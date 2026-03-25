AFP
Çeviri:
Kai Havertz neden eşekleri seviyor? Arsenal yıldızı, bu 'harika' hayvanla kurduğu güçlü bağ hakkında konuştu
Havertz'e saha dışı hobisi soruldu
Saha içindeki yeteneği yadsınamaz olsa da, Havertz belki de eşeklere olan düşkünlüğüyle de en az o kadar ünlü. Eski Chelsea oyuncusu, Birleşik Krallık’taki bir barınak tarafından kendisine ithafen bir tayın adının verilmesiyle bu tutkusunun yeni boyutlara ulaştığını görmüştü. Son basın toplantısında ise bu hayvanlara olan köklü sevgisinin nereden kaynaklandığını anlattı.
Eşekler ve köpekler - Havertz hayvanlarını çok seviyor
“Evet, bu sevgi her zaman vardı. Özellikle benim için eşeklere karşı,” diye açıkladı Havertz. “Nasıl geliştiğini bilmiyorum. Bir şekilde küçük yaşlarda böyle bir sevgi beslemeye başladım. Çocuklar da bunu biliyor. Bu konuda şaka yapan bir iki kişi var. Şahsen benim için hayvan refahı genel olarak çok, çok önemli bir konu. Hayvanları seviyorum. Evde üç köpeğim var. Almanya'da eşeklerimiz var. Ve genel olarak eşek harika bir hayvandır.”
"Eşek" uluslararası sahneye geri dönüyor
Havertz'in bu hayvanla olan bağı, bazı takım arkadaşları arasında kendisine "Eşek" lakabını kazandırdı. Arsenal'in forvet oyuncusu, bu sezonun büyük bir bölümünde sahalardan uzak kalmasına neden olan bir dizi sakatlığı atlatarak, Kasım 2024'ten bu yana ilk kez Almanya milli takımına geri döndü.
Şimdi Dünya Kupası öncesinde tam formuna kavuşan oyuncu, sakatlık sorunlarını geride bırakmak için sabırsızlanıyor ve şöyle diyor: “Şahsen benim için, geride bıraktığım bu dönem elbette çok zorluydu. Kolay bir dönem değildi. Yine de, buraya geri dönüp takımla birlikte olmaktan elbette çok mutluyum. Doğal olarak arkadaşlarımı özledim, burada vakit geçirmeyi, tekrar milli takımda oynamayı ve milli marşı söylemeyi özledim. Bu yüzden, bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönmek benim için elbette çok özel.”
Takımdan uzak kaldığı süre boyunca teknik kadroyla sürekli iletişim halinde kaldı. Şimdi, Dünya Kupası hazırlıklarında birçok yeni yüzün yer aldığı takıma rehberlik etmek için uluslararası deneyimini kullanmaya odaklanmış durumda.
“Henüz rolümle ilgili bir konuşma yapmadım. Julian ile sıkı temas halindeydim. İletişim her zaman vardı, her zaman açık oldu,” dedi Havertz. “Onun da benimle iletişime geçmeye çalıştığı için kendisine çok minnettarım. Ancak bir yıldır burada değildim ve sahada çocuklara yardımcı olmak için ön saflarda liderlik yapmayı umuyorum. Tüm hücum pozisyonlarında kendimi çok rahat hissediyorum. Esnek bir oyuncuyum, son yıllarda birçok pozisyonda oynadım. Herkes bilir ki ben soyunma odasında konuşmalar yapan gürültücü bir oyuncu değilim. Ancak uluslararası düzeyde deneyimim var ve bu Dünya Kupası'nda ön saflarda liderlik yapma konusunda kendime meydan okuyorum.”
Arsenal ve geleceğe odaklanmak
Uluslararası maç aralarında ünlü yıldızların etrafında sürekli dolaşan spekülasyonlara rağmen, Havertz, Emirates Stadyumu'ndan ayrılacağına dair tüm söylentileri hemen susturdu. Londra'nın diğer yakasından transfer olduğundan beri, Alman milli oyuncu, Mikel Arteta'nın Premier Lig şampiyonluğu peşinde koşan sisteminde vazgeçilmez bir parça haline geldi ve yakın zamanda kulübünü değiştirme gibi bir planı olmadığını vurguladı.
"Arsenal'de kendimi tamamen evimde hissediyorum. Geleceğimi Arsenal Londra'da görüyorum," diyen Havertz, transfer söylentilerine son verdi. Ancak şimdilik odak noktası, milli takım kampında takım kimyasını oluşturmak. "Takım ruhunun en önemli yapı taşı olduğuna inanıyorum. Bu konuda çok, çok iyi bir yoldayız. Elbette bir veya iki yeni oyuncumuz var, ancak alışmak için neredeyse hiç zamana ihtiyaçları yok. Bence bu haftayı bir kez daha birlikte büyümek için kullanacağız. Bunun Dünya Kupası'nda son derece önemli olduğunu düşünüyorum."