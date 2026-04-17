"Kahramanlar gibi sahadan ayrıldık" - Jude Bellingham, Real Madrid'in tartışmalı Şampiyonlar Ligi elenişi hakkında konuştu
Los Blancos için Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı
Bellingham, Allianz Arena'da yaşanan kaotik Çarşamba gecesini düşünmek zorunda kaldı. Real Madrid, Bayern Münih'e toplamda 6-4 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Konuk takım, maçın sonlarında Eduardo Camavinga'nın serbest vuruşu geciktirdiği için ikinci sarı kartını görmesiyle ani bir çöküş yaşadı. Arda Güler ve Kylian Mbappé'nin güçlü performanslarına rağmen, maçın sonlarında yaşanan bu olay, sıkı geçen maçı açtı ve Alman kulübünün bundan yararlanarak konuk takımın Avrupa hayallerini sona erdirmesine yol açtı.
Bellingham taraftarlara duygusal bir mesaj gönderdi
İngiltere milli takım oyuncusu, Instagram hesabından bu acı sonla ilgili içten duygularını paylaştı. Taraftarların sarsılmaz bağlılığını özellikle vurgulayan oyuncu, bu tarihi kulübün daha iyi günlerin beklediğine dair söz verdi.
Samimi açıklamasında şunları yazdı: "Yeterli olmadı ama onurlu bir şekilde elendik. Madridistas, sizi hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız ama desteğiniz için her zaman minnettarız. Hak ettiğiniz güzel günler geri gelecek. Bu sezonu olabildiğince güçlü bir şekilde bitirmekten başka seçeneğimiz yok. Hala Madrid."
Felaketle sonuçlanan bir iç saha serisi yaşanıyor
Avrupa'daki bu başarısızlık, son şampiyonun baştan sona talihsiz geçen sezonunu daha da kötüleştiriyor. Takım, daha önce Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilmiş ve Copa del Rey'de Albacete'ye karşı oynadığı son 16 turu maçında elenmişti. Sezonun başlarında Xabi Alonso teknik direktörlük görevinden ayrılmış ve kulüp yönetimi, onun yerine Alvaro Arbeloa'yı atamıştı. Ancak takım, eski defans oyuncusunun yönetiminde önemli bir gelişme gösteremedi. Şu anda La Liga şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Barcelona'nın dokuz puan gerisinde bulunan takımın, ligdeki gururunu kurtarmak için geriye yedi maç kaldı.
Real Madrid'i neler bekliyor?
Real Madrid, Salı günü Alavés'i ağırlayacağı için Avrupa kupalarından elenmesinin üzüntüsüne dalacak zamanı yok. Ligde önemli ölçüde geride kalan takım, zayıf şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için tam puan almalı.