Kulübün gelecek sezon için iddialı hedefleri hakkında konuşan Havertz, ligi kazandıktan sonra kadronun standartlarının düşmesine izin verme niyetinde olmadığını vurguladı.

Almanya milli oyuncusu şunları söyledi: "Tüm kupaları istiyoruz. Burada bulunma sebebimiz bu. Premier League'i kazandık ama yapabileceğimiz çok daha fazla şey var."

Dört kulvarda da şampiyon olmak için ne gerektiğini ise şöyle açıkladı: "Bunun gerçekleşmesi için başka bir seviyeye çıkmamız gerekiyor çünkü sezonun ne kadar uzun olduğunu ve tüm kulvarlarda ilerlemenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu yıl bunu yine daha iyi yapmak ve yine bir şeyleri başarmak istiyoruz."