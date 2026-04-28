Getty Images Sport
Çeviri:
Kai Havertz, Newcastle galibiyetinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Arsenal'in Atlético Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek
- Getty Images Sport
Arteta, hücumda kadro değişikliği yapmak zorunda
The Athletic'in haberine göre Havertz, Çarşamba günü Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında forma giyemeyecek. Çok yönlü forvet, St James' Park'ta alınan zorlu galibiyet sırasında sakatlandı ve bu sakatlık nedeniyle Arsenal'in sezonun en önemli maçını kaçıracak. İlk değerlendirmeler sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği endişelerini hafifletse de, Avrupa'daki bu önemli karşılaşmanın kısa sürede oynanacak olması nedeniyle 26 yaşındaki oyuncunun ilk maçı kaçıracağı neredeyse kesinleşti. Bu durum, Diego Simeone'nin dirençli Atletico takımına karşı hazırlanan Arsenal'in forvet hattında büyük bir boşluk yaratacak.
Ancak Arsenal, forvetin Premier League şampiyonluk yarışının son haftalarında rol oynayacağı konusunda iyimser. Arsenal, lig şampiyonluğu için amansız bir mücadele veren Manchester City'yi geride bırakmaya çalışırken, Havertz'in son haftalarda sahada olması hayati önem taşıyacak.
- Getty Images
Neville alarm veriyor
Havertz'in sakatlığı, yorumcuların Arsenal'in iki önemli turnuvayı aynı anda idare edecek kadro derinliğine ve tecrübeye sahip olup olmadığını sorguladıkları bir dönemde geldi. Gary Neville, şampiyonluk yarışının yarattığı zihinsel ve fiziksel yükün, özellikle de kilit oyuncuların şu anda tedavi sürecinde olması nedeniyle, Gunners'ın Budapeşte'deki finale ulaşmasını engelleyebileceğini öne sürdü.
Eski Manchester United kaptanı, The Gary Neville Podcast'te "Bu oyuncuların çoğu Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kazanacaklarını bilmiyor, ancak şampiyonluk yarışında çok yaklaştılar ve bu yarışta başarısız olmamak için her şeyi yapacaklar" dedi. "Mikel Arteta'nın her maça tam olarak odaklanması ve hiçbirini diğerine göre öncelikli görmemesi gerektiğini düşünüyorum, ancak o da şu anda Premier Lig'in Şampiyonlar Ligi'nden daha kolay kazanılabileceğini biliyor... Yarı finalde Atlético Madrid ve diğer takımları geçebileceklerini sanmıyorum, ancak ligde bir şansları olduğunu düşünüyorum."
Eze ve kadro derinliği konusundaki endişeler
Tyneside'da yaşanan zorlu bir öğleden sonra, endişe kaynağı sadece Havertz değildi; Eberechi Eze de maç sırasında oyundan alındı. İngiltere milli takım oyuncusu, gazetecilere yaptığı açıklamada bu değişikliğin "önlem amaçlı" olduğunu belirterek, oyundan çıkmasının ciddiyetini hafifletmeye çalıştı. Ancak Cumartesi günü Fulham ile oynanacak maç ve Atleti ile yapılacak rövanş maçı da dahil olmak üzere yoğun bir fikstürün ortasında, Arteta daha fazla kilit oyuncuyu kaybetmeyi göze alamaz.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Havertz, son iki sezonunu kesintiye uğratan hamstring ve diz sorunları nedeniyle bir an önce iyileşmeyi çok istiyor. ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, eski Chelsea oyuncusu, özellikle Serge Gnabry’nin iç kas yırtığı nedeniyle kadrodan düşmesi nedeniyle, Julian Nagelsmann’ın Almanya kadrosu için kilit bir isim olmaya devam ediyor.
Arsenal için öncelik, ligdeki hedefleriyle ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma hayallerini dengelemek olmaya devam ediyor. Mikel Arteta, tarihi bir sezonun son haftalarında West Ham, Burnley ve Crystal Palace ile oynanacak maçlar öncesinde, yıldız oyuncusunun son hamlede forvet hattını yeniden yönetmesini umuyor.