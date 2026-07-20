Hulton Archive
Çeviri:
"Kahramanım, menajerim" - Kevin Keegan için anma mesajları yağarken, Alan Shearer ve Jamie Carragher İngiliz futbol efsanesini övgüyle anıyor
Futbol dünyasından kaybolan bir efsane
İngiltere futbolunun efsanevi eski forveti ve teknik direktörü Keegan, kanserle verdiği mücadelenin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi bu haberi Pazartesi günü doğruladı; bu haber, İngiliz futbolunda bir döneme damga vuran bu isme spor dünyasının dört bir yanından anma mesajları yağmasına neden oldu.
Teşhis ilk olarak Haziran ayında kamuoyuna duyurulmuş ve ailesi, Keegan’ın dördüncü evre kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Bu açıklama, Ocak ayında devam eden karın ağrıları nedeniyle hastaneye yatırılıp tetkiklerden geçirildiği dönemin ardından gelmişti.
- Getty Images Sport
Newcastle saygılarını sundu
Keegan’ın hem oyuncu hem de teknik direktör olarak efsanevi bir statüye ulaştığı Newcastle United, kulübün “atıp duran kalbi” olarak tanımladıkları bu adama yönelik anma mesajlarının öncülüğünü yaptı. Magpies, dokunaklı bir resmi açıklamada şunları belirtti: “Kevin, efsanevi bir futbolcu ve teknik direktörden çok daha fazlasıydı. O, nesiller boyu taraftarlar için Newcastle United’ın atan kalbi oldu. Kevin’ın etkisi, oynadığı maçlar ya da elde ettiği sonuçlarla ölçülemez.
Keegan’ın St James’ Park’ta dünya rekoru bir transfer ücreti karşılığında kadroya kattığı Alan Shearer, sosyal medyada yürek burkan bir mesaj paylaştı. Shearer şöyle dedi: “Kahramanım. Teknik direktörüm. Arkadaşım. Huzur içinde uyu, Patron.”
Liverpool'dan gelen anma mesajları
Üç lig şampiyonluğu ve Avrupa Kupası’nı kazandığı kulüp olan Liverpool da derin üzüntülerini dile getirdi. Kırmızılar, Keegan’ın Anfield’da geçirdiği altı yıllık dönemi anarken, onun yılmaz ruhunun ve olağanüstü katkılarının tarihlerine sonsuza dek kazınacağını belirtti.
Eski Liverpool savunma oyuncusu Jamie Carragher de bu duygulara katılarak Keegan’ı “bu ülkenin yetiştirdiği en büyük futbolculardan biri” olarak nitelendirdi ve kazandığı kupalar, attığı goller ile iki Ballon d’Or ödülünü, onun “İngiliz futbolunun mutlak bir devi” olduğunun kanıtı olarak vurguladı. Carragher, Keegan’ın “LFC’yi bugünkü haline getiren en önemli isimlerden biri” olduğunu da sözlerine ekledi.
- Getty GOAL
Eşsiz bir oyun mirası
Bir futbolcu olarak Keegan’ın kupa dolabı, onun büyüklüğünün en somut kanıtıydı. 1971 ile 1977 yılları arasında Liverpool’da forma giydiği dönemde, ulusal ve Avrupa’daki başarılarının yanı sıra FA Kupası’nı ve iki UEFA Kupası’nı da kazandı. Ardından Hamburg’a transfer oldu; burada dünya çapında bir süperstar haline geldi ve Bundesliga şampiyonluğunu kazandı.
Milli takımda ise Keegan, İngiltere formasıyla 63 maça çıktı ve 21 gol attı. Ülkesinin kaptanlığını büyük bir başarıyla yürüttü ve sonunda 1999'da teknik direktörlük görevini üstlendi. "Üç Aslanlar"ın başında geçirdiği dönem, 2000 yılında Almanya'ya yenilmesiyle sona ermiş olsa da, milli takıma olan bağlılığı hiçbir zaman sorgulanmadı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun