Kai Havertz neden eşekleri seviyor? Arsenal yıldızı, bu 'harika' hayvanla kurduğu güçlü bağ hakkında konuştu

Havertz'in bu hayvanla olan bağı, bazı takım arkadaşları arasında kendisine "Eşek" lakabını kazandırdı. Arsenal'in forvet oyuncusu, bu sezonun büyük bir bölümünde sahalardan uzak kalmasına neden olan bir dizi sakatlığı atlatarak, Kasım 2024'ten bu yana ilk kez Almanya milli takımına geri döndü.

Şimdi Dünya Kupası öncesinde tam formuna kavuşan oyuncu, sakatlık sorunlarını geride bırakmak için sabırsızlanıyor ve şöyle diyor: “Şahsen benim için, geride bıraktığım bu dönem elbette çok zorluydu. Kolay bir dönem değildi. Yine de, buraya geri dönüp takımla birlikte olmaktan elbette çok mutluyum. Doğal olarak arkadaşlarımı özledim, burada vakit geçirmeyi, tekrar milli takımda oynamayı ve milli marşı söylemeyi özledim. Bu yüzden, bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönmek benim için elbette çok özel.”

Takımdan uzak kaldığı süre boyunca teknik kadroyla sürekli iletişim halinde kaldı. Şimdi, Dünya Kupası hazırlıklarında birçok yeni yüzün yer aldığı takıma rehberlik etmek için uluslararası deneyimini kullanmaya odaklanmış durumda.

“Henüz rolümle ilgili bir konuşma yapmadım. Julian ile sıkı temas halindeydim. İletişim her zaman vardı, her zaman açık oldu,” dedi Havertz. “Onun da benimle iletişime geçmeye çalıştığı için kendisine çok minnettarım. Ancak bir yıldır burada değildim ve sahada çocuklara yardımcı olmak için ön saflarda liderlik yapmayı umuyorum. Tüm hücum pozisyonlarında kendimi çok rahat hissediyorum. Esnek bir oyuncuyum, son yıllarda birçok pozisyonda oynadım. Herkes bilir ki ben soyunma odasında konuşmalar yapan gürültücü bir oyuncu değilim. Ancak uluslararası düzeyde deneyimim var ve bu Dünya Kupası'nda ön saflarda liderlik yapma konusunda kendime meydan okuyorum.”