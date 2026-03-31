Tim Ursinus

Çeviri:

Kai Havertz konusunda büyük bir soru işareti var - Lennart Karl ise şimdiden Dünya Kupası valizlerini hazırlayabilir: Alman milli takımının kazananları ve kaybedenleri

Almanya Milli Takımı'nın hücum hattı Deniz Undav'ın yokluğunda da (ve varlığında da) parlıyor; Lennart Karl sadece deneme süresinden daha fazlasını hak ediyor; savunma, bazı belirsizliklere rağmen sağlam duruyor ve Julian Nagelsmann'ın önlemleri işe yarıyor. Mart kampının ardından DFB'deki kazananlar ve kaybedenler.

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası yılına hak ettiği iki galibiyetle başladı. DFB takımı, hem İsviçre’de 4-3 kazandığı maçta hem de Gana’ya karşı 2-1 galip geldiği karşılaşmada bazı anlarda hakimiyetini gösteremedi. Ancak 72 gün sonra başlayacak Dünya Kupası için temel yapı ve strateji hazır. 

Buna bağlı olarak, Julian Nagelsmann'ın kadro açıklamasında (ve efsanevi kicker röportajında) da belirttiği gibi, mevcut kadroda pek bir değişiklik yapılmayacak. Ancak bazı noktalarda hala iyileştirmeler yapılabilir ve yapılacaktır; bu durumdan bir veya iki oyuncu da etkilenebilir. Çünkü herkes ikna edici bir performans sergileyemedi, bazıları ise şanslarını değerlendirdi, hatta seyirci olarak bundan faydalandı. 

  • Sonuçta takımın her bölümünde kazananlar ve kaybedenler vardı. Özellikle geri dönen Kai Havertz ve Florian Wirtz'in yer aldığı hücum hattı, uyumlu oyunuyla ikna ediciydi. Her ikisi de oyun sevgisiyle doluydu, etkileyici driplingler ve saha görüşüyle parladı.

    Wirtz, İsviçre'de ayrıca göğsünde kartal amblemi ile muhtemelen en iyi maçını oynadı. Liverpool'lu oyuncu dört golün hepsinde doğrudan rol oynadı, bunlardan ikisini ise olağanüstü şut tekniği ile kendisi attı. Dikkat çeken bir nokta, Nagelsmann'ın onu nominal olarak sol kanatta oynatması ve Serge Gnabry'nin on numara pozisyonunda görev almasıydı. FC Bayern'in çok yönlü forveti, kısa sprintlerle sürekli forvet hattına doğru ilerleyerek boşluklar yarattı, bu da Wirtz'e yaratıcılığını sergilemek için alan sağladı - İsviçre milli takımı karşısında atılan ikinci gol bu fikri net bir şekilde ortaya koydu, ancak Gana karşısında Gnabry oldukça sönük kaldı. 

    Havertz'de ise eski bir sorun ortaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, kale önünde her zaman soğukkanlılıktan yoksun. Sayısız büyük şansa rağmen, sadece bir penaltı golü atabildi. Zaten Avrupa Şampiyonası'nda da tartışmasız ilk 11'de yer almasına rağmen, sadece (iki kez) penaltıdan gol atmıştı. 

    Yine de Havertz, Nagelsmann'ın tam güvenini kazanmış durumda ve ilk 11'de yer alıyor. Tek soru, hangi pozisyonda oynayacağı. Son zamanlarda tekrar sakatlanan Jamal Musiala zamanında forma girerse, tek forvet olarak oynayabilir ya da Gana maçında olduğu gibi sağ kanatta görev alabilir. Bu durumda her şey Gnabry ile Nick Woltemade arasındaki düelloya bağlı.

    "Deniz Undav: Sürekli gündemde olan konu": "Herkesin gözdesi" kendine bir iyilik mi yaptı?

    Krizdeki Newcastle United'da haftalardır süren form düşüşüne rağmen, Nagelsmann'ın forvetteki ilk tercihi, eğer teknik direktör klasik bir santrfor kullanmaya karar verirse, o olacaktır. Gana maçında ilk 11'de yer alan Woltemade, kendi kalesinde gol atamasa da özellikle duvar oyuncusu olarak iyi bir izlenim bıraktı. Onun avantajı, rakiplerine kıyasla hücumda farklı bir unsur oluşturmasıdır. Deniz Undav ise yedek rolüyle yetinmek zorunda.

