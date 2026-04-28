Kai Havertz, Newcastle galibiyetinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Arsenal'in Atlético Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek

The Athletic'in haberine göre Havertz, Çarşamba günü Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında forma giyemeyecek. Çok yönlü forvet, St James' Park'ta alınan zorlu galibiyet sırasında sakatlandı ve bu sakatlık nedeniyle Arsenal'in sezonun en önemli maçını kaçıracak. İlk değerlendirmeler sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği endişelerini hafifletse de, Avrupa'daki bu önemli karşılaşmanın kısa sürede oynanacak olması nedeniyle 26 yaşındaki oyuncunun ilk maçı kaçıracağı neredeyse kesinleşti. Bu durum, Diego Simeone'nin dirençli Atletico takımına karşı hazırlanan Arsenal'in forvet hattında büyük bir boşluk yaratacak.

Ancak Arsenal, forvetin Premier League şampiyonluk yarışının son haftalarında rol oynayacağı konusunda iyimser. Arsenal, lig şampiyonluğu için amansız bir mücadele veren Manchester City'yi geride bırakmaya çalışırken, Havertz'in son haftalarda sahada olması hayati önem taşıyacak.