayı umarak artık kulüp futboluna geri dönecek; Almanya ise bir sonraki uluslararası maçlar öncesinde güvenini yeniden kazanmaya odaklanacak.

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