    Stuttgartlı oyuncu, bu hazırlık kampından bir bakıma hem kazanan hem de kaybeden olarak çıkıyor. "Herkesin sevgilisi", milli takım teknik direktörünün görevini yerine getirdi ve ev sahibi seyirci önünde attığı galibiyet golüyle "bitirici" olarak parladı. Nagelsmann, Undav'ın yedek rolünü, Undav'ın niteliklerinin ancak yorgun rakiplere karşı ortaya çıktığı gerekçesiyle açıkladı ve VfB için attığı 23 golün (16) büyük bir kısmını gerçekten de ikinci yarıda attığını doğru bir şekilde değerlendirdi. 

    Aynı zamanda Undav, maçtan sonra ARD mikrofonuna daha fazla süre alabileceğine dair umutlarını dile getirerek, Nagelsmann'ın sık sık bahsettiği "rol görüşmelerini" kamuoyu önünde sorguladı. Bununla kendine bir iyilik mi yaptı? Şüpheli. Bu sözler, daha önceden sadece rolünü itiraz etmeden yerine getiren oyuncuları kadroya almak istediğini vurgulayan Nagelsmann'ın pek hoşuna gitmedi. Undav bunu "kabul ettiğini" itiraf etti. Yine de Nagelsmann, sonraki basın toplantısında bu açıklamaya ilişkin soruya görünürde alıngan - ve gereksiz yere açık sözlü - bir tepki gösterdi: "Söyledikleriyle kendine baskı uyguluyor. Bu açıdan, gol atmaya azaldığı anda benim için sorun yok. Eğer bununla kendisi başa çıkabiliyorsa, bunu yapabilir."

    Gerçeğin tamamı, Undav'ın golüne kadar oyuna neredeyse hiç dahil olamadığıdır. Bu durum elbette Nagelsmann'ın gözünden kaçmadı. "Golüne kadar performansını iyi bulmadım," dedi ve Stuttgartlu oyuncunun az sayıdaki top temasına (13) değindi. Aynı zamanda şunu da kabul etti: "Ama o, topun düştüğü yerde durduğu için de bir üst düzey forvet."

    Nagelsmann ayrıca, Undav'ın "öncesinde 70 dakika koştuktan sonra da aynı şekilde gol atıp atamayacağını" sorguladı ve bir kez daha vurguladı: "Yaz aylarında da maçı belirleyebilecek yedek oyunculara ihtiyacımız olacak. Bu onun görevi, rolü." Peki tartışma bu kadar mı bitti? Muhtemelen şimdilik hayır, ancak Nagelsmann görünüşe göre şimdiden bu konudan bıkmış durumda. "Yedi gündür Deniz Undav konusu gündemimizdeydi."

  • Lennart Karl'dan net bir Dünya Kupası adaylık mektubu - Leroy Sané'de artılar ve eksiler

    Undav için geçerli olan durum, kısmen Leroy Sané için de geçerlidir. Galatasaray İstanbul'da forma giyen kanat oyuncusunun kadroya alınması, uzmanlar ve taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı; ancak Nagelsmann'ın geçen yaz, Sané'nin Türkiye'ye transferinden sonra yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında, bu durum pek de şaşırtıcı değildi. Bundesliga'dakinden daha fazla gol ve asist kaydetmesi açık bir talep olarak dile getiriliyordu, ancak Sane birkaç haftadır Türk liginin lideri takımında bile ilk 11'de yer bulamıyor. 

    Bu nedenle, birçok kişinin gözü İsviçre maçında ilk 11'de yer alıp almayacağına çevrilmişti, ancak uzun süredir Bayern'de forma giyen yıldız oyuncu oldukça hayal kırıklığı yarattı. Neredeyse görünmez olan Sane, etrafında sihirli hareketler sergilenirken, sayısız dripling denemesinden sadece birini kazanabildi. Nagelsmann bu nedenle onu "oyundan çıkarmak" istemedi. Nagelsmann, "bire bir oynayabilen oyunculara ihtiyacımız var ve bunlardan bolca yok, özellikle de sol kanatta" argümanını öne sürdü ve Lennart Karl ile Jamie Leweling'i doğrudan rakipleri olarak gösterdi. "Leroy ne yapması gerektiğini biliyor – ve bunu göstermesi gerekiyor."

    Ve Sane, Gana maçında oyuna girdikten sonra bunu yaptı ve Undav'ın 2-1'lik galibiyet golünü zekice hazırladı. Nagelsmann, maçtan sonra onun performansında belirgin bir artış olduğunu belirtti. Peki ya Karl? O, her iki maçta da oyuna sonradan girerek karşı konulmaz driplingleriyle etkileyici bir performans sergiledi. 

