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'Kahretsin, kim bilir!' - Eski Manchester City savunmacısı, Ronaldo benzeri golcüyü nasıl durdurmaya çalışacağını anlatırken Erling Haaland cevabı olmayan imkânsız bir soru sordu
Haaland, Manchester City adına kaç gol attı?
Arsenal stoperi Gabriel Magalhaes, birkaç Premier League maçında amansız bir rakiple karşı karşıya gelmiş biri olarak, Haaland bilmecesine çözüm bulmaya herkesten daha çok yaklaşan isimlerden biri kabul ediliyor, ancak o bile zaman zaman “mütevazı” olmayı öğrenmek zorunda kaldı.
Haaland, İngiltere'nin en üst liginde 112 gol attı; City formasıyla ise 198 maçta toplam 162 kez ağları havalandırdı. Kariyerinde üç Gol Kralı ödülü bulunuyor ve 2022-23 sezonundaki tarihi üçlemeyle sonuçlanan zaferin bir parçası oldu.
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Haaland, Etihad'da 10 yıllık sözleşmeyle bağlı
Manchester City, ürkütücü 9 numarasını 2034'e kadar sürecek çarpıcı bir 10 yıllık sözleşmeyle kulübe bağladı; bu da onun Premier League rakiplerine daha uzun yıllar korku salmayı sürdüreceği anlamına geliyor. Real Madrid gibi kulüplerden gelen ilgi ise şimdilik geri çevriliyor.
Haaland, Manchester'da daha fazla büyük kupa kazanmak isterken, aynı zamanda Ballon d'Or adaylığında yeniden güçlü bir konuma gelmeyi de hedefleyecek. Olağanüstü bireysel standartlar belirledi; şimdi önündeki meydan okuma bunları korumak.
Haaland nasıl durdurulur? Onun bir zayıf noktası var mı?
Norveç ile Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmasının ardından 26 yaşındaki güçlü oyuncunun yavaşlayacağına dair hiçbir işaret yokken, onu nasıl durdurabilirsiniz? Haaland'ın herhangi bir zayıf noktası var mı?
Bu sorular Hendry'ye yöneltildiğinde, eski City stoperi GOAL'e Bet442 iş birliğiyle özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Buna cevap vereyim, s*ktir git, kim bilir!
“Arsenal'ın stoperlerinin bunu nasıl yaptığını biliyorsunuz... Gabriel yapıyor. Gabriel üst düzey bir oyuncu. Ben olsam tek yapacağım şey onu biraz kızdırmaya çalışmak olurdu. Daha önce 98 ve Ronaldo hakkında konuşmuştum; bununla bir tür karşılaştırma yapar mıydım? Aslında onu kızdırmaya çalışmadım ama çıkıp elimden gelenin en iyisini oynamak ve kendimi test etmek istedim. Haaland gibilerine karşı da farklı olmazdı.
“Onun modern zamanların Ronaldo'su, R9 olduğunu söylemiyorum, bunu hiç söylemiyorum ama benzer şekilde, stoperlerin bu tür adamlara karşı oynarken ne düşündüğünü hesaba katmanız gerekir.
“Yani, Haaland bütün hızıyla üzerinize koşarken, ‘üzerime bir canavar geliyor’ diye düşünürsünüz. Bu, 98'de Ronaldo'ya karşı oynadığım zamandan da çok farklı değildi. Ama Haaland şu anda kendi başına başka bir seviyede. O eşsiz biri.
“[Luis] Suarez, [Sergio] Aguero, Romario gibi oyuncular vardı. Yıllar içinde onlardan birkaç tane çıktı. Savunmacıları Haaland'ın yaptığı gibi korkutan başka bir Haaland daha olduğunu gerçekten düşünmüyorum.
“Ama ben onu sinirlendirmeye çalışırdım. Tabii bu eski usul. Haaland'a karşı oynayan bazı oyuncuların onun kadar formda ve fiziksel olup olmadığını bilmiyorum. Yine de buna gireceklerini, onun güçlü yönlerine karşı doğrudan mücadele etmeye çalışacaklarını düşünmek istersiniz ama sonra muhtemelen onu sinirlendirip bu şekilde bir tepki alıp alamayacağınıza bakarsınız.”
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Manchester City'nin 2026-27 fikstürü: Community Shield ve Premier League
Haaland, 2026-27 sezonu öncesinde City'de antrenmanlara geri döndü. Etihad Stadyumu'nda Enzo Maresca'nın Pep Guardiola'nın yerini almasının ardından artık yeni bir teknik direktörle çalışıyor ve Manchester City için yeni bir dönemi şık bir başlangıçla açmaya hevesli olacak.
Pazar günü Cardiff'te Arsenal ile oynanacak Community Shield maçında görev alabilir. Bunun öncesinde Manchester City, 23 Ağustos'ta Bournemouth'u sahasında konuk ederek Premier League şampiyonluğu için bir kez daha mücadeleye başlayacak.
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