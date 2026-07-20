İngiltere futbolunun efsanevi eski forveti ve teknik direktörü Keegan, kanserle verdiği mücadelenin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi bu haberi Pazartesi günü doğruladı; bu haber, İngiliz futbolunda bir döneme damga vuran bu isme spor dünyasının dört bir yanından anma mesajları yağmasına neden oldu.

Teşhis ilk olarak Haziran ayında kamuoyuna duyurulmuş ve ailesi, Keegan’ın dördüncü evre kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Bu açıklama, Ocak ayında devam eden karın ağrıları nedeniyle hastaneye yatırılıp tetkiklerden geçirildiği dönemin ardından gelmişti.