    Sonuç olarak, genç oyuncu Nagelsmann'dan muhtemelen alabileceği en büyük övgüyü aldı; bu, önceki kampta da kadroda yer alan Said El Mala için de bir işaret olabilir: "Zaman içinde kadroya aldığımız tüm genç oyuncular arasında en iyi izlenimi o bıraktı." Undav, Ribery ile karşılaştırma yaparak Karl'ın "bu yaşta gösterdiği olgunluk"tan övgüyle bahsetti. Yani bu, "büyükler" arasında sadece bir deneme dönemi olmaktan öte, artık Dünya Kupası valizlerini hazırlayabileceği anlamına geliyor. 

  • Kevin Schade konusunda spekülasyonlar: Maximilian Beier bundan faydalanıyor mu?

    Leweling her ne kadar bu iki maçı kaçırmış olsa da, Dünya Kupası kadrosuna alınmaması büyük bir sürpriz olurdu. Zaten Stuttgartlı oyuncu her iki kanatta da görev alabiliyor ve yedek oyuncu olarak da gerekli gücü sağladığını kanıtlamış durumda. Sonradan kadroya dahil edilen takım arkadaşı Chris Führich ise Gana maçında oyuna girdikten sonra şansını değerlendiremedi. Kevin Schade ise hiç şans bulamadı.

    Nagelsmann, FC Brentford'dan gelen, ok gibi hızlı eski Freiburg oyuncusunun takıma alışması ve uyum sağlaması gerektiği gerekçesiyle onu kadroya dahil etmişti. Bunun yerine, Dortmund'lu Karim Adeyemi ve Maximilian Beier şanssız kaldı ve Leweling'in sakatlığına rağmen takıma katılamadı. "Bu üçlüye karşı çok açık davrandım: Bugünkü durum itibariyle bu kontratak forvetlerinden birini, en fazla ikisini kadroya alacağız," diye açıkladı Nagelsmann. "Kevin'ın şu anda tek avantajı, kendini bize gösterebilme fırsatı olması. Ancak diğerleri de daha önce bu avantaja sahipti."

    Ancak Schade kendini nihayetinde sadece antrenman sahasında gösterebildi, bu da pek çok yoruma açık bir durum. Adeyemi ve Beier bu durumdan kesinlikle üzülmemiştir. Özellikle de sonuncusu, BVB'de son zamanlarda en iyi formunu sergileyen ve orada da birçok kez yedek oyuncu rolünde parlayan büyük bir kazanan olabilir. Yorulmak bilmeyen bir çalışan olan Beier, hem defansif hem de ofansif olarak muhtemelen Nagelsmann'ın tercih ettiği pres stilini en iyi şekilde uygulayabilecek isim. Adeyemi ise yılbaşı civarında teknik direktör Niko Kovac'ın takımındaki as yerini kaybettikten ve yedek kulübesinden de şu ana kadar pek bir şey gösteremediğinden, şu anda muhtemelen en kötü durumda olan isim. 

  • Nathaniel Brown güçlü bir izlenim bırakıyor – David Raum endişelenmeli mi?

    Gana maçında ilk on birde yer alan Nathaniel Brown, bu konuda büyük bir iz bıraktı. David Raum'un aksine, sol bek rolünü çok daha merkez odaklı bir şekilde yorumladı ve böylece Albert Riera'nın göreve gelmesinden bu yana Eintracht Frankfurt'ta gizli bir 6 numara/8 numara olarak sergilediği yüksek formunu sürdürdü. 

    Brown, hareketli hücum oyuncularını arka alanda korudu ve Manchester City'nin kış transferi Antoine Semenyo'ya karşı zayıf Afrikalı rakiplere karşı muhtemelen en zor görevi üstlenmesine rağmen, kendi tarafını istisnasız bir şekilde kontrol altında tuttu. Konuk takımın az sayıdaki kontra atak anlarında birçok kez önemli ikili mücadeleleri kazandı. 

    Bu nedenle, aslında ilk 11'de yer alan Raum, Dünya Kupası'ndaki yerini kaybetme endişesi yaşamalı mı? Leipzigli oyuncu bu sezon hücumda gerçek bir silah olarak öne çıkıyor, ancak savunmada zaman zaman zayıf kalıyor. Bu durum, İsviçre'ye 1-2 yenildikleri maçta da göze çarptı; o maçta, Breel Embolo'nun golünden önce orta yapan Silvan Widmer'i durduramadı. Bunun karşılığında, skoru 3-2'ye getirebilecek olan Johan Manzambi'ye karşı bir kez kritik bir kurtarış yaptı. 

