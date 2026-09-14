Getty Images Sport
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Kahramanlıktan hayal kırıklığına! Daniel Maldini, Cagliari'ye galibiyeti getiren golü attıktan saatler sonra ehliyetini kaybetti
Galibiyet golünü Milan'ın çöküşü izledi
Maldini, bu hafta sonu profesyonel futbolun değişken doğasını yaşadı; saatler içinde maç kazandıran isimden polis soruşturmasının merkezine geçti. Şu anda Atalanta'dan kiralık olarak forma giyen ofansif orta saha oyuncusu, ana kulübüne karşı Cagliari'ye 2-1'lik çok önemli bir galibiyet kazandırmıştı.
Kaza, pazar gününün ilk saatlerinde Milano'da meydana geldi. Maldini'nin Porsche Carrera 4'ü başka bir araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu futbolcunun kendisi de dahil altı kişi hafif yaralandı. Maldini daha sonra tedbir amaçlı kontroller için yerel bir hastaneye kaldırıldı ve ardından taburcu edildi.
- Getty Images Sport
Pozitif testin ardından lisansı askıya alındı
Çarpışmanın ardından orta saha oyuncusunun, araç kullanmaya uygun olup olmadığını belirlemek için testlerden geçmesi gerekti. Milano şehir polisi, BBC Sport'a alkolmetre testinin sonuçlarının ardından yasal sonuçların derhal devreye girdiğini doğruladı. Polis, "Bay Maldini'ye olay yerinde alkolmetre testi uygulandı" açıklamasını yaparken, "pozitif sonucun ardından ehliyetine el konulduğunu" da doğruladı.
Olay yerinden gelen haberler, 24 yaşındaki oyuncunun İtalya'daki litre başına 0,5 gramlık yasal alkol sınırını önemli ölçüde aştığını doğruladı. İlk alkolmetre testinde kandaki alkol seviyesi 0,91 g/l olarak ölçülürken, ikinci ölçüm 0,89 g/l çıktı; bu da ülkedeki sürücüler için izin verilen sınırın neredeyse iki katına denk geliyor.
Cagliari'den resmi açıklama
Yerel emniyet biriminin bulgularına rağmen Cagliari, bu sezon tüm kulvarlarda altı maça çıkıp iki gol atan oyuncusuna hızla destek verdi. Sardinya ekibi, kilit oyuncusunun fiziksel durumu ve davranışlarıyla ilgili giderek artan medya spekülasyonlarına yanıt vermek için bir açıklama yayımladı.
Kulübün, son galibiyetinin üzerine koymaya çalışırken kilit ismini sahaya odaklı tutmaya açıkça istekli olduğu görülüyor. Rossoblu'nun açıklamasında, Maldini'nin “son dönemdeki medya haberlerinin ardından toksikolojik taramadan geçtiği” ve “tüm testlerin negatif sonuç verdiği” doğrulandı. Cagliari ayrıca oyun kurucunun, yaklaşan maçlara hazırlanmak üzere pazartesi günü normal şekilde antrenmanlara katılmak için takıma yeniden dahil olacağını ekledi.
- Getty Images Sport
Aile mirasını sürdürmek
Maldini, dünya futbolunun en ağır soyadlarından birini taşıyor; babası Paolo ile dedesi Cesare'nin izinden gidiyor. Yaşça büyük iki Maldini de oyunun ikonları ve AC Milan efsaneleri olarak kabul ediliyor. Daniel ise 2024'te Uluslar Ligi'nde İsrail'e karşı oynanan maçta milli takım debutunu yaparak, ailesinden İtalya'yı temsil eden üçüncü nesil isim olarak tarihi bir kilometre taşına ulaştı. O tarihten bu yana İtalya formasıyla altı maça çıktı; son kez ise Eylül 2025'te oynadı.
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