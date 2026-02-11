Getty/GOAL
"Kahretsin! Beckham gibi muamele görecek miyim?" - David Seaman, 2002 Dünya Kupası'nda Ronaldinho'nun serbest vuruş golünün ardından şiddetli tepkilerle karşılaşma korkusunu dile getiriyor.
"Tanrıya şükür"
Seaman, Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen turnuvada Barcelona'nın ikonik oyuncusu Ronaldinho tarafından yakalandı ve uzak mesafeden attığı şut ağlara giderek Brezilya'ya 2-1'lik üstünlük sağladı. Üç Aslanlar eşitliği sağlayamadı ve çeyrek final aşamasında turnuvadan elendi, bu da eski Arsenal'in 1 numaralı kalecisinin İngiltere'ye döndüğünde nasıl karşılanacağını merak etmesine neden oldu.
Nitekim Beckham, 1998'de Arjantin'e karşı alınan yenilgide oynadığı rol nedeniyle basın ve çok sayıda İngiltere taraftarı tarafından tamamen karalandı. Simeone'ye öfkeyle tekme attığı için gördüğü kırmızı kart, eski Manchester United kanat oyuncusu ve ailesini ciddi şekilde etkileyen, çoğu zaman kabul edilemez bir şekilde hakaret yağmuruna neden oldu.
Adebayo Akinfenwa'nın Ronaldinho'nun serbest vuruşu hakkında sorduğu soruya Seaman, Beckham'ı ve bunun ardından gelebilecek tepkileri düşündüğünü itiraf etti: "O golü attı ve hala yarım saatimiz vardı. Ve artık eleme aşamasına gelmiştik. Saha içinde kendime şöyle diyorum: 'Kahretsin, skor böyle kalırsa, 98'de Beckham'a yapılanlar bana da yapılacak mı?
"Bu tür şeyler aklından geçiyor. Risk bu kadar yüksek olduğunda... Sonunda sorun yoktu, tamam, 2-1 kaybettik, o gol bize pahalıya mal oldu ama sonra eve döndüğümde, Heathrow'a indiğimizde çok sayıda İngiltere taraftarı vardı ve hepsi benim adımı söylemeye başladı. Tanrıya şükür."
Ronaldinho'nun o mesafeden gol atmak istediği sorulduğunda Seaman şöyle ekledi: "Maçtan hemen sonra Gilberto Silva bana onun [istemediğini] söyledi. Ama önemli değil. Yine de gol oldu. Bana birçok kez onun [istemediğini] söylediler.
"Komik olan şey, [2016'da] Soccer Aid oynuyorduk ve o Rest of the World takımında oynuyordu ve benzer bir pozisyonda serbest vuruş kazandı ve ben kaleye geri yürüyüp durdum ve üst köşeyi işaret ettim. 'Hadi bakalım, yine yapabilecek misin?' Ve o gülmekten kırılıyordu."
Sir Alex ve Man Utd'ye hayır demek
Seaman, Arsenal'de iki Premier League şampiyonluğu ve dört FA Cup şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulunduğu için efsanevi bir statü kazanmıştır. Ancak Gunners'a katılmadan önce Manchester United'a transfer olma şansı vardı.
Sir Alex Ferguson'dan aldığı bir telefon görüşmesini açıklayan Seaman şöyle diyor: "O (Sir Alex) telefona çıktı ve şöyle dedi: 'Yazın senin için geleceğim - senin benim kalecim olmanı istiyorum. Ben de 'Tamam!' dedim. Sir Alex'in telefonunu kapattım ve 'Man United oyuncusu olacağım' diye düşündüm. Tam bir hafta sonra Arsenal benim için bir teklifte bulundu.
"Sir Alex, sözleşmem bittiği için transfer ücreti ödenmemesi için yazın kadar beklememi istedi. Arsenal ise transferin son gününden hemen önce benim için bir teklifte bulundu. QPR'da oynarken dört yıl Londra'da yaşamıştım, ailem yerleşmişti... Bu yüzden Arsenal ile görüşmeye gittim, her konuda anlaştık ama bir sorun vardı, bir oyuncunun ayrılması gerekiyordu ve o da John Lukic'ti. Biz arkadaştık. O, "Hayır, ben hiçbir yere gitmiyorum" dedi, bu yüzden anlaşma bozuldu. İmza atmadım."
Seaman, 1990 yılında Arsenal'in o zamanki kalecisi Lukic'in ayrılmasının ardından nihayet kuzey Londralı takıma transfer oldu ve Gunners formasıyla tüm turnuvalarda 500'den fazla maça çıktı.
Sheffield United'a karşı kurtarış
2003 yılında Seaman, Old Trafford'da Sheffield United'ı mağlup ettikleri FA Cup yarı final maçında, İngiliz futbol tarihinin en muhteşem kurtarışlarından biri olarak nitelendirilen bir kurtarış gerçekleştirdi. Sağ kolunu uzatarak, eski İngiltere kalecisi Paul Peschisolido'nun yakın mesafeden attığı eşitlik golünü mucizevi bir şekilde durdurmayı başardı. Seaman, o anda bu kurtarışın tarihe geçeceğini fark etmediğini itiraf etti.
O şöyle diyor: "Korner geldiğinde, birkaç sekiş oldu, insanlar gol atmaya çalışıyordu, ben de bir pozisyona geçtim, sonra gol olacağını düşündüğüm bir kafa vuruşu için başka bir pozisyona geçmek zorunda kaldım. Sonra top Peschisolido'ya geri geldi, o da kafayla veya omzuyla vurdu, bu benim için iyiydi çünkü bana biraz zaman kazandırdı. Ama geriye doğru daldığımı ve 'Bunu yanımda götüremem çünkü kaleye giriyorum' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bu yüzden topu çıkardım, kaleye girdim ve sonra yukarı baktığımda [Phil] Jagielka'yı gördüm, o da ribaundu gol yapacaktı... ama topu üst direğin üzerinden attı. Tanrıya şükür. Eğer o gol olsaydı, [kurtarışım] hakkında hiçbir şey söylenmezdi.
"Her zaman biraz şansa ihtiyacınız vardır. Televizyonda görene kadar... "Bu iyiydi" dedim. Kurtarışı izlerseniz, ayağa kalktığımdaki yüzümü görün, çok ciddiyim. Ashley [Cole]'un bana geldiğini hatırlıyorum, ne dediğini bilmiyorum, muhtemelen bana küfretti, ne kadar iyi olduğunu söyledi. Ama sonra televizyonda gördüm ve "Oooft, bu iyiydi" dedim.
