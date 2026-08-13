Norveç ile Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmasının ardından 26 yaşındaki güçlü oyuncunun yavaşlayacağına dair hiçbir işaret yokken, onu nasıl durdurabilirsiniz? Haaland'ın herhangi bir zayıf noktası var mı?

Bu sorular Hendry'ye yöneltildiğinde, eski City stoperi GOAL'e Bet442 iş birliğiyle özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Buna cevap vereyim, s*ktir git, kim bilir!

“Arsenal'ın stoperlerinin bunu nasıl yaptığını biliyorsunuz... Gabriel yapıyor. Gabriel üst düzey bir oyuncu. Ben olsam tek yapacağım şey onu biraz kızdırmaya çalışmak olurdu. Daha önce 98 ve Ronaldo hakkında konuşmuştum; bununla bir tür karşılaştırma yapar mıydım? Aslında onu kızdırmaya çalışmadım ama çıkıp elimden gelenin en iyisini oynamak ve kendimi test etmek istedim. Haaland gibilerine karşı da farklı olmazdı.

“Onun modern zamanların Ronaldo'su, R9 olduğunu söylemiyorum, bunu hiç söylemiyorum ama benzer şekilde, stoperlerin bu tür adamlara karşı oynarken ne düşündüğünü hesaba katmanız gerekir.

“Yani, Haaland bütün hızıyla üzerinize koşarken, ‘üzerime bir canavar geliyor’ diye düşünürsünüz. Bu, 98'de Ronaldo'ya karşı oynadığım zamandan da çok farklı değildi. Ama Haaland şu anda kendi başına başka bir seviyede. O eşsiz biri.

“[Luis] Suarez, [Sergio] Aguero, Romario gibi oyuncular vardı. Yıllar içinde onlardan birkaç tane çıktı. Savunmacıları Haaland'ın yaptığı gibi korkutan başka bir Haaland daha olduğunu gerçekten düşünmüyorum.

“Ama ben onu sinirlendirmeye çalışırdım. Tabii bu eski usul. Haaland'a karşı oynayan bazı oyuncuların onun kadar formda ve fiziksel olup olmadığını bilmiyorum. Yine de buna gireceklerini, onun güçlü yönlerine karşı doğrudan mücadele etmeye çalışacaklarını düşünmek istersiniz ama sonra muhtemelen onu sinirlendirip bu şekilde bir tepki alıp alamayacağınıza bakarsınız.”