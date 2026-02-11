"Kahretsin! Beckham gibi muamele görecek miyim?" - David Seaman, 2002 Dünya Kupası'nda Ronaldinho'nun serbest vuruş golünün ardından şiddetli tepkilerle karşılaşma korkusunu dile getiriyor.

Seaman, Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen turnuvada Barcelona'nın ikonik oyuncusu Ronaldinho tarafından yakalandı ve uzak mesafeden attığı şut ağlara giderek Brezilya'ya 2-1'lik üstünlük sağladı. Üç Aslanlar eşitliği sağlayamadı ve çeyrek final aşamasında turnuvadan elendi, bu da eski Arsenal'in 1 numaralı kalecisinin İngiltere'ye döndüğünde nasıl karşılanacağını merak etmesine neden oldu.

Nitekim Beckham, 1998'de Arjantin'e karşı alınan yenilgide oynadığı rol nedeniyle basın ve çok sayıda İngiltere taraftarı tarafından tamamen karalandı. Simeone'ye öfkeyle tekme attığı için gördüğü kırmızı kart, eski Manchester United kanat oyuncusu ve ailesini ciddi şekilde etkileyen, çoğu zaman kabul edilemez bir şekilde hakaret yağmuruna neden oldu.

Adebayo Akinfenwa'nın Ronaldinho'nun serbest vuruşu hakkında sorduğu soruya Seaman, Beckham'ı ve bunun ardından gelebilecek tepkileri düşündüğünü itiraf etti: "O golü attı ve hala yarım saatimiz vardı. Ve artık eleme aşamasına gelmiştik. Saha içinde kendime şöyle diyorum: 'Kahretsin, skor böyle kalırsa, 98'de Beckham'a yapılanlar bana da yapılacak mı?

"Bu tür şeyler aklından geçiyor. Risk bu kadar yüksek olduğunda... Sonunda sorun yoktu, tamam, 2-1 kaybettik, o gol bize pahalıya mal oldu ama sonra eve döndüğümde, Heathrow'a indiğimizde çok sayıda İngiltere taraftarı vardı ve hepsi benim adımı söylemeye başladı. Tanrıya şükür."

Ronaldinho'nun o mesafeden gol atmak istediği sorulduğunda Seaman şöyle ekledi: "Maçtan hemen sonra Gilberto Silva bana onun [istemediğini] söyledi. Ama önemli değil. Yine de gol oldu. Bana birçok kez onun [istemediğini] söylediler.

"Komik olan şey, [2016'da] Soccer Aid oynuyorduk ve o Rest of the World takımında oynuyordu ve benzer bir pozisyonda serbest vuruş kazandı ve ben kaleye geri yürüyüp durdum ve üst köşeyi işaret ettim. 'Hadi bakalım, yine yapabilecek misin?' Ve o gülmekten kırılıyordu."