    Şu an için Raum'un yeri garantili gibi görünüyor, ancak turnuva ilerledikçe bu formdaki Brown gerçek bir alternatif olabilir. İlginç bir nokta: Ev sahibi olarak düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Plan B olarak ilk 11'e girmeyi başaran ve Maximilian Mittelstädt'ı kenara iten kişi Raum'un kendisiydi. Stuttgartlı oyuncu için ise kadroya alınmaması nedeniyle kapı tamamen kapandı. 

  • Angelo Stiller, Leon Goretzka ve onun ayrıcalıklı konumuna karşı koyamaz

    Aleksandar Pavlovic ve özellikle Felix Nmecha zamanında forma girerse ya da formunu korursa, aynı durum ister istemez Angelo Stiller için de geçerli olacaktır. Pavlovic antrenmanlara çoktan geri dönerken, Nmecha için ise zamanla yarış başlıyor gibi görünüyor. 

    Sonradan kadroya dahil edilen Stiller, bu nedenle her iki hazırlık maçında da ilk 11'de yer aldı ve genel olarak iyi bir performans sergiledi. Ancak daha fazlasını da yapamadı. Stiller, Pavlovic'in şu anda bir adım önde olduğu yönündeki Nagelsmann'ın değerlendirmesini doğruladı. Nmecha'nın sakatlığı, Stiller'in kadroya girme şansının tek yolu gibi görünüyor. 

    Özellikle de Pascal Groß, Gana maçında pek ikna edici bir performans sergilemese de, takımda bir nevi bağlantı oyuncusu ve Nagelsmann'ın "uzun kolu" olarak özel bir statüye sahip. Bu nedenle, Anton Stach'ın kendini kanıtlama şansı bulamaması da sürpriz olmadı. Oysa Leeds United'ın 6 numarası, İsviçre maçında oyuna girdikten sonra oldukça iyi hareketlerle dikkat çekmiş ve hatta 4-3'lük galibiyet golünün hazırlayıcısı olmuştu. Ayrıca Joshua Kimmich için istenen kontratak güvencesini ve kirli işleri de yapabilirdi, ancak Nagelsmann'ın açıkça başka planları var. 

    Ve burada Leon Goretzka devreye giriyor. Her ne kadar olağanüstü bir performans sergilememiş olsa da, Nagelsmann'ın Pavlovic veya Nmecha'nın yanında oynaması için aradığı oyuncu profiline açıkça uyuyor. Kicker dergisine önceden duyurulduğu gibi, Goretzka en ön saflarda hat kırıcı olarak görev yapıyor. Etkili oyunuyla rakip oyuncuları bir nevi serbest radikal gibi bağlayıp pas alıcı olması bekleniyor; Gana maçının son dakikalarında asist yapan Sane'ye yaptığı pasla bunu da güçlü bir şekilde yaptı. 

    Kimmich sağ kanat ile merkez arasında gidip geldiği için, orta sahada topun çok fazla olduğu maçlarda Goretzka'nın varlığı da eksiklik yaratmıyor. Kaptan, FC Bayern'de olduğu kadar maça kötü entegre olmadı ve topu ayağında tutarken yeteneklerini aynı derecede iyi kullanmayı başardı. Defansif olarak da kötü bir iş çıkarmadı, ancak arkasında sık sık boşluklar kaldı ve bu nedenle İsviçre'ye karşı ilk golde tamamen masum sayılmazdı. Ancak Nagelsmann'ın sağ bek pozisyonu için ciddi bir alternatifi yok, ki bu durum, Gana'nın beraberlik golü öncesinde zayıf ikili mücadelesi ile yedek Josha Vagnoman tarafından - kendisinin ve takım arkadaşlarının üzüntüsüne - üç yıllık DFB yokluğunun ardından bir kez daha teyit edildi. Bu nedenle Benjamin Henrichs veya Ridle Baku'nun (her ikisi de RB Leipzig) milli takıma geri dönmesi de olası. 

  • Nico Schlotterbeck ve Jonathan Tah ilk 11'de yer alıyor - Antonio Rüdiger ise yedek kulübesinde

    Merkez savunmada da durum net. Nico Schlotterbeck ve Jonathan Tah, ne olursa olsun Dünya Kupası'na ilk 11'de yer alacaklar. Schlotterbeck'in İsviçre maçındaki iki hatası da bu durumu değiştirmeyecek. Sonuçta ondan oyun kurarken sahayı açan paslar atması bekleniyor. 

