Getty Images Sport
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Kai Havertz, Arsenal Premier League zaferinin ardından tarihi dörtlüyü hedeflerken iddialı hedefini açıkladı
Arsenal tüm kupalara göz dikti
Arsenal, geçen sezon üst üste üç ikinciliğin ardından Premier League'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Arteta'nın ekibi tarihi bir sezonu kıl payı kaçırdı, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e penaltılarla kaybetti. O Avrupa finalinde gol atan Havertz, gerçek üstünlüğü kurmak için artık hem yurt içindeki hem de kıtasal kupaların tamamını hedeflediklerinde ısrar etti.
- Pressinphoto
Havertz iddialı hedefler koydu
Kulübün gelecek sezon için iddialı hedefleri hakkında konuşan Havertz, ligi kazandıktan sonra kadronun standartlarının düşmesine izin verme niyetinde olmadığını vurguladı.
Almanya milli oyuncusu şunları söyledi: "Tüm kupaları istiyoruz. Burada bulunma sebebimiz bu. Premier League'i kazandık ama yapabileceğimiz çok daha fazla şey var."
Dört kulvarda da şampiyon olmak için ne gerektiğini ise şöyle açıkladı: "Bunun gerçekleşmesi için başka bir seviyeye çıkmamız gerekiyor çünkü sezonun ne kadar uzun olduğunu ve tüm kulvarlarda ilerlemenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu yıl bunu yine daha iyi yapmak ve yine bir şeyleri başarmak istiyoruz."
Yurt içi rekabet kızışıyor
Arsenal, tarihinde Premier League şampiyonluğunu hiç üst üste kazanmadı ve rakiplerinin büyük transfer hamlelerinin ardından bu meydan okuma daha da yoğunlaşacak. Manchester City ve Chelsea, sırasıyla Elliot Anderson ve Morgan Rogers'ı transfer etmek için kulüp transfer rekorlarını kırarken, Arsenal Christos Tzolis'i kadrosuna kattı ve Vinicius Junior'ı takip ediyor. Tzolis ile Havertz, Girona karşısında alınan sezon öncesi 4-1'lik galibiyette gol attı.
Artan rekabetle ilgili konuşan Havertz şunları söyledi: "Bence bunu yapabiliriz ya da daha ileri gitmek zorundayız. Özellikle diğer takımların güçlendiğini görüyorsunuz, bu yüzden bizim de bir seviye daha yükselmemiz gerekiyor. Bence hepimiz bunun için buradayız, bunun için çalışıyoruz. Sezona güçlü başlamak ve bu sezon da hedeflerimize ulaşmak istiyoruz."
- Getty Images Sport
Arsenal'ı Cardiff'te sezon açılışı bekliyor
Arsenal, yeni sezonu 16 Ağustos'ta Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Community Shield'da Manchester City karşısında açacak. Son şampiyon ekip, ardından beş gün sonra sahasında Premier League şampiyonluğu unvanını yeni yükselen Coventry City'ye karşı savunmaya başlayacak. Arteta'nın ekibi dört kulvarda zorlu bir fikstürde yol alırken, sezonun ilk bölümündeki ivmenin korunması ve oyuncuların form durumunun sürdürülmesi kritik önem taşıyacak.
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