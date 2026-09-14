Yerel emniyet biriminin bulgularına rağmen Cagliari, bu sezon tüm kulvarlarda altı maça çıkıp iki gol atan oyuncusuna hızla destek verdi. Sardinya ekibi, kilit oyuncusunun fiziksel durumu ve davranışlarıyla ilgili giderek artan medya spekülasyonlarına yanıt vermek için bir açıklama yayımladı.

Kulübün, son galibiyetinin üzerine koymaya çalışırken kilit ismini sahaya odaklı tutmaya açıkça istekli olduğu görülüyor. Rossoblu'nun açıklamasında, Maldini'nin “son dönemdeki medya haberlerinin ardından toksikolojik taramadan geçtiği” ve “tüm testlerin negatif sonuç verdiği” doğrulandı. Cagliari ayrıca oyun kurucunun, yaklaşan maçlara hazırlanmak üzere pazartesi günü normal şekilde antrenmanlara katılmak için takıma yeniden dahil olacağını ekledi.