    Elbette, daha önce kicker dergisinde Schlotterbeck'e ilk 11'de yer vereceğini söylemiş ve İsviçre maçından sonra da BVB'nin savunma liderine tam destek vermiş olan Nagelsmann için durum farklı. Milli takım teknik direktörünün bu inancının bir nedeni ortada: Schlotterbeck, mevcut kadroda güçlü bir sol ayağı olan tek stoper ve Nagelsmann'ın beklentileri doğrultusunda bu kadar top odaklı bir sistemde ona kesinlikle ihtiyaç var. Bunun tek seferlik bir hata olduğunu ummak kalıyor.

    Öte yandan, Schlotterbeck'in alan savunması ve bire bir mücadeledeki bireysel kalitesinin tartışılmaz olduğu da bir gerçek. Bundan, özellikle hızlı geçiş anlarında zaman zaman zamanında reaksiyon vermekte zorlanan Tah da faydalanıyor. İsviçre maçında ise iki golde çok pasif kaldı. 

    Ancak Tah, rakibi Antonio Rüdiger'e karşı şu anda hala bir adım önde. Bayern'in savunmacısı Gana maçında bir pozisyonda pek iyi bir izlenim bırakmamış ve skorun daha erken 1-1 olmaması için Schlotterbeck'e teşekkür etse de. Rüdiger, Real Madrid'de başka tartışmalara karışarak kendi ayağına kurşun sıkmazsa, ilk yedek aday olacaktır. 

    Waldemar Anton da, hiç süre almamasına rağmen Dünya Kupası biletini şimdiden garantilemiş sayılır. Groß'a benzer şekilde, Dortmundlu oyuncu DFB kadrosunda saygın bir üye ve az farkla önde olan skoru sonuna kadar koruyan adam rolünden tamamen memnun. Ayrıca, BVB'de geçirdiği güçlü sezonun hak ettiği ödülü de bu adaylık.  Nagelsmann, maçın bitiminden hemen sonra bile ona bu umudu vermişti: "Şu anda hiç oynamamış bazı oyuncularımız var, önümüzdeki haftaların nasıl geçeceğini beklememiz gerekiyor. Ama aynı zamanda, oynamamasına rağmen büyük olasılıkla kadroda yer alacak bir Waldi'miz var. Onun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Antrenmanlarda her zaman tam gaz çalışıyor, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sık sık oynamayı hak etmişti, ama bunu hiç belli etmiyor."

    Malick Thiaw, Anton, Schade ve yedek kaleci Finn Dahmen'in yanı sıra kadroda yer almayan dördüncü oyuncuydu. Bu nedenle kadroda yer alması belirsizliğini koruyor. 

    Julian Nagelsmann'ın aldığı önlemler meyvesini veriyor – ama öyle de olmalı

    Bir de Nagelsmann'ın kendisi var; kısmen tartışmalı iletişim tarzıyla sürekli yeni tartışmalar başlatıyor. Undav'a karşı tutumu en azından talihsiz; kicker dergisindeki röportajdaki çelişkili açıklamaları ya da Sane konusunda yaptığı 180 derecelik dönüş, artık DFB'deki görev süresinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

    Öte yandan, milli takım teknik direktörü birçok konuda kararlarında haklı çıktı. Alfred Schreuder'i kadroya dahil etme ve standart antrenör Mads Buttgereit'e daha fazla özgürlük tanıma kararı da kanıtlanmış bir şekilde son derece doğru oldu. İsviçre karşısında, prova edilmiş iki varyasyon da golle sonuçlandı (Tah ve Wirtz). 

    Aşırı uzun açıklamalarıyla kendine bir iyilik yapıp yapmadığı ise henüz belli değil. Sadece Undav konusu bile muhtemelen Dünya Kupası'nın başlamasına kadar DFB takımını meşgul edecek. Ancak Nagelsmann sonunda başarılı olursa, muhtemelen kimse onun tartışmalı yaklaşımından bahsetmeyecek. Aksi takdirde ise, söylediği her cümle başına bela olacak. 

  • DFB Takımı: Dünya Kupası öncesinde Alman Milli Takımı'nın oynayacağı sonraki hazırlık maçları

    TarihSaatRakipYer
    31 Mayıs20.45FinlandiyaMainz, Almanya
    6 Haziran20.30ABDChicago, ABD