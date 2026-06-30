Kai Havertz, Paraguay’a karşı şok edici bir penaltı atışları sonucu alınan Dünya Kupası yenilgisinde kritik bir penaltıyı kaçırmasının ardından Almanya taraftarlarından özür diledi

Havertz, Almanya’nın elenmesinin ardından basının karşısına çıktı ve hayal kırıklığı yaratan sonucun sorumluluğunu üstlendi. Forvet, bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası serüvenini değerlendirdi ve bu yenilgiyi kabullenmenin zor olacağını itiraf etti. Ayrıca Almanya taraftarlarından özür diledi ve oyuncuların erken elenmenin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Standard gazetesinin aktardığına göre, “Ne diyeceğimi bilemiyorum,” dedi. “Bu benim ikinci Dünya Kupam ve her ikisi de sonuçsuz kaldı. Tek yapabileceğim özür dilemek. Kendimize, özellikle de oyunculara sert bir şekilde bakmalıyız; teknik direktörü bu konunun dışında tutuyorum.”